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從地獄來的生火冰品──金雞母主廚黃泰彥

2019-08-29 10:32聯合新聞網 讀.書.人

週二晚間座談現場湧入滿滿的參與人潮。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
週二晚間座談現場湧入滿滿的參與人潮。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
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主講者：黃泰彥

探討講題：轉彎之後的風景

講座日期：2019/7/30

文／《書上設計展2019》尼普利　提供


　　你願意為夢想賭上什麼？

　　網界美冰「金雞母」甜品店的主廚黃泰彥，念書時學校一間一間換，搞不清自己真正想要的；畢業後順理成章地到汽車公司當設計，每天卻茫然地盯著螢幕。直至看到烹飪實境節目──「地獄廚房」，將平凡的食材，經過一絲不苟的完美執著，華麗轉身成一道道逸品級珍饈佳餚，神往之情油然而生，義無反顧從滑鼠人生挺進菜刀國度。

「金雞母Jingimoo」甜品店外觀。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
「金雞母Jingimoo」甜品店外觀。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
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即使做白工也要的狠勁

　　什麼都不會，但你又很想要的時候，勢必得犧牲一些什麼。當對廚房一無所知，黃泰彥除了必然的積極態度，更自請無薪，就為擠進那對口感、對擺盤極端要求的法式餐廳──「樂沐」。相較於走出舒適圈前的拉扯，決定出走後的路上，滿滿對自我決心與信心的衝撞考驗。首先你得坦然面對從零開始、什麼都不會的自己，排山倒海而來的是外界不斷質疑你的聲音；因為起步晚，光一個對就學時就打滾在刀光爐火裡的廚人、習以為常的切刨削，這些基本的基本，投射而來是連這都不會、等著看你好戲的目光。

「金雞母Jingimoo」(左)燒冰抹茶與(右)主廚黃泰彥。（圖／《書上設計展2...
「金雞母Jingimoo」(左)燒冰抹茶與(右)主廚黃泰彥。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
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口碑行銷的擴散力

　　設計人的背景、加上法式料理的薰陶，「金雞母」是間「很有畫面」的文青甜品店。創業結婚一樣，往往就是一股衝動，從最初連門都沒有的「金雞母」開始，每天造訪最多的就是街頭流竄的不速之客。好在獨特口味加上吸睛色調，在這個打卡世代，到「金雞母」吃碗冰，成了一件很潮的時尚，大家不約而同在社群PO文分享、化身行動代言人。

「金雞母Jingimoo」燒冰莓果，超吸睛冰品造型引起顧客們拍照分享社群或打卡，...
「金雞母Jingimoo」燒冰莓果，超吸睛冰品造型引起顧客們拍照分享社群或打卡，無形中替甜品店做足宣傳與口碑。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
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設計思維X餐飲X SOP

　　看似漸入佳境的「金雞母」，埋藏的是無法傳承的隱憂；因為骨子裡設計人追求完美的個性使然，讓本以為幾十萬綽綽有餘、實則有限的創業資金，層層疊疊出難以估算的成本。只有一家店或許還能存活，但若無法有一個商業模式，轉移、擴張，也沒有未來可言。於是運用設計思維結合餐飲，打造屬於自己的甜品SOP藍圖，誕生了「金金良甜」。在法式、日式、台式交互揉捏的融合下，成就風格獨具的「金雞母」與「金金良甜」。

（由左至右）主持人設計發浪、金金良甜負責人楊舒帆，以及金雞母主廚黃泰彥，講座尾聲...
（由左至右）主持人設計發浪、金金良甜負責人楊舒帆，以及金雞母主廚黃泰彥，講座尾聲三人一起的問答時間。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
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書名：《書上設計展2019》編輯：尼普利編輯室企劃出版社：尼普利出版...
書名：《書上設計展2019》
編輯：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2019年6月25日
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成為自己的旅程

　　最初天真的以為開店當老闆無比自由，現實反倒是全天候、不分平假日On的狀態。合夥開店，各自表述後，很需要共識有一個最後定調的主事者，並且尊重……。不用想一步到位，於是等待。真的想要些什麼，只能邊做邊學，走出自己的路；踩在別人走過的路上，最多你也只能當老二。現在的人生是你要的嗎？親愛的你，是時候好好面對自己了！如果你對改變有些蠢動、對此刻的人生有些想法，致迷路的設計人──《書上設計展2019》，帶你勇敢跨步，一起走出自己的路！


創業樂沐結婚閱讀專題

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