口語表達專家：掌握開口前「關鍵三秒」，讓人際關係無往不利！

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 王東明 02【說話前的關鍵三秒】

說話大家都會，但有沒有辦法說得讓聽的人「完整」的接收到訊息，是需要長時間經驗和不斷累積的。

我常常觀察很會說話的人，他們絕對不是只會滔滔不絕的說自己想說的，而是懂得在不同的場合、面對不同的人，就算是講「同一件事情」說法也會完全不一樣！

他們通常都有一個共同特質，就是「觀察力」非常敏銳，用台語來說就是「目色好」。

懂得在有限的時間裡面，還有事情非常緊急情況下，能夠冷靜說出一套「精準」，讓人聽得懂、不會有誤解，又可以解決問題的話。

在任何情況下，沒搞清楚相關細節時，先別急著開口。所以你要學會「關鍵三秒」。

第一秒：Who（跟誰說）你要知道這件事情的關係人是誰？

第二秒：How（怎麼說）關係人最在意的點是什麼？

第三秒：When（什麼時機點說）場合、時機與說話的方式都很重要！

三秒後：What（要說什麼）具體說出「該說」的話，也就是應變能力！

我們常常禍從口出，是因為一直照著自己舊有的說話習慣，很容易不經過思考加以整理，單憑著直覺就說出來，往往忽略傾聽者真正在意的「點」是什麼？

什麼話該說？什麼話不該說？該說的話怎麼說？試著調整自己說話的習慣，開口之前先停一下，使用關鍵三秒！

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