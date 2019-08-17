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口語表達專家：掌握開口前「關鍵三秒」，讓人際關係無往不利！

2019-08-17 09:00一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 王東明 02【說話前的關鍵三秒】

說話大家都會，但有沒有辦法說得讓聽的人「完整」的接收到訊息，是需要長時間經驗和不斷累積的。

我常常觀察很會說話的人，他們絕對不是只會滔滔不絕的說自己想說的，而是懂得在不同的場合、面對不同的人，就算是講「同一件事情」說法也會完全不一樣！

他們通常都有一個共同特質，就是「觀察力」非常敏銳，用台語來說就是「目色好」。

懂得在有限的時間裡面，還有事情非常緊急情況下，能夠冷靜說出一套「精準」，讓人聽得懂、不會有誤解，又可以解決問題的話。

在任何情況下，沒搞清楚相關細節時，先別急著開口。所以你要學會「關鍵三秒」。

第一秒：Who（跟誰說）你要知道這件事情的關係人是誰？

第二秒：How（怎麼說）關係人最在意的點是什麼？

第三秒：When（什麼時機點說）場合、時機與說話的方式都很重要！

三秒後：What（要說什麼）具體說出「該說」的話，也就是應變能力！

我們常常禍從口出，是因為一直照著自己舊有的說話習慣，很容易不經過思考加以整理，單憑著直覺就說出來，往往忽略傾聽者真正在意的「點」是什麼？

什麼話該說？什麼話不該說？該說的話怎麼說？試著調整自己說話的習慣，開口之前先停一下，使用關鍵三秒！

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

說對話！找到你的最佳價值（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/25

台語

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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