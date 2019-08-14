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我們一樣為愛努力：以萌化〈移工世代〉創造出我們的時代！

2019-08-14 09:10聯合新聞網 讀.書.人

〈移工世代〉的設計主視覺。（圖／尼普利提供）
〈移工世代〉的設計主視覺。（圖／尼普利提供）
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文／《書上設計展2019》尼普利　提供


我們一樣為所愛在努力──

來自印尼、越南、菲律賓和泰國的外籍移工，已成為臺灣文化不可忽視的一部分。他們在默默的為遠方的家人、為自己，甚至為臺灣打拼。但仍然與臺灣人之間存在許多隔閡及誤會，並在生活當中面臨困境。

〈移工世代〉是一個以在臺打拼的東南亞移工為出發點，利用大量的圖像、不同的設計手法來詮釋東南亞移工離鄉背井，及來到臺灣的日常生活與所發生的相關議題。這種多功能的圖像，非常適合喚起公眾的興趣，通過傳播輕鬆、友好的心情，吸引觀眾。

宗教節慶－菲律賓天主教彌撒（聖多福天主堂）。（圖／尼普利提供）
宗教節慶－菲律賓天主教彌撒（聖多福天主堂）。（圖／尼普利提供）
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漫畫移工的故事──

臺灣人對於東南亞移工多數存有既定印象，對彼此的文化也不夠瞭解，這也導致多數臺灣人與移工之間產生隔閡。而〈移工世代〉運用胖乎乎的漫畫風格人物，親切詮釋東南亞移工離鄉背井、在臺灣打拼的生活點滴，並藉由各個代表性地點及事件，敘述他們的起源故事、宗教信仰和日常生活。

書名：《書上設計展2019》編輯：尼普利編輯室企劃出版社：尼普利出版...
書名：《書上設計展2019》
編輯：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2019年6月25日
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編輯觀點

隨著全球化，工作在他方已成常態，臺灣有許多人在世界各地工作、生活；同時也有不同國家的人，來到了臺灣。〈移工世代〉探討的是在臺灣的移工—這群漂流在外的異鄉人。為了補足失衡的人力與需求，臺灣一直存在一群為生活打拼的移工；因此也讓某些人力的缺口，因為他們的存在而完整。這個該被正視的問題，常因為不了解，而帶上特殊眼光，隔閡了彼此。如何能增進彼此的了解、相互尊重；進而替整個社會，注入更多正向氛圍。


動畫短片

移工世代 from 邱得為 on Vimeo.


獲獎紀錄

2018 紅點傳達設計獎｜Winner


資料來源

國立臺中科技大學　商業設計系

Advisor｜邱義盛、江佳玲

Designer｜邱得為、蕭于翔、羅于庭、楊蕙任


【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2019》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】


移工紅點傳達設計獎東南亞動畫閱讀專題

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