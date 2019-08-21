「社區」的別樣意涵：穿越魔幻舊左營

文／楊婉儀（中山大學哲學研究所副教授） 圖／楊婉儀

這以社區為舞台的展演，打破了觀眾與演員涇渭分明的界線，在觀看演員演出中同時體驗著左營正在發生的日常，聽著耳機裡的雜草漫語時也同時置身於左營的喧囂。兩位化身為雜草精靈的演員以他們的身體呈顯雜草與城市關係，他們的身影時不時出現於在巷弄間移動的觀眾身旁，提醒著我們生活在牆角裂隙隨時可見卻被忽略的雜草們，在城市的興衰流變中活著他們生命。而我為甚麼聽得見雜早漫語呢？因為在開演前我喝下了「左營在地居民」（雜草）的身軀所熬煮出來的魔幻藥，雜草們的身體與我融合轉化，使我成為了他們？（註）

《穿越魔幻舊左營》化身為雜草精靈的演員。（圖／楊婉儀 提供） 分享 facebook

飲下雜草茶使我成為了他者，也開啟了穿越時空的左營魔幻之旅，走進左營「話畫咖啡」的我，穿越時空的經歷了一場過往發生於「三樓冰茶室」的白色恐怖。成為他者的我以身體見證歷史，親身體驗著歷史的震撼，歷史因而不再只是文字紀錄，而在感受中滲入我的身體。在這墮入過往的沉重時刻，幽默風趣的導遊阿達的出現，卻又弔詭的將觀眾帶回到左營的當下，在不同的時間與空間中穿越的觀眾，在時間與空間的錯置之間，體驗著成為在偶然性中實現的歷史與生命織物的存在感受。如同法國哲學家讓──呂克•南希（Jean-Luc Nancy）並不僅僅將Community詮釋為人們以某個共同理念、價值、出身…為基礎所實現的封閉排他的整體，而更關注人如何在溝通中轉變成獨特的。在此意涵上，Community並不只被詮釋為共同而更是共通，而共同/共通的左營「社區」也將不再侷限為生活在左營的在地人，所有在互動交流中與左營相嵌合的人們，也已然在與之共通中成為這「社區」的一份子。故而，阿達的左營導覽，並不只是帶領「外來的」觀光客走馬看花，而是帶著以身體為溝通場域喝過雜草茶、體驗過左營歷史的「社區」成員，再一次走進巷弄感受左營這共同/共通的場域。

左營採集到的雜草用來製茶。（圖／楊婉儀 提供） 分享 facebook

此時，當我再次看到左營的街道出現了從過往穿越而來的一對爭執中的年輕男女時，現在或過去、真或假、演出或現實…已經不再成為我的提問，而只是單純地在感受中與之共通，在體驗中參與著正在發生的生命故事。

《穿越魔幻舊左營》這一劇場進入社區的實踐，並不只是走入社區與社區居民互動並將展演的場地從制式的舞台搬到了社區，更轉化參與展演者與觀眾為「社區」的一份子，在賦予「社區」以新意中呈顯社區再造與活化的別樣意涵。

《穿越魔幻舊左營》，從過往穿越而來的一對爭執中的年輕男女。（圖／楊婉儀 提供） 分享 facebook

註：團隊中的植物溝通師告訴我，植物與其所繁衍出的下一代都是同一個我。以此邏輯，飲下雜草茶的我，是否也就成為了這些草？