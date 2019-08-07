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從瘋明星到創造明星：專訪製作人李啟源

2019-08-07 18:30Qbo藝文頻道

文／郝妮爾、圖／李啟源提供

關於自己的「哈日」經驗，李啟源有太多故事可以談。國小參加福岡舉辦的亞太兒童交流大會，開啟他與日本的緣分，那時便開始自修日文、著迷偶像，早期追星如傑尼斯、早安少女，到近年的AKB48，日本演藝發展概況他如數家珍。「我有多衝動？例如有次週二發現抽中了週四東京巨蛋的演唱會門票，想也沒多想就直接飛過去看。」

他看似瘋狂的行徑，實則全是他奠定未來的基石。本想大學畢業以後直接赴日打工渡假，恰好碰上劇場朋友極尋人力幫忙，李啟源誤打誤撞成為排練助理，與他大學念的心理系老本行全然無關，接著又因為良好語言能力跟著美國導演繼續學習音樂劇製作。非劇場科班出生對他來說是優勢也是劣勢，後者當然是因為缺乏專業訓練，常常一問三不知，優勢則因他變得勇於發問，且不畫地自限，但凡前台幕後之事，只要有人肯教，他一律務實地學。

如是幾年，基本能力大抵養成，他轉而履行幾年前的未竟之約，主動考取日本Tokyo School of Music & Dance專門學校－－其畢業學生以籌辦大型演唱會、巡迴表演聞名。當初那個哈日少年，如今也搖身一變成為打造明星的推手，只是這回他的對象不是演藝人員，而從劇場出發。

李啟源從當初的哈日少年，搖身一變成為打造明星的推手。（圖／李啟源　提供）
李啟源從當初的哈日少年，搖身一變成為打造明星的推手。（圖／李啟源　提供）
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打造台灣的2.5次元

李啟源回台後與友人成立「三點水製藝文化有限公司」，目前要務有二，一是成為台日劇場製作的平台，介紹更多日本小劇場來台演出；二是將日本早已風靡已久的「2.5次元表演」帶進台灣－－是一種將漫畫、動畫、遊戲等二次元的類型搬上舞台進行演繹的作品。此類型文化於日本開始變得炙手可熱，最早可追溯至寶塚歌劇團的《凡爾賽玫瑰》，到90年代的《網球王子》，2.5次元表演已正式變成日本不可或缺的存在。

2.5次元與一般的劇場表演最大的差別在於－－不再著眼於故事的邏輯發展，而是強調「還原」的忠實度。李啟源解釋，基本上能夠被改編的二次元作品，本身已具備強大的戲劇魅力，只是與現實邏輯相較之下還是有一段差距，即便如此，也沒什麼比還原更重要。

「此事在台灣推行的困難，就是一開始創作者或者表演者於理智上可能無法說服自己－－為什麼會有這麼尷尬的台詞出現？這樣的情緒是合理的嗎？」諸如此類的疑問，歸根究柢恐怕只有一個答案：「無論合理與否，都是為了還原經典、再現二次元的世界。」有時，為了達到這件事情，不得不捨棄慣常現實的思維方式。李啟源再次強調：「需要學習去尊重原著的『不合理』。」

李啟源(後排左二)考取日本Tokyo School of Music & Dan...
李啟源(後排左二)考取日本Tokyo School of Music & Dance專門學校，學習舞台監督與製作。（圖／李啟源　提供）
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李啟源(後排左三)在日本商業劇場的影響下，迷上了2.5次元表演。（圖／李啟源　提...
李啟源(後排左三)在日本商業劇場的影響下，迷上了2.5次元表演。（圖／李啟源　提供）
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台日劇場文化大不同

對臺灣劇場而言，推行2.5次元文化還有一個問題在於：「台灣的劇場演員難以明星化」李啟源道。

如今成為獨當一面的製作人，他在徵選演員的過程有一個很重要的原則，那就是「長相」。「我這樣一定很多人覺得我很膚淺，可是從日本的角度來說，每一個演員入行最基本的門檻就是夠帥或者夠美，接著才會看你的表演。」這不是膚淺，是務實。

他進一步解釋，由於2.5次元是從平面藝術轉化來的，最初的繪製上一定給予角色精緻的外型。又，誠如前段所述，「還原度」是該類型最重要的一件事，是故演員外型能否使人與2.5次元俊美的男女主角產生連結，是至關重要的事情。

「我們在選角的時候可能會碰到一個問題，台灣演員如果知道自己被選上的原因是長相，都會不太開心。好像強調長相就認定對方沒有內涵一樣。可是這兩者根本不是衝突的。」李啟源說，這層觀念的釐清，也是他推行此類型表演努力想闡明的：「我現在想做的其中一件事，就是盡可能去包裝台灣劇場演員，這點很難。在日本，許多演員都有經紀公司，被保護得很好，觀眾為了想要看到他（她）得不斷進場看戲才行。可是台灣沒有這樣的習慣，你甚至可以知道演員在哪裡打工，演員就像平凡人一樣。」他深知，觀眾若無法為之瘋狂，就很難帶起他們對劇場的狂熱。

2.5次元是從平面藝術轉化來的，繪製上給予角色精緻的外型。（圖／李啟源　提供）
2.5次元是從平面藝術轉化來的，繪製上給予角色精緻的外型。（圖／李啟源　提供）
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踏出改變的第一步

李啟源當然也熟稔台灣劇場文化，自嘲他想做的這些事情以及觀念「大概會被黑特到死吧」。雖然如此，又是帶著雖千萬人吾往矣的勇氣，歸根究柢，他的本意仍是想拓寬台灣劇場的諸多限制。

三點水的2.5次元首部作品在八月登場，是改編台灣電玩的《雨港基隆》，為一齣以二二八為背景，結合地方特色的戀愛冒險遊戲；緊接著他們得馬上投身剛奪下廣藝金創獎首獎的《Debug-筆電的使用手冊》，改編自同名漫畫，帶著些許BL的曖昧情愫，打算進攻腐女市場。

演員名單加入電競實況主，李啟源毫不諱言一來是鎖定對方的人氣，二來是為打破刻板印象：做為一個表演者，不見得只能綁在某個舞台上，讓二次元的藝術走上舞台，也讓只待在鏡頭的表演者現身，證明他們的實力。李啟源的言談有青春的熱情，以及世故的決心，堅定地說：「這些在台灣都是很新的嘗試。改變的確是一件很困難的事情，可是倘若不邁出這一步，改變就永遠不可能會發生，不是嗎？」

漫畫家nyaroro親手繪圖祝賀《Debug-筆電的使用手冊》舞台劇化。（圖／李...
漫畫家nyaroro親手繪圖祝賀《Debug-筆電的使用手冊》舞台劇化。（圖／李啟源　提供）
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劇場演唱會打工Qbo藝文頻道閱讀專題

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