生命的「告別」作:〈辭生綿綿〉你從未看過的喪禮美學書
文／《書上設計展2019》尼普利 提供
儀式背後的故事──
〈辭生綿綿〉養生者不足以為大事，惟送死可以當大事儀式背後的故事──「死亡」乃生命之一環，源遠流長的喪禮文化體現了對於死亡的敬畏，只是現已流為殯葬業一個口令一個動作。因此發想了〈辭生綿綿〉這個設計，希望可以讓新一代的臺灣人，也能了解文化及傳統的源流，欣賞其中的因與果。
書中以喪禮流程為主題編排，說明過程及所代表的意義，配合立體結構及插圖，呈現臺灣傳統喪禮的美學。透過視覺傳達文化，用文化喚起年輕的一代，讓生的人，更珍惜生命的當下。期盼在長久的歷史文化與時代變遷的交織下，新的世代可以繼續承接先人們留下慎終追遠的精神與愛；但也與時俱進的取捨權衡出一個最合適當代的方案，讓我們都能用最好的方式，送走我們摯愛的人。
傳統裡的文化力量──
〈辭生綿綿〉最具特色的地方在於，臺灣從來沒有這樣的書籍，是用年輕一代的思維，回顧臺灣傳統喪禮文化。看過書的人會發現，內容並不單單在介紹喪禮，當中所有立體結構和細節，甚至都結合了臺灣傳統民俗美學。希望在傳達喪葬文化及生命課題理念的同時，也能欣賞臺灣獨有的文化之美。
編輯觀點
傳統喪禮，存在許多繁文縟節，時至今日，往往看到了那些表象，而深層隱藏背後，來自當時代的時空背景成因，流傳至現在，被看見的只剩擾人的儀式。〈辭生綿綿〉利用手繪立體手工書，從傳統喪禮看見獨有的文化風景。在講求精簡的年代，如果先從透徹了解典故出發，再去思考如何乘載潮流來改變，就更能因應時代更迭，而不失其本質。改變，不是為了變而變；傳統，也不是無意義的繁瑣。從根本去了解的行動，自然而然帶出新的可能。
獲獎紀錄
德國紅點設計獎：傳達類｜紅點贏家獎
紐約藝術指導協會ADC Adword：插圖設計｜優秀獎
紐約藝術指導協會ADC Adword：出版品設計｜優秀獎
資料來源
亞洲大學 視覺傳達設計系
Advisor｜朱庭逸
Designer｜黃千芳、賴函婷、陳艾青、王琦、蔡秉鈞
【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2019》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】
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