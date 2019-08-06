生命的「告別」作:〈辭生綿綿〉你從未看過的喪禮美學書

2019-08-06 11:55 聯合新聞網 讀.書.人



展開式結構結合插畫，增添閱讀趣味性。（圖／尼普利 提供） 分享 facebook

文／《書上設計展2019》尼普利 提供

儀式背後的故事──

〈辭生綿綿〉養生者不足以為大事，惟送死可以當大事儀式背後的故事──「死亡」乃生命之一環，源遠流長的喪禮文化體現了對於死亡的敬畏，只是現已流為殯葬業一個口令一個動作。因此發想了〈辭生綿綿〉這個設計，希望可以讓新一代的臺灣人，也能了解文化及傳統的源流，欣賞其中的因與果。

書中以喪禮流程為主題編排，說明過程及所代表的意義，配合立體結構及插圖，呈現臺灣傳統喪禮的美學。透過視覺傳達文化，用文化喚起年輕的一代，讓生的人，更珍惜生命的當下。期盼在長久的歷史文化與時代變遷的交織下，新的世代可以繼續承接先人們留下慎終追遠的精神與愛；但也與時俱進的取捨權衡出一個最合適當代的方案，讓我們都能用最好的方式，送走我們摯愛的人。

插畫風格參考中國漢代石版畫。（圖／尼普利 提供） 分享 facebook

傳統裡的文化力量──

〈辭生綿綿〉最具特色的地方在於，臺灣從來沒有這樣的書籍，是用年輕一代的思維，回顧臺灣傳統喪禮文化。看過書的人會發現，內容並不單單在介紹喪禮，當中所有立體結構和細節，甚至都結合了臺灣傳統民俗美學。希望在傳達喪葬文化及生命課題理念的同時，也能欣賞臺灣獨有的文化之美。

書名：《書上設計展2019》編輯：尼普利編輯室企劃出版社：尼普利出版出版時間：2019年6月25日 分享 facebook

編輯觀點

傳統喪禮，存在許多繁文縟節，時至今日，往往看到了那些表象，而深層隱藏背後，來自當時代的時空背景成因，流傳至現在，被看見的只剩擾人的儀式。〈辭生綿綿〉利用手繪立體手工書，從傳統喪禮看見獨有的文化風景。在講求精簡的年代，如果先從透徹了解典故出發，再去思考如何乘載潮流來改變，就更能因應時代更迭，而不失其本質。改變，不是為了變而變；傳統，也不是無意義的繁瑣。從根本去了解的行動，自然而然帶出新的可能。

獲獎紀錄

德國紅點設計獎：傳達類｜紅點贏家獎

紐約藝術指導協會ADC Adword：插圖設計｜優秀獎

紐約藝術指導協會ADC Adword：出版品設計｜優秀獎

資料來源

亞洲大學 視覺傳達設計系

Advisor｜朱庭逸

Designer｜黃千芳、賴函婷、陳艾青、王琦、蔡秉鈞

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2019》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】