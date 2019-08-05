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資深香水味：花露水

2019-08-05 09:11聯合新聞網 讀.書.人

文︱ 王韶君(財團法人吳三連台灣史料基金會助理研究員)

圖︱ 聯合報系資料

《聯合報》，1959年6月2日，第1版〈野玫瑰花露水〉廣告。（圖／聯合報系新聞資...
《聯合報》，1959年6月2日，第1版〈野玫瑰花露水〉廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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花露水，台灣1950年代女性香水的代名詞之一。

香水展現個人的品味和特質：芬芳可愛、歐風時尚、高雅品味，你想選哪一款？

正在回想花露水味道的同時，腦海也閃過改編自徐四金小說的同名電影《香水》，電影將文字與氣味動態化，故事中的主人翁對氣味極為敏銳，一旦嗅及女性身上特殊的香味，不僅能瞬間記住那獨一無二的氣味，且無論距離有多遠，用嗅覺便能尋得每位女性的方位，最讓人頭皮發麻的是，主人翁還能透過人體提煉法，留住每個人獨有的體香。

話說回來，畢竟，擁有純天然無潔的體香並非易事。幸好，1950年在台灣出品的花露水，以香水的姿態現身，為大家增添芬香。至今仍為人朗朗上口的是戰後自中國上海來到台灣的「明星」花露水。只是，花露水在台灣的1950年代可是蔚為流行，品牌眾多、選項多元呢！

左圖為《聯合報》，1958年5月17日，第1版〈夜來香〉廣告；右圖為《聯合報》，...
左圖為《聯合報》，1958年5月17日，第1版〈夜來香〉廣告；右圖為《聯合報》，1959年6月24日，第4版〈夜夜香花露水〉廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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香香姐妹品，你愛哪一味？

當年的「花露之爭」相當激烈，以明星花露水來説，其姐妹品就有野玫瑰、奇異、愛鳳一號。夜來香花露水的姐妹品則有夜夜香花露水，其他的台灣品牌還有：明月、精美麗娜、北海、金美等。除台製花露水，日本資生堂也「花名」在內。

這些花露水品牌有兩項共同特色：強調使用法國天然高貴香料，質量可媲美法國夜巴黎香水；以女性作為廣告圖像設計，圖中的女士們，無論是微抬豐腴般的雙腿、或向前微傾小露美胸、抑或是身著歐式宴會禮服，都在在展示著時髦、性感、時尚的形象。其中，資生堂的廣告更強調該產品適用在舞會、宴會等各種社交場合，營造出尊貴感。

《聯合報》，1960年8月3日，第1版〈SHISEIDO　資生堂花露水　應市〉廣...
《聯合報》，1960年8月3日，第1版〈SHISEIDO　資生堂花露水　應市〉廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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《聯合報》，1952年11月3日，第3版〈明星香水肥皂廠〉廣告。（圖／聯合報系新...
《聯合報》，1952年11月3日，第3版〈明星香水肥皂廠〉廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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當時，台製花露水也以外銷證明熱銷，夜來香銷往菲律賓、泰國等地，明星花露水主打運銷美國，「去美國」這件事，不僅象徵國際化，增添品牌光采，也與明星花露水廣告上「無遠勿銷」字樣相互輝映。


夏日香氛主張

使用花露水的時機點也極為講究，如：季節性、時間點、噴灑部位等。夏天適合使用植物原料的淡味香水，冬天則適合香味較濃烈的動物原料香水，花露水最適合於夏季使用，沐浴後，擦拭解熱、活絡血液；出汗時，噴灑在手腕、喉頭處解熱；平時，則適合噴灑在胸窩、腋下、肘彎、膝彎等部分。不用時，一定要栓緊花露水瓶塞，貯放於蔭涼處保存。

花露水屬於淡味的香水，香味消逝較快，加上台灣屬海島氣候，因溼度高，香水不易擴散，像是夜夜香花露水便強調產品「適合本省氣候」。另外，在使用上也注重可攜式的便利性，像是將花露水分裝注入香水噴霧器，或是隨身攜帶小瓶花露水，以隨著補充香氣、增添魅力。


一香多用

《聯合報》，1954年9月6日，第4版〈百齡公共食堂〉廣告。（圖／聯合報系新聞資...
《聯合報》，1954年9月6日，第4版〈百齡公共食堂〉廣告。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
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當年以時尚香水姿態現身的花露水，如今提起，彷彿是上個世代的傳說，如同明星花露水商標上「愈陳愈香」的招牌廣告語，當時主打的是時尚女性長效持久的香氣，當代則被尊稱為「阿嬤的香水」。

想當年，「阿嬤的香水」不只用在芬芳體味，也營造空間氛圍。1950年代，位在台北市延平北路上、第一劇場四樓的「百齡公共食堂」開幕時，除打出食堂設有「七彩霓虹‧電梯接送‧設備幽雅‧富麗堂皇」，並強調「本食堂全日噴洒奇異花露水」作為宣傳。「奇異花露水」是明星花露水的姐妹品，只是，「奇異花露水」到底有多「奇異」，有機會真想一親芳澤！

由於花露水是用水、高濃度的酒精和香料配製而成，其中，酒精的容量更高達90%以上，近年來，其附加的殺菌功能亦被善用，在醫院消毒、校園防蚊、居家清潔等皆可見其芳蹤。若說，薑是老的辣，那麼，香水可就是資深的阿嬤花露水夠味！


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