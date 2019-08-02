盜火劇團《幽靈晚餐》：參與是為了脫逃

文／郝妮爾

「懸疑推理」這項新穎的嘗試其實讓天涯吃足苦頭，「寫懸疑最困難的地方，其中一點在於如何拿捏與觀眾的距離。」畢竟走進懸疑故事的觀眾，會自動帶上偵探的帽子，忍不住推敲戲劇情節，揣測最後發展；創作上一方面要順著人情事理，二方面要持續引人入勝、暗藏玄機。導演何應權道：「懸疑就是踩在情理之中，意料之外。」八字箴言知易行難。雖說如此，應權對於天涯甫完成的劇本充滿信心，排演啟動在即，二人嚴陣以待。

盜火劇團《幽靈晚餐》編劇劉天涯（左），導演何應權。（圖／Qbo藝文頻道 提供） 分享 facebook

真相藏得多深，人性就有多複雜

於合作上一拍即合的導演何應權與劇作家劉天涯，分別來自香港與中國，於台灣求學時相識，現均為盜火劇團之駐團藝術家。

文化上的衝擊經常是藝術家養分的來源，例如《幽靈晚餐》的創作靈感源頭，乃發自台灣真實新聞：二十多年前的台中大火死傷無數，於此之後各地火災消息頻傳，一則都市傳說興起－－有一條幽靈船在周遭盤旋，載滿一百人才會啟航……。天涯說：「這個都市傳說對臺灣人來說好像見怪不怪了，但對我這『外來者』來說相當震撼啊！」

她是看經典故事《一千零一夜》長大的孩子，記得母親買給她的還是繁體字的版本，經常邊翻字典邊讀書，長大後更是對於裡頭「惡」的原型念念不忘，深覺普世所定義的「邪惡」與「壞」深具吸引力，細細探究均有其複雜程度。也許因為如此，聽見都市傳說的她，第一時間思考的亦非幽靈鬼怪等信仰之事，而是好奇人對恐懼的想像、其具象化的背後含有多少隱微的心思？

這種懸疑怪力亂神之事，對來自香港的何應權來說同樣有感。「其實你看港劇就知道了，有時候恐怖的不是鬼怪，而是各種『奇案』。」懸疑故事的本質看似是帶領觀眾一步步走到真相，才發現真相往往依照不同的人說法而各有不同。謊言與真實僅在一念之間，因此對他來說，真正有趣的已非答案本身，而是那些遮掩答案的「企圖」是什麼？何以隱瞞？何以說謊？這些才是使得故事氛圍讓人毛骨悚然，卻又讓人欲拒還迎、忍不住往下探究的關鍵。

不同的背景，同樣的根源

欲以「懸疑」作為接下來的創作主軸，其中一個目的亦是盼能逐漸消彌文化隔閡。雖說應權與天涯已於台灣生活數年，有些根深蒂固的藝術背景依然跟緊他們。應權打趣地說：「拿我們上一齣合作的戲《米奇在哪裡》舉例，這是一齣中國編劇、香港導演、台灣演員的三地合作，排練時常常會產生各種『火花』。」

－－火花？意指摩擦嗎？

倒也不是。

天涯進一步解釋，她在中國所受的創作訓練，編劇上要求快速的語言、精悍的句子，「這部分就和台灣的抒情長句差別很大。」許多人說她的劇本讀來總是充滿「生活感」，如踩在現實的節奏上，大抵就是這個原因。

應權接著補充道：「另外像是香港人話裡常帶諷刺，表面不動聲色，卻句句刺人入骨。」他倆接著異口同聲說：「相較之下台灣人太溫柔了！」至少在人情處理這塊上，一不順眼就拍桌怒吼的情緒不存在呢，多是小火慢燉地烹煮憤怒，再把熱燙燙的情緒一點一點傾倒。

先前做的「家庭三部曲」是聚焦家庭情感，是故文化上的差異再如何琢磨也多少存在；然而懸疑就不同了，緊張的推理故事為眾人共同的語言，相對容易能找到多數人的共鳴。

只不過，撇開文化差異的創作，不害怕失去自身特色嗎？

應權聞之暢快地回答：「我們雖然來自不同的地方，但所謂『根』的概念已經和過去大不相同了，我想這個世代的人已經慢慢從誤解走向理解。過去談根，是迫切地尋找身分認同，可是如今資訊暢通，全球對彼此的了解與同理都很深入，甚至知悉歷史變化，所以若說我們在創作上仍存有『尋根』的意味，那也是尋找『生而為人的根』在哪裡？」天涯深感認同，「移動中的身體」不僅能讓她更敏感的體察當地人習以為常的風俗民情，亦能從此地抽身、以更廣闊的視野觀看整體文化的趨勢，灌注創作能量。

《幽靈晚餐》帶領觀眾一同摸索「恐懼」的源頭。（圖／Qbo藝文頻道 提供） 分享 facebook

跨領域嘗試：敬邀觀眾一起「逃」

《幽靈晚餐》除了題材上的突破之外，於表現手法上亦欲有所嘗試。

應權興致勃勃地說，「懸疑三部曲」有一個企圖，那便是「跨領域」創作。以將於廣藝基金會的舞台呈現之濃縮版本舉例，他們試圖將劇作打造成一個「密室逃脫」的遊戲，使觀眾身歷其境，共感那些被邀請至「幽靈晚餐」的「賓客」（演員）們的慌張與疑惑，讓眾人盡情享受解謎的過程。

「這也是整個創作的潮流呀！」應權說。一個好的劇本為圓心，倚靠不同表現方式發散出各種「說故事」的可能，使劇場的觀眾市場能夠不斷向外發散，打入遊戲或虛擬實境的市場，不囿於表演藝術一隅，開拓更多可能性。