親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

6度水溫4尺浪...逾兩萬人衝尼斯湖要包抄大水怪 當地人示警

退休國安人員：走私菸是侍衛室幹的 國安局管不了

臺灣之光！26歲Hermès設計師劉愷煊：這不只是精品，更是一種態度！

2019-07-26 12:02聯合新聞網 讀.書.人

座無虛席的座談現場。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
座無虛席的座談現場。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
分享

主講者：劉愷煊

探討講題：獎項過後的自己

講座日期：2019/7/24

文／《書上設計展2019》尼普利　提供


劉愷煊，年僅26歲卻已成了 Hermès 的簽約設計師。長期旅居巴黎的他，難得回到台灣，首場的心路座談，7月24日在G.Space的〈致迷路的設計人《書上設計展2019》解惑座談會〉中，到底談了些什麼？

(左)〈MUSEUM〉機械錶、(右)Hermès設計師劉愷煊。（圖／《書上設計展...
(左)〈MUSEUM〉機械錶、(右)Hermès設計師劉愷煊。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
分享

許多人對出國留學，存有夢想，但其實劉愷煊一開始並不嚮往出國。會走上留學這條路，純粹因為對於夢想的執著：「在這邊我找不到答案，我往答案裡走去。」一份對於機械錶的狂熱。源自大三時自行研發的〈MUSEUM〉機械錶，儘管這個錶在米蘭的A’ Design Award榮獲了珠寶類最高榮譽的鉑金獎，但讓心愛的作品真的能動、能量產，而不只是個概念的執著，一直縈繞在劉愷煊的心中。所以他往心中機械錶的國度──瑞士走去，積極爭取能在瑞士精品錶品牌MB&F實習的機會；甚至向心儀手錶品牌CEO自薦，只為了把握每一個能實現自己理想的機會。

但人算不如天算，這一年MB&F居然不開缺？滿懷能進到機械錶品牌工作的希望，頓時跌落谷底， Hermès 成了失望到底的劉愷煊，一定要爭取到的最後一線曙光。在 Hermès ，時間彷彿停了下來，他們在藝術品中找靈感、尊重每一個人的意見、感受時間在每一刻的流動……；你要的是花時間去感覺你的感覺，不用急於盲表現。重質不重量，真正去體會什麼是 Hermès 精神。所謂的精品，是在時間淬鍊下，工藝的展現，在手工、細節的堅持下，絲毫都不容苟且的「精」神「品」質。

劉愷煊分享到精品設計之路。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
劉愷煊分享到精品設計之路。（圖／《書上設計展2019》尼普利　提供）
分享

真正的設計，是一個解決問題的人，去了解別人要什麼、幫別人找到解答的人。座談中劉愷煊沉穩的分享與應答，好像一個身經百戰的講者。但問他為什麼，他也只是淡淡地說：「我就只是想找出聽眾真正想要什麼，然後給他答案。」一如一個真正好的設計，總是能勾起你會心一笑，因為在枝微末節裡，你知道他懂你。接下來的劉愷煊，也打算在巴黎準備創業，為自己心中的理想再次奮鬥。

就像劉愷煊說的，看到跟實際擁有、親身涉入是截然不同的，你也許看到了皮毛，成就了一隻紙老虎，但你注入了精神，他就能張牙舞爪，真正活了起來。曾經他失落於不可得的精品錶實習機會，但怎知下個彎又是一番不同的自己？

這場《書上設計展2019》因為迷路的設計人而辦的解惑系列座談會，第二場即將在7月30日(下周二)登場，這次將由金雞母主廚分享轉彎之後的風景。離開了看似所謂的設計現場後，走出的是設計不同格局的一片天，如果你對此刻的自己充滿疑惑，何不給自己一個找到自己的機會？


推薦活動

分享

轉彎之後的風景│黃泰彥

●與談嘉賓：黃泰彥

●主持人：設計發浪

●時間：2019/7/30（二）19:00-21:00（18:30開放入場）

瞭解更多詳細資料


巴黎瑞士出國閱讀專題
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

海外電話裡的民主應援：美麗島事件中的「台灣之音」

2019-07-22 09:54

致好姐妹的情書：我們的友誼，總擺脫不了戀愛的質地－梅若穎x黃小貓

2019-07-19 09:52

考試地獄是怎麼形成的？臺灣人的升學壓力百年史

2019-07-18 09:23

燒掉世界上全部的書，就能消滅《哈利波特》嗎？

2019-07-17 17:42

愛國獎券之真假富翁糊塗死？（下）

2019-07-10 09:00

愛國獎券之真假富翁糊塗死？（上）

2019-07-09 17:58

【書‧人生】張國立／書在我人生中的分類

2019-07-04 09:27

【好戲刊】 2019看家戲再現：以藝為師、淬鍊經典

2019-07-03 09:00

【女紅三鐵第1回】開門七件事，柴米油鹽醬醋茶　ft.才女作家江鵝、柳丹秋、黃麗群

2019-06-27 09:08

帥是一種保護色：專訪《何日君再來》演員陳彥廷

2019-06-25 11:07

100年前，日本時代的校外教學去哪玩？

2019-06-24 12:30

振興圖書市場　別開錯藥方

2019-06-21 09:17

暴力如何發生在他者身上？《莊子》的批判與反思

2019-06-14 09:07

跟秀蘭阿姨買布去——臺北南京西路的布莊

2019-06-12 09:10

【我有話說】「會消失的書店」是個誠實的說法

2019-06-11 17:05

【六四，卅年】近代中國改革運動付出的代價與反思

2019-06-04 09:11

給創作者一對能飛的翅膀

2019-05-29 09:33

烹調慢煨歷史新味：二空眷村的飲食回憶

2019-05-21 11:17

我選擇讓你看見他們的抉擇： 專訪《1895火燒庄：最終抉擇》藝術總監李榮豐

2019-05-15 10:05

穿越「舊朝往事」！帝后權貴的榮辱繁華一次讀個過癮

2019-05-09 11:14

〈丟丟銅仔〉、〈四季紅〉通通不准唱？日治至戒嚴時期的校園音樂

2019-05-08 14:18

空姐賴珮如首度挑戰音樂劇 林宥嘉讚「很會說故事的聲音」

2019-05-07 10:00

【好戲刊】百變西遊夏令營三部曲──樂遊好傳藝

2019-05-06 11:03

優人物／白先勇 寫盡繁華與滄桑後 為父立傳

2019-05-06 00:21

優人物／白先勇 奼紫嫣紅的文學與崑曲生活

2019-05-06 00:05

五四百年，穿閱時空──歷史上的大人物們

2019-05-04 11:12

五四百年，穿閱時空─民主與科學的進步

2019-05-03 12:11

《再思考》：只靠理性，我們能走多遠？

2019-04-30 15:03

世界閱讀日 選本書致敬「劇」人

2019-04-23 12:34

「南洋」哪裡來？一個關鍵詞彙的身世之謎

2019-04-21 09:33

世界閱讀日 玩閱讀心測送好書

2019-04-19 18:31

《黑色微光》 一封給大人小孩不一樣的溫柔情書

2019-04-19 14:20

星際大突破──中研院「星」成就，看見黑洞！

2019-04-11 11:11

林盟祐與他害人不淺的「家私們」

2019-04-10 10:00

我們與「餓」的距離─天龍國外的美味收穫

2019-04-05 15:54

我們與「餓」的距離─我吃我煮我驕傲

2019-04-04 11:52

我們與「餓」的距離─老饕必知食物妙趣聞

2019-04-03 11:52

我們與「餓」的距離─文學名家激推美食

2019-04-02 11:52

文學不純就砍頭？替推理小說辯護

2019-04-01 14:00
看更多

熱門文章

【雲起時】洪荒／都是因為愛

2019-07-26 00:03

【來我家作客】周育如／娃爾法

2019-07-26 06:00

樹木希林／日本個性派奶奶的人生語錄

2019-07-26 06:00

【青春名人堂】葉子／愛的重量

2019-07-26 06:00

臺灣之光！26歲Hermès設計師劉愷煊：這不只是精品，更是一種態度！

2019-07-26 12:02

靠明星員工打天下？ 遠見天下執行長王力行：團戰時代來臨

2019-07-25 14:44

【野想到】李進文／一人

2019-07-26 00:06

【慢慢讀，詩】陳牧宏／冷冷——在貴船神社，致M。

2019-07-26 00:10

【星期五的月光曲】看文學，聽電影

2019-07-26 00:05

七夕不孤單 「尋找金鐘旭」來約會吧！

2019-07-26 00:29

【文學遊藝場‧第30彈】水果詩徵稿辦法

2019-07-26 00:02

【聯副文訊】2019新北文學獎收件延至8月10日

2019-07-26 00:02
看更多

留言

Top