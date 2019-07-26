臺灣之光！26歲Hermès設計師劉愷煊：這不只是精品，更是一種態度！

2019-07-26 12:02 聯合新聞網 讀.書.人



座無虛席的座談現場。（圖／《書上設計展2019》尼普利 提供） 分享 facebook

主講者： 劉愷煊 探討講題： 獎項過後的自己 講座日期： 2019/7/24

文／《書上設計展2019》尼普利 提供

劉愷煊，年僅26歲卻已成了 Hermès 的簽約設計師。長期旅居巴黎的他，難得回到台灣，首場的心路座談，7月24日在G.Space的〈致迷路的設計人《書上設計展2019》解惑座談會〉中，到底談了些什麼？

(左)〈MUSEUM〉機械錶、(右)Hermès設計師劉愷煊。（圖／《書上設計展2019》尼普利 提供） 分享 facebook

許多人對出國留學，存有夢想，但其實劉愷煊一開始並不嚮往出國。會走上留學這條路，純粹因為對於夢想的執著：「在這邊我找不到答案，我往答案裡走去。」一份對於機械錶的狂熱。源自大三時自行研發的〈MUSEUM〉機械錶，儘管這個錶在米蘭的A’ Design Award榮獲了珠寶類最高榮譽的鉑金獎，但讓心愛的作品真的能動、能量產，而不只是個概念的執著，一直縈繞在劉愷煊的心中。所以他往心中機械錶的國度──瑞士走去，積極爭取能在瑞士精品錶品牌MB&F實習的機會；甚至向心儀手錶品牌CEO自薦，只為了把握每一個能實現自己理想的機會。

但人算不如天算，這一年MB&F居然不開缺？滿懷能進到機械錶品牌工作的希望，頓時跌落谷底， Hermès 成了失望到底的劉愷煊，一定要爭取到的最後一線曙光。在 Hermès ，時間彷彿停了下來，他們在藝術品中找靈感、尊重每一個人的意見、感受時間在每一刻的流動……；你要的是花時間去感覺你的感覺，不用急於盲表現。重質不重量，真正去體會什麼是 Hermès 精神。所謂的精品，是在時間淬鍊下，工藝的展現，在手工、細節的堅持下，絲毫都不容苟且的「精」神「品」質。

劉愷煊分享到精品設計之路。（圖／《書上設計展2019》尼普利 提供） 分享 facebook

真正的設計，是一個解決問題的人，去了解別人要什麼、幫別人找到解答的人。座談中劉愷煊沉穩的分享與應答，好像一個身經百戰的講者。但問他為什麼，他也只是淡淡地說：「我就只是想找出聽眾真正想要什麼，然後給他答案。」一如一個真正好的設計，總是能勾起你會心一笑，因為在枝微末節裡，你知道他懂你。接下來的劉愷煊，也打算在巴黎準備創業，為自己心中的理想再次奮鬥。

就像劉愷煊說的，看到跟實際擁有、親身涉入是截然不同的，你也許看到了皮毛，成就了一隻紙老虎，但你注入了精神，他就能張牙舞爪，真正活了起來。曾經他失落於不可得的精品錶實習機會，但怎知下個彎又是一番不同的自己？

這場《書上設計展2019》因為迷路的設計人而辦的解惑系列座談會，第二場即將在7月30日(下周二)登場，這次將由金雞母主廚分享轉彎之後的風景。離開了看似所謂的設計現場後，走出的是設計不同格局的一片天，如果你對此刻的自己充滿疑惑，何不給自己一個找到自己的機會？

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轉彎之後的風景│黃泰彥

●與談嘉賓：黃泰彥

●主持人：設計發浪

●時間：2019/7/30（二）19:00-21:00（18:30開放入場）

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