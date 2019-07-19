致好姐妹的情書：我們的友誼，總擺脫不了戀愛的質地－梅若穎x黃小貓

黃小貓(左)與梅若穎(右)結識於大學時期。 分享 facebook

Q：關於對方最初的記憶或印象？

小貓：大一開學第一天，我看到一位剪著妹妹頭的女生，安安靜靜地站在走廊上，覺得:「好像娃娃喔，好可愛好漂亮！」是完全被驚豔的，這就是我對她最初的印象。

梅子：大學開學的第一天，班上在進行自我介紹，她穿著很短的短褲、有洞的針織衫、耳環超大、羽毛剪的頭髮，像一朵花一樣跑過來說：「大家好，我是黃馨萱。」我那時候是比較冷的女生，心裡想：「哪來的千金小姐？」然後翻了一個白眼，這是我對她的第一印象。

Q：怎麼從同學變成創作夥伴？

小貓：因為念戲劇系的關係，在表演課的時候就會發現，跟同學的互動當中，你跟誰比較有默契，加上我們倆越來越喜歡湊在一起聊天，很自然發現有很多撞擊的點子，我就說：「欸欸欸，我們來做一齣戲。」我們大二開始就一起創作，報名學校的戲劇獎項金獅獎。

梅子：我們的第一部作品叫做《她和她》，得到最佳創意獎。我的記憶也是從那個時候開始的。

Q：兩人個性大不同，有過衝突嗎？

小貓：我的個性不太會跟人起正面衝突，但梅子是一位很心直口快的人。我如果心裡覺得有什麼又不知道怎麼講的時候，她會感覺得到，直接說：「黃小貓你是不是有什麼問題？來來來講清楚，是怎麼一回事？」

梅子：恩～對，我喜歡把話講清楚。如果我對她有什麼話，我會直接跟她講。

小貓：有一回我們要去法國旅行，梅若穎很認真做了很多行前功課，熱情的跑來跟我說：「耶～黃小貓我們要一起去旅行了！」老實說，那時候我正在失戀，整個人就跟幽魂一樣，對方會有一種撞到冰山的感覺，有一天，她就把旅遊書用力往地上「啪」一丟，我嚇了一跳，我才知道我太在自己難過的狀態裡面，並沒有意識到她因此受傷，所以很生氣。

梅子：你才知道隔壁還有住另外一個人（笑）。還有一年冬天，我們一起去美國西岸旅行，發生了一點不愉快，我們住在Lake Tahoe的一個小木屋，凌晨我就把黃小貓挖醒說：「欸，起來起來」，我記得的畫面是，兩個人穿著大外套在很冷很冷的湖邊聊聊，然後就沒事了，可是我已經忘了為什麼事不愉快。

Q：兩人相像的地方？或者是最不像的地方？

小貓：不像的地方比如說，梅子的方向感很好，一起旅行的時候，還蠻常出現的畫面就是，兩個女生各自拉著行李箱，走到某個分岔路，卻往不同方向，這時候梅子就會說：「去～哪～裡～」，我就會自動折返。像的地方，我們都有一種「鬆」，一種脫線，沒那麼care，在日本旅行的時候，兩人在免稅商店買得好開心，買到趕不上飛機。

梅子：到了櫃檯發現登機門已經關閉，我們就在機場大笑。某種程度我們算是神經大條，ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的，比較不會計較，像這種事情就不會互相責怪對方。

小貓：欸，這發生不只一次耶！

梅子：那時候我趕快去問櫃檯下一班飛機什麼時候，櫃台回說：「三天後」。

小貓：我本來還在驚嚇中，聽到之後就說：「喔耶！多玩三天。」

梅子：我們只剩下台幣兩千元耶，還忘記國外提款的卡片密碼，就在機場混了很久，一直不斷試提款卡密碼，好無聊，你知道我們做了什麼事嗎？因為時間很多，我們就打開行李箱拿出紙跟筆，畫了一副撲克牌，開始打大老二，一邊想該怎麼辦。

小貓：哈哈哈哈哈哈

在日本旅行的時候，兩人在免稅商店買得好開心，買到趕不上飛機。 梅若穎提供 分享 facebook

Q：對方帶給你最難忘時刻？。

梅子：我們還是室友的時候，有陣子我失戀，每天睜開眼睛就開始哭、然後睡、起來再哭，我還記得她跟她男友怕我心情不好，放鬼片給我看，看完我嚇到說：「我好多了，因為我現在好害怕！」印象最深刻的還有，我一直很想要一條窗簾，掛在床邊的大窗戶，她就跪在客廳，在一塊黑布上面畫了一朵很大的向日葵，送我當禮物。

小貓：覺得太多了，我們認識多少年呀，要講一個「最」，可能要做一個大籤筒隨便抽。但現在我腦子浮現的時刻是，我感情有狀況的那一陣子，她跟我說：「黃小貓，我昨天做了一個夢。」她說的夢境其實我已經不太記得了，但是讓我印象深刻的是，她說她一直很想要救我，在夢的ending，我們兩個都躺在病床上，中間有類似心電圖的機器，很像是用她的生命去交換我的生命。

Q：崇拜對方的地方?

小貓：生命總會有很多不同的磨練，可是在她身上，很堅毅、很燦爛、很純粹的東西沒有被磨損掉，這麼多年來都依然保持著，我覺得是她最了不起的地方。

有時候我在旁邊看梅若穎，很像在看玩雜耍拋球的人，她手上可以同時有很多顆球，即使在高壓的狀態，她都有很強的專注力，直到表演結束都能把球接得漂亮，就算再精疲力盡，她還是用「老娘跟你拚了」的態度，努力把最正面的，最好的東西去帶給周遭的人。

梅子：我在丟球不會掉，也沒有什麼負面能量，我覺得原因是有黃小貓在，她永遠都有一股安穩的力量之於我啊！所以當我有不小心接不到球的時候，我隨時一通電話，她永遠都會在，每次跟她聊完，好像得到大補帖，而且就只是一通電話喔，整個人就是好了，變得很沉澱、很安靜。

Q：新作品《生日派對之誰是江洋大盜》挑戰的地方？

小貓：我覺得是爵士樂跟相聲劇的結合。有一天我在高鐵上，接到梅子電話：「我們去報廣藝的金創獎好不好？」就覺得我們之前一起共同創作的作品《生日派對之誰是江洋大盜》很適合，再加上如果能與知名音樂人呂聖斐合作的話，可以試著把相聲劇跟爵士樂湊在一起玩玩看。

梅：呂聖斐就是我老公（笑）。他這幾年固定在新型態的酒吧文創展演空間演出，我跟小貓分享，這樣的空間蠻有意思的，好像可以跟戲劇做結合，我們討論了一下，決定把表演場地拉到酒吧，這也是我們覺得很有挑戰的地方。