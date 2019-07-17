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燒掉世界上全部的書，就能消滅《哈利波特》嗎？

2019-07-17 17:42哲學新媒體

文／ 許昊仁

本文轉載自哲學新媒體

把所有的《哈利波特》都燒掉，哈利波特就不存在了嗎？ （圖片來源：維基百科）
把所有的《哈利波特》都燒掉，哈利波特就不存在了嗎？ （圖片來源：維基百科）
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波蘭一個教會認定《哈利波特》涉及巫術內容，希望那些內容不再流傳。要怎麼消滅《哈利波特》呢？他們採取了一種十分便捷的方式——燒書。不過，光是燒掉幾本書，顯然無法說是消滅了《哈利波特》。那如果把世界上全部的《哈利波特》（超過五億本！）燒掉，能消滅《哈利波特》嗎？這可是個大工程，但讓我們假設瘋狂的宗教人士真完成了這幾乎不可能的任務，喵嗚哀哉。除了燒掉現存的全部《哈利波特》，他們最好也禁止印刷廠繼續印製該書，並刪除網路上的檔案和你已下載的電子書（或許還有各式各樣的聲音檔案）。

你可能會感到好奇，《哈利波特》因此就被消滅了嗎？為了回答這個問題，我們需要先搞清楚《哈利波特》是種什麼樣的存在。

在日常生活中，「哈利波特」一詞至少有兩種用法：它用來指稱一本個別的書（你眼前的印刷品或電腦中的那個電子書檔案），也可以指稱一件文學作品。當我們提到《哈利波特》時心裡所想的「由 J· K· 羅琳創作的系列書」，或對朋友說「我搶先讀到了《哈利波特》最後一集」時想到的對象，不是某一本或幾本個別的書，而是一件名為《哈利波特》的作品。我們大都同意，文學作品及其個別的書是不一樣的東西

這兩種東西之間的關係有好幾種解釋方式，在這當中，柏拉圖主義或許適合你。柏拉圖主義者會把個別的書稱作是文學作品的例示實例 (instance)。作品—例示的區分來自基礎形上學上類型—個例的區分 (type–token distinction)，舉例來說，你認為歌詞「道人道，道神道，自求人間道」中有幾個「道」字？答案會根據我們正在談論的是類型還是個例而有所不同。這裡有五個「道」字的個例，然而「道」字的類型只有一個。

當我們把其他的字拿掉時，該區分會變得更清楚：「道道道道道」，這是幾個字？回答「一個字」和「五個字」都沒錯——有一個類型，和它的五個個例。當然，「道人道，道神道，自求人間道」這整個句子也可以是一個類型，而你現在在電腦或手機螢幕上看見的是它的個例。依此類推，由三、五個句子組成的短詩也有其類型和個例。成千上萬個句子呢？那就是《哈利波特》了，它也有類型和個例。

即使世界上全部的具體的「道」字都被擦掉，我們也不會說作為類型的「道」這個字不再存在了；不再存在的只是它的個例。這是因為，類型獨立於其個例而存在。柏拉圖主義者對文學作品及其例示的區分（在這裡，也就是類型—個例的區分）挺符合這個直覺：作為作品（類型）的《哈利波特》獨立於其任何例示（個例）而存在。作為作品的《哈利波特》不會因為它的任何例示被摧毀而消失。而且，即使不再有任何一個例示存在，作品也不會因此消失。

在這篇文章一開始提到的事件中，離開存在的只是那幾本被宗教人士燒掉的書，而作品還是待在它原來的地方，一個更高的抽象維度；處在這個維度中的東西，對柏拉圖主義者來說是永恆不滅的。就算燒掉全部個別的書，也絲毫不影響作品的存在。所以，如果你是柏拉圖主義者，除非瘋狂的宗教人士學會次元斬，你大可不必擔心（作為作品的）《哈利波特》被消滅掉。

（圖／聯合報系新聞資料照片）
（圖／聯合報系新聞資料照片）
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把文學作品理解為類型，凸顯出這種藝術門類和其他許多門類的作品上的存有學差異。例如，《蒙娜麗莎》是羅浮宮裡的那一幅畫作。意思是，《蒙娜麗莎》這件作品等同於一個個例，而且這個個例是獨一無二的；一旦該個例被燒掉，作品也就消失了。不只繪畫，建築和雕塑的作品也是個例。當繪畫、建築和雕塑的個例受毀壞或遭竊時，我們會說「那些作品受毀壞或遭竊了」，但在文學（還有音樂、版畫和電影等門類）作品的個例受毀壞或遭竊時，我們大概不會採用同樣的說法，這正是因為，一般人把文學作品理解為類型，而非個例。作為類型的文學作品似乎是無法被消滅也偷不走的東西。柏拉圖主義的一大優勢就是符合這個歸類上的直覺。

但是，柏拉圖主義並不是沒有對手。它的一大競爭者，就是唯名論。唯名論不承認類型這種抽象物的存在，也就認為類型與個例的區分不具意義，更不把個別的書稱作是文學作品的例示。這並不是說他們不認為有文學作品存在，只是，這裡的文學作品跟柏拉圖主義者說的是不同的東西。

一種典型的唯名論認為，全世界的《哈利波特》的實體書（以及電子書等其他形式）構成了一個集合，這個集合等同於《哈利波特》的作品。雖然燒掉幾本書並不會使作為作品的《哈利波特》消失，但多少消減了這個集合的成員；而當他們把全部《哈利波特》的書都燒掉時，該集合正好擁有零個成員，成為了空集合——對唯名論者來說，空集合就意謂作品不再存在。如果你對教會人士的決心和行動力感到不安，比起唯名論，柏拉圖主義應該能使你寬心一些。


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哲學新媒體

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