考試地獄是怎麼形成的？臺灣人的升學壓力百年史

文｜李鎧揚 圖｜國立臺灣歷史博物館、柯瑞吉

臺灣人的「立身出世」之夢

1923年12月3日，《臺灣日日新報》記載了一則令臺灣人振奮的消息。板橋庄士紳朱日海次子朱昭陽，通過了高等文官試驗。他不但通過考試，且以東京帝國大學經濟學部二年級生身分考取。在升上三年級時，他又順利通過司法科與大藏省的考試。在日本統治50年間，臺灣人通過文官高等試驗行政科者不過32人，朱昭陽在經過日本中央政府歷練後，順利成為「敕任官」（相當於今日的簡任官），是當時社會中功成名就的典範。

臺灣在清領與日治時期最大差異之一，就是以科舉走入宦途的管道已不復在，取而代之的是「學歷」作為就職的標準。傳統科舉中，有人以「三場辛苦磨成鬼，兩次功名誤煞人」來形容考試的艱辛；不過，1895年科舉路斷後，文人想要功成名就，也還是必須經過一關又一關的考試，取得文憑。日治時期臺灣人稱考上東京帝國大學者為「赤門秀才」，說明他們將清代的功名和近代學校進行類比，考取學校就成為讀書人的「新科舉」。

然而，想要如同朱昭陽般考取學歷頂點的東京帝國大學，絕非易事。作為當時基礎教育的公學校，在1920年前後就學率不過三成。1920年前，中等教育機構相當有限，更不要說大學。在1928年臺北帝國大學設立以前，島內學生想要進入帝國大學，除非前往日本留學，否則都是一場夢。

東京帝國大學正門。（臺史博館藏號 2010.006.0336.0012） 分享 facebook

升學壓力下的產物：考試寶典的出現

根據總督府統計，臺中中學校1915年首屆入學考試中，有306人報考，最後僅錄取100人，平均錄取率約三成三。如果考量到1917年全島公學校就學率不過一成三，就可以知道要進入中學校窄門有多困難。

臺北師範學校老師江間常吉在1937年出版了一本書《どうしたら試驗地獄から可憐な兒童を救ヘる》（如何從考試地獄裡拯救可憐孩童），他在「試驗地獄風景」篇章中提及，學生在學校上課前1小時就到學校，不管是15分鐘的下課休息或午休都在努力用功。每天放學，總看到這些學生三兩成群拖著疲憊的身體，提著沉重的書包伴著夕陽回家，可見升學壓力已經籠罩著當時的學生。

不僅是臺灣，在日本也一樣困難。因此，替考生整理考題並提示重點的書籍應運而生。在日本，有人專門編纂考生看的《苦學界》、《成功》等雜誌，也有針對考試出版的問題集。

1926年8月，一個自稱是臺灣受驗準備會的組織發行了《最近三箇年間臺灣各中等學校入學試驗問題集》，收錄1924到1926年間北至臺北高等學校，南至高雄高等女學校等28所中等以上學校的入學考題，共分為修身、國語、歷史、地理與理科等科目。在這本試題本出版1年多後，也有出版社針對需要口試的學校，在1928年出版了《口答試問必勝準備法》，在一般性學科知識外，更要讀者注意自己的應對技巧與儀態。這本口試參考書的出版背景，正好是日本的考試進行調整，將部分科目的筆試測驗改成口試。

臺北日本精神文化研究會出版的《新式三科（修身國史口頭試問）的研究》。（柯瑞吉提供） 分享 facebook

改朝換代之後：考試地獄的延續

1945年後，臺灣的統治者由日本換成國民黨政府，然而升學壓力這個問題並沒有因政權輪替有所舒緩。在九年國民義務教育實施前，許多人應該都對考「初中」這個過程有著難忘的回憶。

1958年5月8日的《中央日報》，記載了關於試辦免試升學方案的討論。報導中提到許多「望子成龍，望女成鳳」的父母，不願意孩子輸在起跑點，讓孩子去補習，也因此剝奪了兒童休息、睡眠與遊戲的時間。這主要是因爲當時國小畢業到初中階段必須考試，讓補習幾乎成為孩子們的「惡夢」。

1961年9月4日，國語日報發行人夏承楹以「何凡」為筆名，在《聯合報》以日文中〈考試地獄〉為題寫了一篇文章，內文引用他人說法，談論此次大專聯考3個狀元，一個因爲唸書長了白髮，另外兩個則是深度近視。作者深深替年輕人的身體感到擔心。同日副刊另有一篇社論，認為世界各國軍隊都在講求「輕裝備」，但我國學生書包重量卻與日俱增，以此諷刺升學壓力。

1963 年臺南市立中學聯合招生入學考試新聞照片。（臺史博館藏號2006.006.1033） 分享 facebook

1967年，在社會壓力之下，政府針對此問題已形成具體共識──將義務教育從6年延伸到9年，並很快地通過「九年國民教育實施條例」，並在隔年正式實施。

最有利的證據是1990年代隨著政治上改革開放，改革教育的呼聲也日漸高漲，這說明民眾並不認為考試壓力有所減輕，反而渴望政府再次實施教育改革，減輕學子的痛苦。

1996年李登輝總統提拔的教育部長吳京擬定方針，在往後數年間進行一系列改革，包含廣設大學、建立多元入學管道等，考試與升學，慢慢成為我們現在熟悉的樣子。不論你認不認同教育制度改革，我們可以說，入學管道的確比以前變得更多元。

如果問起現在的學生，考試壓力是否有所減輕？相信多數人都會抱持否定的答案。以考試作為篩選人才的手段，儘管歷經了不同政權，仍是如此相似！

展覽資訊

上學去-臺灣近代教育特展

展期時間 : 2018/11/01 - 2019/11/13

展覽地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室

地址：臺南市安南區長和路一段250號