愛國獎券之真假富翁糊塗死？（下）

2019-07-10 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



文 ︱ 蔡蕙頻(國立台北教育大學台灣文化研究所兼任助理教授)

圖 ︱ 聯合報系資料照

愛國獎券的開獎情形，圖為台灣銀行為改進搖獎技術，向法國買到的最新型的搖獎機。聯合報 記者／高鍵助 1957年11月20日 (圖／聯合報新聞資料庫照片) 分享 facebook

撲朔迷離的戲劇人生

為了釐清案情，地檢處特別向台銀取得領獎人的資料，通知這名婦人到案說明，同時也請調查局鑑定庚古所持的紙條，上頭的筆跡是否出於清順之手。可是，婦人拒不出面，只是再三否認自己受人之託來兌獎，強調獎券是自己購買的，另一方面，筆跡鑑定也久無下文。案情越來越撲朔迷離，曲折離奇，在無其他線索之下，警方只好暫時讓清順交保返家。

清順離開看守所之後所做的第一件事，是控告一個名叫于潔吾的人。

于潔吾是誰？他是清順收押看守所時，和他同一牢房的牢友。原來，那張中了第一特獎的獎券被清順縫在褲管內，隨他進入看守所了，怪不得刑警們都要把陳家屋頂掀了都搜不到。中獎的愛國獎券有必須在開獎後三個月內兌獎的時限規定，眼見著第一特獎的三個月大限要到了，自己重返鐵窗外的日子又遙遙無期，清順於是將這個秘密告訴即將出所的于潔吾，並以一萬元的代價約定好由于代領。

然而就像是把水潑到大海裡一樣，于潔吾信誓旦旦地承諾必定履約否則天打雷劈，卻在拿了獎券之後人間蒸發了，再也沒了這人的消息，獎券也就化為一縷輕煙不見了。於是他交保之後，立刻控告于潔吾侵佔二十萬元。

自己不僅為了一張獎券而官司纏身，現在又平白無故地跟二十萬擦肩而過！真是一波未平一波又起！回到家的清順收到了起訴書，原來是前一樁侵佔案已被檢察官提起公訴，並即將移送刑庭。他越想越懊惱，越思越悔恨，一時想不開，就偕同女友賴金里在開庭的這天服老鼠藥自殺，這樁興訟半年、轟動一時的一五一期愛國獎券第一特獎官司，也就暫告一段落了。

有人會問，清順官司纏身，一時想不開而輕生還能夠理解，清順的女友賴金里為什麼也要一同陪葬？原來，清順出身滿州鄉下一個家境不甚寬裕的農家，和女友賴金里相戀多年，卻因家無恆產，賴父一直不肯將女兒嫁給他。清順中獎之後，賴父對他的態度簡直是天壤之別，整天看著這個金龜婿，越看越滿意。小倆口濃情蜜意之時，清順因遭庚古控告侵佔的官司而蹲了三個月的看守所，交保之後恐遭判刑，於是和女友金里兩人私奔到台東躲藏。兩家託人到台東找到小情侶後，賴父想著木已成舟，約定以聘金六千二百元讓兩人成婚，但是清順其實為了這樁官司，已經前前後後花了不少錢，再加上獎金已遭人領去，追索無門，眼見著交付聘金的時間慢慢逼近，不堪訟累的兩人才決心共赴黃泉。

好吧，到這裡，你以為故事結束了嗎？

讓我們再重新看一次：九月二十五日，清順遭收押，據他自己的說法，他夾帶著第一特獎的獎券進入看守所，再託于潔吾出所後代領。但是，台銀卻說早在九月二十日，獎金就被新竹的婦人領走了？清順手上的彩券，到底是不是中了第一特獎的那一張？庚古持有的字條，上面寫的明明就是第一特獎的獎號沒錯呀？如果于潔吾真的沒有替清順兌領獎金，為什麼要潛逃無蹤呢？

破案的關鍵，就在于潔吾了。

一九五七年七月十九日，于潔吾投案了，但是他矢口否認自己受陳清順之託兌獎，當然也就沒有侵佔二十萬獎金之說。

于潔吾提出了超完美「不在場證明」：八月二十日開獎的一五一期愛國獎券，兌獎期限是十一月二十日，但是他卻是在十一月二十二日才被釋放，根本沒有可能在兌獎期限之內前往兌彩。

如果陳清順沒中獎，為什麼要佯裝中獎而惹來一身官司，事後又自殺？

如果陳清順中了獎，又託于潔吾代領，于潔吾若非侵佔，又為什麼要潛逃躲藏？

案情益發難解了，讓我們繼續看下去。

一九五七年九月十四日，《聯合報》上登載一則〈滿州獎券官司 乍見奇峰突起 于潔吾被提起公訴 檢察官指證以詐領獎金〉（1957年9月14日，第3版）的報導，兩天後又有一篇〈滿州獎券官司 一番剝繭抽絲 已漸理出頭緒〉（1957年9月16日，第3版），終於讓案情露出曙光。

《聯合報》1957年9月14日，第3版(圖／聯合報新聞資料庫照片) 分享 facebook

不要問我最後是怎麼追查出來的，那個年代的檢警系統就是有辦法。根據檢察官的推定，清順和于潔吾早已認識，于知道清順被黃庚古控告侵佔之後，謊稱他若將獎券交出，獎券會被沒收，而且侵佔罪成立，他將有吃不完的牢飯，年少的清順好傻好天真地信以為真，將獎券交給于潔吾，由于出面領獎，並約定某日於旅社交付獎金。然而于一邊另託新竹婦人李楊月滿代為領獎，一邊又以尚未領獎為由向清順虛以委蛇，最後乾脆落跑，先騙他人又被騙的清順不堪受騙，才服毒自殺。

愛國獎券史的懸案

自從政府發行愛國獎券以來迄今已一七七期，在這七年的漫長歲月裏，雖然曾發生了不少的糾紛，可是從沒官司那樣使治安局傷透腦筋…… （〈滿州獎券官司 一番剝繭抽絲 已漸理出頭緒〉，《聯合報》1957年9月14日，第3版）這件當時號稱愛國獎券發行以來最撲朔迷離的糾紛案，在經三位檢察官承辦、歷時一年兩個月，就在最重要的關鍵問題「清順究竟是何時交付獎券給于潔吾？」未解，于潔吾否認受託，關鍵人物清順自殺而死無對證的情形下，一九五七年十月九日上午十時，屏東地院刑庭以證據不足宣判于潔吾無罪，一五一期愛國獎券的得主究竟是誰，從此成為愛國獎券發行史上一個懸案。（〈滿州獎券官司 一番剝繭抽絲 已漸理出頭緒〉，《聯合報》1957年9月16日，第3版；〈一五一期獎券得主是誰 依然是個謎 涉嫌黑吃黑的于某 屏東地院判決無罪〉，《聯合報》1957年10月10日，第3版）

《聯合報》1957年10月10日，第3版(圖／聯合報新聞資料庫照片) 分享 facebook

一張獎券是一團毛線的線頭，拉拉扯扯之間牽扯出一個連環的故事，這是報紙告訴我們的，在那個沒有電視的年代裡，報紙就像紙上連續劇，訴說著數不清的人生。

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