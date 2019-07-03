【好戲刊】 2019看家戲再現：以藝為師、淬鍊經典

《好戲刊》2019年第5期09-10月號封面照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供） 分享 facebook

臺灣戲曲中心發行的藝文訊息刊物《好戲刊》9-10月號已經出刊，介紹9-10月份臺灣戲曲中心的重要藝文訊息，刊物陳列於大臺北地區各捷運站、藝文館所、大臺北市各區公所，供民眾免費取閱。

國立傳統藝術中心所舉辦「2019看家戲再現」是「輔導民間劇團看家戲製作專案計畫」所結之果實，意在「以資深藝人為師」，挖掘、整理臺灣戲曲中瀕臨失傳的特色戲齣，讓早期劇團的拿手劇目「看家戲」，得以用「以戲傳人」的方式被記錄、保存下來，並結合當代劇場美學，呈現在觀眾面前。

「看家戲再現」走至第六個年頭，今年除了薪傳歌仔戲劇團、許亞芬歌子戲劇坊等歌仔戲團，以及蕭建平電視木偶劇團、真快樂掌中劇團、昇平五洲園、台中聲五洲掌中劇團等布袋戲團，各自向與其淵源深厚的老藝師傳承經典劇目之

外，更首次挑戰製作了精選「站頭」專場。

延續「戲是活的」特質，「站頭」是通過傳統戲曲藝人長期在舞臺錘鍊與技藝打磨下，所形成趨於「定式」的情節段落與表演套式，又稱為「橋段」、「套路」、「段子」或「戲套」，可以隨著需要抽取、組合，靈活套用在劇情中。此次特別邀請明德少女歌劇團與資深藝師洪明雪、洪明秀合作，整理他們的拿手戲齣，並由年輕新秀演出其中的經典「站頭」，別具傳承意義。

真快樂掌中劇團資深藝師江賜美（圖／臺灣戲曲中心提供 提供） 分享 facebook

此外，真快樂掌中劇團將演出《怪俠紅黑巾—陰陽鬼之戀》，故事敍述：武林兩大門派，正派是由孫臏和太乙真人所率領的紅龍派，對抗由千年白猴道人所創立的反派──黑龍派。十二省美人馬金英為了保住貞潔之身，懸樑自盡埋於古廟之後，十三省美郎君小白龍連雲鶴夜宿古廟，巧遇馬金英的鬼魂，兩人一見鍾情。天亮在即，依依不捨之時，馬金英道出武林中黑風血雨的祕密。

許亞芬歌子戲劇坊主演石惠君。（圖／臺灣戲曲中心提供 提供） 分享 facebook

許亞芬歌子戲劇坊表演《楊乃武與小白菜》，故事敍述：覬覦秀姑許久的劉子和趁她在溪邊洗衣時，將她玷辱，並脅逼其與葛小大離婚，秀姑不從，劉子和遂起惡心。一日小大高燒不退，楊乃武過門來為其把脈，並開藥方。不料小大喝了秀姑煎煮的藥，竟一命嗚呼。葛母告官，劉知縣得知獨子借刀雙殺，想霸占秀姑，劉夫人以死相逼，劉知縣一念間「反奸」，陷兩人於萬劫不復之深淵。楊姐呈供冤狀，驚動朝廷，恭親王親自複審此案，派「仵作」在海會寺開棺驗屍。還了楊、畢清白。最後楊乃武因身殘去舉人官職，秀姑削髮長伴青燈。

薪傳歌仔戲劇團演員古翊汎。（圖／臺灣戲曲中心提供 提供） 分享 facebook

薪傳歌仔戲劇團演出《三進士》，故事敘述張文達進京趕考，賢妻孫淑琳便借債周、常兩家，但文達一去渺無音信，周、常兩家趁淑琳外出時搶走兩個兒子抵債。淑琳尋夫覓子來到洛陽客棧，盤纏用盡，遂賣身常府，因燒煮「八珍湯」恰

逢長子常天保，天保妻子因故痛打淑琳，又命孫淑琳看門，以錯收壽禮為由要其至周府退禮。淑琳至周府恰逢次子周子卿，子卿發覺淑琳是生母將其收留，遂與天保商議認母，但天保不願，子卿一狀告到巡按府，究竟巡按會如何主持公道？

「看家戲再現」演出計畫所傳承的，不只是文本公式，更是老藝師在舞臺上長期磨練出的經驗與功力，邀請您在今年秋季前來欣賞，從舞臺上的表演到舞臺下的觀眾，一同重現臺灣傳統戲曲的盛況，讓戲繼續「活」下去。

以上活動及更多豐富內容可至《臺灣戲曲中心》官網、Pubu、凌網、讀冊及Issuu電子書城查閱。