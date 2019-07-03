親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

吃益生菌這5大錯別犯 搭配洋蔥、香蕉...有你不知的好處

法老大拍賣？「圖坦卡門千年頭像」的國家贓物爭議

【好戲刊】 2019看家戲再現：以藝為師、淬鍊經典

2019-07-03 09:00臺灣戲曲中心

《好戲刊》2019年第5期09-10月號封面照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
《好戲刊》2019年第5期09-10月號封面照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
分享

臺灣戲曲中心發行的藝文訊息刊物《好戲刊》9-10月號已經出刊，介紹9-10月份臺灣戲曲中心的重要藝文訊息，刊物陳列於大臺北地區各捷運站、藝文館所、大臺北市各區公所，供民眾免費取閱。

國立傳統藝術中心所舉辦「2019看家戲再現」是「輔導民間劇團看家戲製作專案計畫」所結之果實，意在「以資深藝人為師」，挖掘、整理臺灣戲曲中瀕臨失傳的特色戲齣，讓早期劇團的拿手劇目「看家戲」，得以用「以戲傳人」的方式被記錄、保存下來，並結合當代劇場美學，呈現在觀眾面前。

「看家戲再現」走至第六個年頭，今年除了薪傳歌仔戲劇團、許亞芬歌子戲劇坊等歌仔戲團，以及蕭建平電視木偶劇團、真快樂掌中劇團、昇平五洲園、台中聲五洲掌中劇團等布袋戲團，各自向與其淵源深厚的老藝師傳承經典劇目之

外，更首次挑戰製作了精選「站頭」專場。

延續「戲是活的」特質，「站頭」是通過傳統戲曲藝人長期在舞臺錘鍊與技藝打磨下，所形成趨於「定式」的情節段落與表演套式，又稱為「橋段」、「套路」、「段子」或「戲套」，可以隨著需要抽取、組合，靈活套用在劇情中。此次特別邀請明德少女歌劇團與資深藝師洪明雪、洪明秀合作，整理他們的拿手戲齣，並由年輕新秀演出其中的經典「站頭」，別具傳承意義。

真快樂掌中劇團資深藝師江賜美（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
真快樂掌中劇團資深藝師江賜美（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
分享

此外，真快樂掌中劇團將演出《怪俠紅黑巾—陰陽鬼之戀》，故事敍述：武林兩大門派，正派是由孫臏和太乙真人所率領的紅龍派，對抗由千年白猴道人所創立的反派──黑龍派。十二省美人馬金英為了保住貞潔之身，懸樑自盡埋於古廟之後，十三省美郎君小白龍連雲鶴夜宿古廟，巧遇馬金英的鬼魂，兩人一見鍾情。天亮在即，依依不捨之時，馬金英道出武林中黑風血雨的祕密。

許亞芬歌子戲劇坊主演石惠君。（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
許亞芬歌子戲劇坊主演石惠君。（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
分享

許亞芬歌子戲劇坊表演《楊乃武與小白菜》，故事敍述：覬覦秀姑許久的劉子和趁她在溪邊洗衣時，將她玷辱，並脅逼其與葛小大離婚，秀姑不從，劉子和遂起惡心。一日小大高燒不退，楊乃武過門來為其把脈，並開藥方。不料小大喝了秀姑煎煮的藥，竟一命嗚呼。葛母告官，劉知縣得知獨子借刀雙殺，想霸占秀姑，劉夫人以死相逼，劉知縣一念間「反奸」，陷兩人於萬劫不復之深淵。楊姐呈供冤狀，驚動朝廷，恭親王親自複審此案，派「仵作」在海會寺開棺驗屍。還了楊、畢清白。最後楊乃武因身殘去舉人官職，秀姑削髮長伴青燈。

薪傳歌仔戲劇團演員古翊汎。（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
薪傳歌仔戲劇團演員古翊汎。（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
分享

薪傳歌仔戲劇團演出《三進士》，故事敘述張文達進京趕考，賢妻孫淑琳便借債周、常兩家，但文達一去渺無音信，周、常兩家趁淑琳外出時搶走兩個兒子抵債。淑琳尋夫覓子來到洛陽客棧，盤纏用盡，遂賣身常府，因燒煮「八珍湯」恰

逢長子常天保，天保妻子因故痛打淑琳，又命孫淑琳看門，以錯收壽禮為由要其至周府退禮。淑琳至周府恰逢次子周子卿，子卿發覺淑琳是生母將其收留，遂與天保商議認母，但天保不願，子卿一狀告到巡按府，究竟巡按會如何主持公道？

「看家戲再現」演出計畫所傳承的，不只是文本公式，更是老藝師在舞臺上長期磨練出的經驗與功力，邀請您在今年秋季前來欣賞，從舞臺上的表演到舞臺下的觀眾，一同重現臺灣傳統戲曲的盛況，讓戲繼續「活」下去。

以上活動及更多豐富內容可至《臺灣戲曲中心》官網、Pubu、凌網、讀冊及Issuu電子書城查閱。




歌仔戲布袋戲好戲刊劇場閱讀專題

臺灣戲曲中心

臺灣戲曲中心隸屬國立傳統藝術中心，秉持「與自然共生」的建築美學，以「一桌二椅」作為整體發想，將戲曲藝術的寫意表演手法巧妙鑲入建築設計中。 https://tttc.culture.tw/

相關新聞

【女紅三鐵第1回】開門七件事，柴米油鹽醬醋茶　ft.才女作家江鵝、柳丹秋、黃麗群

2019-06-27 09:08

帥是一種保護色：專訪《何日君再來》演員陳彥廷

2019-06-25 11:07

100年前，日本時代的校外教學去哪玩？

2019-06-24 12:30

振興圖書市場　別開錯藥方

2019-06-21 09:17

暴力如何發生在他者身上？《莊子》的批判與反思

2019-06-14 09:07

跟秀蘭阿姨買布去——臺北南京西路的布莊

2019-06-12 09:10

【我有話說】「會消失的書店」是個誠實的說法

2019-06-11 17:05

【六四，卅年】近代中國改革運動付出的代價與反思

2019-06-04 09:11

給創作者一對能飛的翅膀

2019-05-29 09:33

烹調慢煨歷史新味：二空眷村的飲食回憶

2019-05-21 11:17

我選擇讓你看見他們的抉擇： 專訪《1895火燒庄：最終抉擇》藝術總監李榮豐

2019-05-15 10:05

穿越「舊朝往事」！帝后權貴的榮辱繁華一次讀個過癮

2019-05-09 11:14

〈丟丟銅仔〉、〈四季紅〉通通不准唱？日治至戒嚴時期的校園音樂

2019-05-08 14:18

空姐賴珮如首度挑戰音樂劇 林宥嘉讚「很會說故事的聲音」

2019-05-07 10:00

【好戲刊】百變西遊夏令營三部曲──樂遊好傳藝

2019-05-06 11:03

優人物／白先勇 寫盡繁華與滄桑後 為父立傳

2019-05-06 00:21

優人物／白先勇 奼紫嫣紅的文學與崑曲生活

2019-05-06 00:05

五四百年，穿閱時空──歷史上的大人物們

2019-05-04 11:12

五四百年，穿閱時空─民主與科學的進步

2019-05-03 12:11

《再思考》：只靠理性，我們能走多遠？

2019-04-30 15:03

世界閱讀日 選本書致敬「劇」人

2019-04-23 12:34

「南洋」哪裡來？一個關鍵詞彙的身世之謎

2019-04-21 09:33

世界閱讀日 玩閱讀心測送好書

2019-04-19 18:31

《黑色微光》 一封給大人小孩不一樣的溫柔情書

2019-04-19 14:20

星際大突破──中研院「星」成就，看見黑洞！

2019-04-11 11:11

林盟祐與他害人不淺的「家私們」

2019-04-10 10:00

我們與「餓」的距離─天龍國外的美味收穫

2019-04-05 15:54

我們與「餓」的距離─我吃我煮我驕傲

2019-04-04 11:52

我們與「餓」的距離─老饕必知食物妙趣聞

2019-04-03 11:52

我們與「餓」的距離─文學名家激推美食

2019-04-02 11:52

文學不純就砍頭？替推理小說辯護

2019-04-01 14:00

《單身租隊友》沒男友沒女友起碼也要租對好室友

2019-03-21 18:26

北科大與聯合線上，攜手創意穿梭臺灣五○年代 （下）

2019-03-21 15:00

北科大與聯合線上，攜手創意穿梭臺灣五○年代 （上）

2019-03-20 14:55

從偉人到神明：高雄旗津的蔣公廟

2019-03-20 09:00

自由帶來的意義危機——從查爾斯·泰勒的《本真性倫理》看香港青年的現代困境

2019-03-18 10:00

愛書人的秘境──臺南的二手書店

2019-03-10 09:00

好戲上場！百年崑曲的當代演繹──專訪蘇州崑劇院院長蔡少華

2019-03-07 09:00

「U好」係啥物？讀《為什麼我們不欠父母》

2019-03-06 10:00
看更多

熱門文章

從「郭董」到「果凍」 郭台銘回首創業45年打拼路

2019-07-02 12:45

孫少英／看見台灣了

2019-07-03 06:40

【聯副 ‧ 為你朗讀20】許悔之／夢海

2019-07-03 00:00

【青春名人堂】黃宗慧／催狂魔懺悔錄

2019-07-03 06:00

【這個職業有祕密‧出版編輯篇】林克蘭／出版是人生大平台

2019-07-03 06:00

張惠菁／熄燈的海岸──《霧中的曼哈頓攤》推薦文

2019-07-03 09:00

幾米【空氣朋友】

2019-07-03 06:44

李昂文學上演「新娘妝」

2019-07-03 06:34

【話題徵文：攝影時代】劉彥辰／快雪時晴

2019-07-03 06:00

【話題徵文：攝影時代】林蔚昀／攝影也有媽媽Style

2019-07-03 06:00

林文義／掌中集 二則

2019-07-03 06:28

【好戲刊】 2019看家戲再現：以藝為師、淬鍊經典

2019-07-03 09:00

南韓經典音樂劇 一線明星磨演技

2019-07-03 00:32
看更多

留言

Top