【女紅三鐵第1回】開門七件事，柴米油鹽醬醋茶 ft.才女作家江鵝、柳丹秋、黃麗群

（左起）作家柳丹秋、黃麗群及江鵝（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

傳統沙文說女子無才便是德，但女性向來有才得很。下廚烹飪、刺繡縫紉，繪畫書寫，堪稱傳統女紅三項——小家碧玉專攻前兩者，名門閨秀擅長後兩項，技能滿點者更是所向無敵，女紅針黹規矩禮數，詩詞歌賦琴棋書畫，無一不精。

身處21世紀，編織描紅不為冠蓋京華，手作反成當代紓壓妙方。Openbook特別企畫「女紅三鐵」專題，邀請三位文壇才女同台競技，既分工又合作，為大家挑戰什麼是當代女子力。

三位作家，其一是眾人翹首盼望多年終於出版新書的黃麗群。占星學家點評其文字「有土星人的冷酷，火星人的強悍，還有水星人的靈活」。新書《我與貍奴不出門》匯總一貫風格，在看似平淡，看似困頓無聊的細微關鍵處，犀利寫出複雜深沉，令人低迴的意象。

其二是散文集《俗女養成記》近期改編成電視劇的江鵝。她的臉書粉絲頁「可對人言的二三事」把生活瑣碎寫得有滋有味，即使在談笑扯淡的敘事中，轉瞬便能丟出一串精闢簡練的警句，於迷惘時代混沌人性裡看透人情世局。

其三是方從日本取得博士學位回台的柳丹秋。她以《待月記》被譽為十年不遇的文學新星，在現實與二次元世界遊弋的文字令人驚豔，「謙和與憤怒並進，意圖通往那複雜難解的人心世間」，創作潛力備受期待。

《我與貍奴不出門》、《俗女養成記》、《待月記》 分享 facebook

文字通透玲瓏的作家暫擱筆墨，轉持針線，纖纖細指如何將色彩練成畫，將綿線繞成詩？Openbook發出「女紅三鐵」競技邀約，設立重重挑戰，作家仨接下戰書，欣然赴會。

在接受三鐵挑戰前，三人早已惺惺相惜，彼此在臉書往來頻繁，只待良辰吉時相約見面，沒想到今日早一步由Openbook拉線牽成。

活動當日，連日陰雨突然轉晴，街道清爽、涼風吹送，連番顛老人都變可愛。率先報到的是從台中北上的柳丹秋，後腳跟進的是前一日就離開府城夜宿台北的江鵝，最後到場的則是早已抵達，卻誤以為外觀樸實的OB辦公大樓是即將都更的廢墟，於是在新生南路來回走六遍的黃麗群。

好友相會，繽紛熱鬧。得知江鵝為此活動提前來到台北，黃麗群說我家有空房啊，早點跟我說嘛。江鵝一臉一切都來不及了，但下次我一定提早告訴妳的表情。柳丹秋則老神在在最為淡定，莫不是臉友來到真實世界，初見仍有些拘謹……

嘈雜的寒喧招呼聲中，主辦單位鳴槍擊鼓，中斷各種漫散到天際的開心閒聊，宣布女紅三鐵正式開始。

▍第一鐵—— Mini Cooking

景：Openbook辦公室

時：2:00 pm

人：柳丹秋、黃麗群、江鵝

遊戲規則：以桌上的生鮮食材及器具，三人分工做出4、5道菜餚，含一壺咖啡，限時一小時內完成。

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Openbook辦公室的大木桌上擺置了各式廚房用具，砂鍋、平底鍋、鑄鐵鍋、中華炒鍋；長盤和方盤，砧板菜刀打蛋器，連盆裡的鮮花俱皆等比縮小。看似是精緻的玩具，實則一個個都能妥貼地烹煮出今日的考題：咖哩、火鍋、咖啡和玉子燒。

首先登場的mini cooking，一開始就讓所有與會者失心瘋地放聲驚呼。面對琳琅滿桌的袖珍食玩，黃麗群和江鵝不可思議又歡天喜地：「這什麼啊太可愛了！」、「到底（企畫案）是誰想出來的？你們這個好誇張喔……」、「媽呀……哪裡買啊……」、「好療癒喔……」再高嚷下去簡直就要破音。場中最為冷靜的唯獨柳丹秋，她對小物的欣賞是眼裡亮著光，反應極為自持。

若現場有分貝機，第一名非黃麗群莫屬。本身收集了無數袖珍玩具的她，新書中有一短篇〈小敘事〉曾冷靜形容這類迷你小物：「或許在那當中，許多其他的事，也讓人誤以為等比例地縮小了，沉思是蛋糕，傷心是一滴茶，時態安詳睡在它的完成式裡……」

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黃麗群認為「壁內走電，燈能日夜開關，小爐子起星星之火」的手工袖珍屋若過於寫實，便如同某種膠著於現實的宏大敘事觀，牆面與傢俱間失去氤氳與靉靆。然而在OB編輯部張羅鋪排的一應迷你鍋具食材面前，她已完全淪陷，一落座便忙不停地擺拍上傳IG臉書，並賞給OB最高的讚美：「荒唐到極點！」（OB全體燦笑領受）

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鍋具食材是袖珍迷你的，歡樂的情緒卻可無限放大。一旁的江鵝擔當手模，輕取鑷子夾物，讓黃麗群連拍眼前的微型視角。

保鮮膜下的食材如假包換，只因登上舞台而變換了身分。於是小魚乾扮成秋刀魚，烏魚子充當明太子，櫻花蝦飾演大海老，目宿芽化身為細粉，西米露偽裝成貢丸，而玉米筍演的就是玉米它本人……還有添滋加味的各式調料：花蓮來的新鮮馬告、四川麻辣鍋底、南洋綠咖哩塊，一切正宗且童叟無欺。

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連紅磚灶都是用「孔固力」一磚一瓦手工砌成，三分鐘即可燒滾滾。雙耳平底鍋的木質手把，則是拆下鋼琴腳粘上去的。

從進場就一路醉心於小物太迷人的世界裡，幾經提醒催促，三位作家終於準備就緒，開始洗手作羹湯。

江鵝先挑戰為火鍋配料。她擺盤時如同作畫般細膩，除注意食材配色，也考量了整體的美味度，以至全鍋整備齊全了才意識到自己剛剛沒洗手。黃麗群回她：「這沒有人吃啊！」又說，「我覺得這個這麼小，含菌量還好啦。」引來眾人一陣歡笑。

療癒小物為大家帶來莫名的快樂，也讓黃麗群找到印證：「現在你們懂我的心情了吼？」

懂了，懂了。

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▍做菜不能拖，寫稿可以

日本作家三浦展的《下流社會》中有項調查提到，70%的女性說起最幸福的時刻竟然是吃。不過對江鵝來說，吃卻是挑戰權威的問題，因為小時候阿嬤帶她吃的都是違禁品——炸物在中醫裡是容易上火的東西，其他什麼濕熱啦、毒啦、寒涼啦，讓人失去理智的食物統統是禁忌。

火鍋備料完畢，江鵝瓦一匙麻辣鍋底，以針筒注入清水，攪拌後倒入鍋中，送上灶台。三五分鐘後，在燭火上奔騰的湯汁啵啵啵冒出小水泡，帶著輕煙的水氣引來眾人驚嘆。江鵝隨即又挑戰第二道菜餚，奶油在快炒鍋上滋滋融出柔和甜香，蔥花烘蛋逐漸漂亮成形。

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《俗女養成記》裡提到曾祖父傳下一副藥方叫消化散，消膩化滯非常有用，不過江鵝告訴我們，現在吃科學中藥比較快啦。眾人聊到吃什麼會瘦？她則說：「少吃就會瘦——如果有得吃我就自己吃了，還告訴你們。」

黃麗群手持平底鍋，由香腸cosplay的偽牛排散發的肉香有點逼人。關於吃的意義，她說：「我希望能不吃就不吃啦，人最好可以不要吃東西。」

剛才不是還問有沒有大蒜可搭牛排，讚嘆江鵝的擺盤美、料理香？這中間好像有點矛盾？

「我滿喜歡吃東西的，」黃麗群解釋，「但我們不是常會有個問題：中午要吃什麼？晚上要吃什麼？真．的．很．苦．惱！如果不用吃的話，就可以好好地去做別的事情，所以我希望人只要吸空氣就能活。」

問她省下來的時間要幹嘛？「也沒要幹嘛。」嗯，那就繼續煎牛排吧。

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「我因為太過專注，常會忘記吃東西。」柳丹秋聲音平穩，動作俐落。她有條理地照著自己的步驟，先熱鍋，續放油，用針筒抽取蛋液，攤平蛋面，仔細捲邊，熟稔地為大家示範了一個完美的玉子燒。一路行來彷彿讀她的文字，流暢又嚴實。蛋煎至鮮美嬌嫩、色澤恰到好處，若不是鍋子太小，或許還可炫技來個總鋪師的一手式翻鍋。

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這是練家子的架勢哦，可是孤獨的美食家？柳丹秋卻說：「吃對我來說意義比較其次，我反而要定時吃東西，最好每餐都營養均衡，否則完全不在意自己吃進了什麼。」她補充說：「我根本不關心吃這件事，朋友都說我是『胃吃』，意思是有吃到就好了。」

既然三位對吃的感情放不深，如果要做三、五道大菜邀請朋友來家裡吃喝，或寫一篇特定題目的邀稿，哪個會是優先選擇？

「做菜不能拖啊，寫稿可以。」黃麗群的回答讓大家又開心大笑。她說：「我不會去計算拖多久，但沒有在計算就是一個很可怕的事。」

看起來不太會拖稿的柳丹秋，寫稿時會採強烈的絕食手段：「稿子愈拖我愈不會吃東西耶，其實就是吃不下，趕快交比較好。」

江鵝則要看交稿字數的多寡，以及寫不出來是否決定告訴編輯要去死了的狀態。「因為三、五道大菜聽起來很麻煩，而且我受不了拖稿，無法面對我自己。」

「蛤……」黃麗群在一旁發出長長的不可思議的氣音，江鵝聲音突轉微弱：「所以我會交一篇我自己看了都想死的稿。」

「等等，大菜的定義是什麼？」柳丹秋突然從自己安靜的小世界跳出，「我剛才是說三杯雞、麻油雞這種。」

江鵝露出一臉還是很麻煩的表情，她想的大菜是佛跳牆。最後，三人一致通過：若只是交一篇3000字的稿，那還是寫稿去吧。

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mini cooking再可愛有趣，療癒完畢終歸要回到現實世界。手藝不是重點、人生不必糾結在吃上面，如果十天不用出門，她們選擇白粥、肉鬆、蛋和蘇打餅乾便足以度日，因為省下來的時間可以多做不管是有用或無用的事。

女紅三鐵第一回完美結束，三人合力完成的大菜計有：色香味俱全四川麻辣鍋、濃稠香就是它南洋綠咖哩、鎖住肉汁不知幾分熟牛排、媲美日式職人玉子燒、文青吃了也流淚蔥花烘蛋，外加意猶未盡再來一杯黑咖啡。

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