帥是一種保護色：專訪《何日君再來》演員陳彥廷

文 / 如斯

陳彥廷走進來的時候，一股風伴隨古龍香。小咖啡店的吵雜凝滯一陣又快速掃過。白色調的服容、乾淨的臉龐，「自備補光燈的型男啊」，內心這麼想。

坐下來他連聲道歉，今天台北傾盆大雨，基隆交通堵塞，通勤花了點時間。

拍《大時代》，我們的約訪必須得在三天前才可以確認，因為身為兩百五十萬收看人口的時代劇演員，飾演主要角色的他，隨時都有可能被call回去。

「《大時代》已經很好了，《風水世家》現場才拿到本。一本八頁到十頁，我的台詞佔了三頁多，那時民視的棚在汐止，從基隆趕過去，八點梳化完，早上九點開拍直到中午，下午陽光好趕拍外景，可能晚上九點還要進棚」。

他說：「今天我放假，有睡飽。」

接著他拿出一疊資料。

「對不起，說話常斷斷續續的。」早已準備的文件內容是自傳、演員生涯的作品集（每檔劇照，海報，留影都有）──甚至於，寫了訪題答覆，昨天半夜三點打的，他真的希望自己能給我們點甚麼。

有一種演員是這樣的，瀟灑風趣充滿明星光環，公私對話皆能侃侃而談，聆聽者收穫滿滿。陳彥廷不是，很難想像一個台藝大戲劇系、北藝大劇研所畢業，學院體制下的專業演員，私底下有點害羞，不太會說話。

「我現在上台前還是會緊張，但會想辦法調適。」高中就讀基隆高中普通班，陳彥廷認為是老天爺安排，選擇社團的時候想也沒想就填了戲劇社。他說以前黑黑的，入社後一直搬道具，自己想上台，audition卻連連失敗。

「就像少年維特的煩惱啊。我一個人坐公車，高中生愛耍帥，把書包背帶弄得短短的，靠在車窗玻璃哭泣，發誓要是再沒有上台，就要退出戲劇社」。社團指導老師「島嶼劇坊」團長王振蕙看見少年的渴望，特地要求讓陳彥廷上台。

高中時期參與戲劇社，首次於基隆文化中心登台演出。（圖／陳彥廷 提供） 分享 facebook

年輕時的經驗影響一個人的發展，陳彥廷記得幕落鞠躬的感動，將之化做力量，推動著他前進，十年後，他不支薪、自願加入青少年表演藝術聯盟推廣戲劇教育，甚至曾肩擔起總監一職。

「青藝盟就是在幫高中生，完成一個很想要完成的夢想。」「我喜歡教學，從六歲到九十幾歲的年齡層都有。每種身分透過表演得到的幫助不同，比如長輩透過故事去重返青春，連結土地的親密感。」

高中戲劇社成員合影，這段歲月影響陳彥廷深遠。（圖／陳彥廷 提供） 分享 facebook

下著大雨，我騎著摩托車到處試鏡，那時還沒有google map。

陳彥廷的簡歷大大小小各種類型的演出，舞台劇、音樂劇、舞蹈、電視劇、接廣告與活動司儀，風火輪似的轉，能量不會耗盡嗎？

「考上台藝戲劇系後，大一開始在外接戲。傻傻向前衝，把自己填得很滿。」像一塊海綿吸水，來者不拒，最後強大。參與上百場試鏡，嘗試推到極限。

「我希望成為不設限的演員」──先在廖順約的「牛古演兒童劇團」鍛鍊肢體與聲音，又向「爵代舞蹈劇場」的林志斌學爵士舞。接著加選了同校舞蹈系，「世紀當代舞團」姚淑芬主持的現代舞課。

「當時舞蹈系全班都是女生，淑芬老師挺喜歡我的。因為我高，綽號叫帥哥。那時缺負責扛人的男舞者」，拉筋、流動再到整套動作的建構，甚至跟隨舞團前往巴拉圭演出。之後，陳彥廷宛如脫胎換骨，接連參與許多大團的經典製作，賴聲川「表演工作坊」的《寶島一村》、《如夢之夢》；「創作社」黎煥雄導演的音樂劇《幾米地下鐵》……。

「外表坊時驗團」符宏征導演、李登雅編劇的《逃命吧寶貝》裡，他與劇場前輩Fa、金鐘女主角王娟、演過蔡明亮等電影導演著作的阮文萍對戲。「符導幫我調表演節奏，在導演、前輩身上，學到很多。」

「我其實是一個土法煉鋼，而非天生的演員。」

羅密歐與伍家輝，我很幸運演過這些角色。

《大時代》由《光陰的故事》、《犀利人妻》知名製作王珮華所打造。以1950年代台灣紡織興衰，串聯不同世代的女性及其背後家庭。陳彥廷飾演叛逆但本性善良的伍家輝，後來肩負長子的職責，奮鬥成為一家清潔公司老闆，暖男的人物形象深受觀眾喜愛。

「有人覺得八點檔灑狗血。《大時代》的情感很細膩，它在講每個家庭會遇到的事情，我們可能會遇到一個凡事斤斤計較的媳婦、想要出頭卻不斷犯錯的弟弟。電視劇是有共鳴性的，角色的關係，反映出家庭成員的功能與背負的意義。」

《大時代》裡飾演的伍家輝，深受觀眾喜愛。（圖／陳彥廷 提供） 分享 facebook

讀北藝大研究所時，他從百多人脫穎而出，成為台灣莎劇名導楊世彭演繹《羅密歐與茱麗葉》的男主角「羅密歐」。這部家喻戶曉的愛情悲劇，帶著莎翁經典的文言詩句，對演員是極大的挑戰。陳彥廷上廁所、坐捷運，日日夜夜背本。光是記憶還不夠，重要的是，如何詮釋一個累積百世紀，擁有眾多名演版本的羅密歐。

「楊導跟我們說，你必須要有激情。它不是激動，是渲染力。」

人生如果能像是兩個半小時的精華，那有多好啊。

「羅密歐從一個初生之犢、好鬥的年輕人，愛上茱麗葉後，全心全意投入，最後放棄生命。過程是悲傷、淒美的……人有很多面向，某種詩意、某種關懷。」台上的羅密歐喝下毒藥，他死了，陳彥廷說自己感覺真的離開了。

對舞台劇演員來說，活過角色的部分生命，或者全部生命，是一種幸運。

楊世彭導演《羅密歐與茱麗葉》，陳彥廷擔任男主角「羅密歐」。（圖／陳彥廷 提供） 分享 facebook

表演者應該要針對不同的劇本，不同的戲劇型態，都要真實的傳遞訊息，使觀眾能夠有所獲得與感受，這就是所謂的戲劇張力。

攝影棚內有四台攝影機，每一個鏡頭都抓好了，一台是全景、另一台是特寫等等。八點檔演員是所向無敵的，因為時間壓力之下不能ＮＧ，短時間要背好所有台詞，開拍前大家都很安靜，培養入戲情緒，你必須試著讓戲一氣呵成。

「原來我不太會說台語。國語講錯了，可以用語言能力凹回來，台語對我來說就像背英文。我找到方法，用動機來記。一場餐桌上的吵架，每段台詞的關鍵詞是甚麼，角色為什麼要這樣說話。」

當表演系統奠基於厚實的根基，陳彥廷可以來去自如的轉換類型。2018年接演《何日君再來》音樂劇，因廣受好評，於2019年加碼巡演全台，以一代歌后鄧麗君的經典歌曲，串起充滿夢想的音樂故事。音樂劇裡肢體與歌唱的和諧，對他來說不會太難，所到之處，都有搶著跟他合照的婆婆媽媽。

過去，因為製作接受歌唱指導魏世芬聲音技巧的訓練，又受本劇施璧玉老師的啟發。在2019年何日君再演版裡，他飾演的馬來西亞籍商人天祥，讓他面臨不少挑戰。

「我剛開始拿捏不了，怎麼樣說話才會好聽。馬來話夾雜英文、台語等，似乎沒有一個主體語言。」

他很喜歡這個角色，最愛天祥說「人生沒有如果，也不能重來。」

就是因為不能再有第二次，所以陳彥廷才那麼拚吧。