100年前，日本時代的校外教學去哪玩？

文｜胡佳君（國立臺灣歷史博物館） 圖｜國立臺灣歷史博物館

日文中的「修學旅行」，意即藉由獲取知識所進行具有教學意涵的旅遊，類同於今日臺灣所稱的「校外教學」。在上學經驗中的校外教學，是對多數學生而言充滿許多難忘的回憶與體驗。雖然仍是學校安排的課程，但可以合理離開教室進行戶外活動，仍是大家最期待與有興致的學校活動之一，也可能是日治時期臺灣學生人生第一次的離家遠遊。

位於臺北圓山公園內的動物園， 1926年園區內運來第一頭大象，名為「瑪小姐」(マーちゃん)，象舍是學生校外旅行拍照景點之一。出處：臺南州西螺女子公學校第11屆本科生暨第6屆補習科生畢業紀念冊（1938）（臺史博館藏號2004.020.0106） 分享 facebook

隨著近代工業化所開展的交通建設如鐵路等，讓修學旅行可安排長日程與長距離，舉辦時間以年末、冬季。修學旅行亦逐漸發展分成「島內旅行」與「海外旅行」，臺灣島內旅行又可在細分為大範圍的環島旅行，以及分別北、中、南、東各區的區域旅行。

日治時期校外教學特色

日治時期校外教學，在地點與內容的安排上有幾點特色：

一、參訪史蹟與風景名勝，透過五感經驗結合學科知識進行學習或調查、親身體驗其中的自然環境與人文知識。如阿里山神木樹齡約3,000年、高約50公尺以上，在阿里山鐵路通車後，鐵路與神木成為臺灣著名的名勝景點之一。翻閱許多的畢業紀念冊中，可以發現某些固定的景點，在不同時間、來自不同地域的學生們都與之留影，阿里山神木與此取景角度為經典照之一。

臺南市明治公學校師生合影於阿里山神木與森林鐵道。出處：臺南州臺南市明治公學校畢業紀念冊（1939）（臺史博館藏號2005.006.0430） 分享 facebook

二、參拜神社加強對神道的信仰與、愛國心與天皇崇拜。神社參拜是的校外教學的重要景點之一，學生前往北部最常參訪的是位於圓山的「臺灣神社」，它是臺灣全島最大規模的神社，其始建於1901年，主祭病逝於臺灣的北白川宮能久親王，1944年升格為臺灣神宮。

臺南市末廣公學校學生於臺灣神社合影。出處：臺南州臺南市末廣公學校第16屆畢業紀念冊（1940）。（臺史博館藏號2009.008.0058） 分享 facebook

三、走訪近代建設或產業工廠，見證政府宣揚其政治教化下國家文明進步的榮景。

參訪產業設施，是校外教學中見證國力的一環。本圖為台北市太平公學校學生參訪苗栗錦水油田礦場。出處：臺北州台北市太平公學校高等科畢業紀念冊（1937）（臺史博館藏號2010.015.0205） 分享 facebook

四、參觀軍事設施，以強化國防意識。如位於臺灣島內最南方之處的鵝鑾鼻，同時也是日治時期日本領域內最南端，後方可見鵝鑾鼻神社與近代燈塔設施。

嘉義高等女學校師生合影於鵝鑾鼻。出處：臺南州嘉義高等女學校第12屆畢業紀念冊（1937）（臺史博館藏號2010.015.0194） 分享 facebook

五、在行程中安排健行、登山等體育活動，實施身體的鍛鍊，以及培養遵守團隊精神與紀律。例如，玉山是臺灣島內最高峰，前往攻頂是校外教學的熱門景點之一。

嘉義高等女學校學生前往玉山攻頂，出處：臺南州立嘉義高等女學校第16屆畢業紀念冊（1941）（臺史博館藏號2005.008.1481）。 分享 facebook

日治時期的女性，藉由學校教育，有機會可以踏出家門或鄉里，從修學旅行中打開眼界、增廣見聞。

以臺灣島內旅遊而言，過去的這些校外教學的地點，有些也是今日我們所熟悉的景點。從日本時代到戰後、甚至於在今日，不同世代的多數學生都曾有到訪的經驗，並有各自的生命記憶與個人意義，堆疊成為具有跨越時間的地區性校園生活記憶。

展覽資訊

上學去-臺灣近代教育特展

展期時間 : 2018/11/01 - 2019/11/13

展覽地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室

地址：臺南市安南區長和路一段250號