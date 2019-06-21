振興圖書市場 別開錯藥方

2019-06-21 09:17 聯合新聞網 經濟日報 社論



重慶南路往昔有「書街」美稱，如今出版業蕭條，只剩十餘家業者苦撐。記者魏莨伊／攝影（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

資誠會計師事務所日前發布《2019全球娛樂暨媒體業展望》年度報告，報告提及，去年台灣圖書市場銷售總額為9.63億美元，年減0.4%；壞消息不止於此，受數位浪潮影響，預估未來五年，台灣圖書銷售總額還將萎縮，五年的年複合成長率為-1.3%。

台灣出版業不振，已是多年來不爭的事實。俯拾可見的是，台北市的重慶南路早已不復「書店街」美名，每隔一段時日，就有知名書店吹響熄燈號，讓人不勝唏噓。先前聯合報也做過國人的閱讀調查，結果發現，有超過40%的受訪者，一整年來沒看書；另外，還有65%的受訪者說，一整年沒買過書。

也難怪，前文化部長龍應台看了聯合報的報導，會在臉書上疾呼，希望國人拿出扶植小農精神，上書店買書，支持更多優秀作者。蔡總統、現任文化部長鄭麗君每逢國內有書展，也不忘曬出書單，鼓勵國人多閱讀。

今年2019台北國際書展期間（左二）蘇貞昌院長協同（左三）文化部部長鄭麗君逛書展，並鼓勵國人多閱讀。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

探求台灣出版業江河日下最主要的原因，就在於數位時代崛起，很多人的閱讀習慣已轉向在部落格或社群媒體上滑貼文、看新聞。而今日手機與平板所能提供的內容及娛樂功能又太過強大且繽紛，瓜分了不少人所剩不多的閱讀專注力。台灣內需市場不大，紙本閱讀人口日益稀少，做為供應端的圖書出版業，又豈能不黯淡呢？

這些年來，文化部持續研議的振興出版業措施，包括了推動圖書統一定價制度，也就是仿效國外做法，限定一年內新書，最多只能打九折，同時也考慮讓出版業免營業稅，以及提供國人購買圖書抵稅，作為政策補償。年底前，台灣還將試辦圖書館「公共出借權」。

公共出借權指的是，有些人認為，圖書館借出去的書愈多，民眾會愈不需要買書，將影響出版業營收。為了彌補出版業損失，並扶植好的內容創作者，圖書館將針對借閱率高的出版社與作者，提供一定的補償金。

這些研議中的做法，在國內各有支持者與反對者。支持者多是認為，出版是一種文化活動，不能與一般商業行為或商品相提並論，必須經由特別保護；反對者，則如一般消費者，多難理解，柴米油鹽都可自由定價，為何書本不行？另外，很多人都是既上圖書館借書，也會到書店買書，兩者行為並不互斥。

面對這兩種不同立場下的思維，政府在政策工具挑選上，務必謹慎、求取平衡，切莫顧此失彼，只顧補貼出版業，卻失去了廣大消費者的支持，畢竟比起政府或是圖書館，大眾才是最直接、也是最能支援台灣出版業發展的穩定力量。

比起政府或是公共圖書館，大眾才是最直接、也是最能支援台灣出版業發展的穩定力量。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

從文化投資的角度來看，政府應考慮讓出版業免營業稅，也可透過試辦，更多的說理，讓圖書館成為補貼出版社、優質作者的來源之一。但是，對於推動圖書統一定價，政府務必謹慎為之。

試想，一年內的新書最多只能打九折，這對很多愛書人來說，不僅是買書的成本墊高了，最重要的還是，買書的「心情」受影響了，若非急於先睹為快，或是搶先購入收藏，很多人乾脆就轉向圖書館排隊借書，或是放棄購買了。

儘管政府表示，會同步做配套，讓一開始買貴的人，可以在隔年報稅抵扣，但是政府不要忘了，當下的剝奪，若沒有立即彌補，彌補等於是無效的；政府要顧忌的，恐怕是現在鳳毛麟角的看書人口，變得又更少了。

政府與其要推動圖書統一定價，不如先好好檢討，出版業者經年詬病的另一個「價格不正義」，也就是，政府的圖書館帶頭砍價，長年是以低價購買圖書，形成政府一方面鼓勵閱讀，又想減少出版商打折銷售，但圖書館卻要求折價購書，相當矛盾的怪現象。若政府可透過補助提高圖書館對外採購折數，才是真正有意義的中止文化上的「穀賤傷農」。