暴力如何發生在他者身上？《莊子》的批判與反思

文／ 陳康寧

本文轉載自哲學新媒體

《莊子》提醒了我們，當我們只習慣用主流的價值來衡量別人的時候，對他人而言本身就是一種暴力，甚至凸顯出自我中心的優越感。 （圖片來源：pixabay） 分享 facebook

當你從一棟公寓出來，看到有一些吃完的便當盒散落在路旁，而剛好這棟公寓最近有工程在進行，許多戴著工地安全帽的人進進出出，你當下會否懷疑是這些勞工吃完便當後沒有收拾乾淨？又或者，你隔壁家有一位年輕人大學畢業後，短短半年內換了好幾份工作，目前尚在待業中，這時候你會不會覺得現在的年輕人經不起挑戰，不夠努力、無法吃苦，總是想要找事少、錢多、離家近的工作？

對「他者」的成見

我們看待事物的方式，往往被一套模式框限，而這樣的模式可能來自媒體的報導、社會的主流價值、學校灌輸的觀念、同溫層的想法等等。這套模式幫助我們建立與世界互動的方式，同時也可能形成了某種成見而無法自覺。公寓路旁有散落的便當盒，很可能是野狗刁來的；大學畢業生找不到理想的工作，很可能是因為整個社會環境使然。生活中的歧視、偏見、刻板印象的發生，更是表現在對不同文化、族群、階層的「他者」身上。舉身障者為例，在西方十六世紀末，身障者經常成為文學、戲劇筆下被醜化的對象，不是邪惡的象徵，就是到處為惡的反派角色；他們甚至被視為娛樂消遣的對象，所謂的「畸形秀」(Freak Show) 就是典型的例子。

即便在現代社會，對身障人士的歧視依然存在。《莊子》提醒了我們，當我們只習慣用主流的價值來衡量別人的時候，對他人而言本身就是一種暴力，甚至凸顯出自我中心的優越感。

在《莊子．德充符》裡有一則故事：

申徒嘉是一位斷了腳的人，他有一個同學叫子產。子產是一位當官的人，他們都是伯昏無人門下的學生。但子產並不想要與申徒嘉同席而坐。有一次，子產跟申徒嘉說：「我先出則子止，子先出則我止。」意思是說，我若先出去，你就停下腳步；若你先出去，我就停下腳步。但隔天上課，申徒嘉依然與子產坐在一起。於是，子產就責問申徒嘉「我將出，子可以止乎，其未邪？且子見執政而不違，子齊執政乎？」意思是說，現在我要出去，你可否停下來呢？你看到我這位執政大臣還不懂得避開，難不成你把自己看成跟我這位執政大臣有相同的地位嗎？

申徒嘉聽了，說道：「老師門下竟然有這樣的執政大臣？你炫耀自己是大臣而瞧不起其他人嗎？我聽說『鏡子明亮就不會沾染灰塵，沾染灰塵就不明亮，常與賢人在一起就不會有過失』（鑒明則塵垢不止，止則不明也。久與賢人處則無過），你在老師門下求學修道，卻說出這樣的話，不是太過分了嗎？」

子產也不甘示弱，回應道：「子既若是矣，猶與堯爭善，計子之德不足以自反邪？」意思是說，你已經是這個樣子了（指申徒嘉已經跛腳），竟然還想要跟堯舜聖賢相提並論，不好好計算一下自己的德性、反省自己？

申徒嘉則說：「許多人難以接受自己的身體不完整，真正能夠安於命運的安排，惟有德者能夠做到。想當初，因為有健全的雙足而笑我身障的人很多，我聽了就非常生氣，但自從我來到老師的門下後，我的怒氣就全消了，那時還不知道是因為老師用善來感化我，我在老師門下已經十九年了，但老師他從來沒有感覺到我是一個斷腳的人，你與我是要共同學習形體以外的德性，卻以我的形體來評斷我，不是很過分嗎？

子產聽了，馬上覺得羞愧。

古時候有一種酷刑，叫「刖刑」，會把犯人的單腳或雙腳砍斷。因此，在社會上出現斷腳的人，容易跟罪惡聯想在一起。子產身為大官，是上流社會的權貴，卻因為申徒嘉是斷腳的人而帶「有色眼光」來看待他，不但認為申徒嘉在社會地位上應該低人一等，甚至認為他的道德地位也不如一般人。他嘲笑申徒嘉，身體都已經不完整了，竟然還妄想要修德成道，與其同席而坐簡直是一種侮辱。

《莊子》透過這個故事，批判了像子產這類人看待他者的方式，不僅是申徒嘉，在《莊子》筆下，連孔子也犯了同樣的錯誤。因為受到刑法而被斷了腳趾的叔山無趾，想要求學於孔子，結果一見面，孔子劈頭就說：「子不謹，前既犯患若是矣。雖今來，何及矣？」意思是說，你那麼不謹慎自愛，過去都已經犯下了錯誤，如今來請教於我，又怎麼來得及呢？《莊子》要告訴我們，即使是學問淵博、道德高尚的孔子，也難免犯下這種帶有成見的心態來看待他者的錯誤。

自我主體看待他者的方式

一般來說，自我看待他者的方式，跟自我主體的形成有關，《莊子》稱之為「成心」。一個人要確立自身的主體，就必須建立一套價值觀，並且在人生中加以實現，而這些價值也會構成自我的認同。如此一來，就會對世界產生是非的判斷，而那些不屬於我所認同的文化、價值，往往也容易遭到排斥，至少會保持質疑，特別是那些超出想像、理解的他者。故《莊子》說：「夫隨其成心而師之，誰獨且無師乎？奚必知代而心自取者有之？愚者與有焉。未成乎心而有是非，是今日適越而昔至也。」意思是說，誰不是依據自己的成心作為評斷的標準呢？哪裡知道有人會以自己的成心來評斷別人呢？愚者就會有，沒有成心而有是非，那是不可能的。

莊周夢蝶 （圖片來源：維基百科） 分享 facebook

《莊子》指出，「成心」的形成離不開過去所浸染、學習的一套「語言」，語言並非只發出聲音而已，而是會有特定的內容，這些特定的內容也會承載相應的價值。語言本身具有二元結構，當我們用一個概念來命名某事物或某個行為時，符合標準則判斷為「是」，不符合標準則判斷為「非」，善惡、好壞、美醜、高低、強弱等等的二元分判就會在語言命名下出現在我們的日常生活。

進一步來說，不同的知識系統，其實是由不同的「語言」構成的，而這些語言背後承載的價值，容易形成對立。故《莊子》才會說「道隱於小成，言隱於榮華。故有儒、墨之是非，以是其所非，而非其所是。」儒家與墨家是春秋的「顯學」，這兩派的學說處於互相批評、對立的立場，在《莊子》看來，儒家與墨家都是以自己所肯定的價值來否定對方的價值。

若用現代的例子來看，有些理科背景出身的人，會看不起文科生。理科和文科是不同的知識系統，彼此的「語言」也有相當的落差，詩詞文賦的語言和數理邏輯的語言，背後承載的是不同的世界觀、人生觀、價值觀，當人們學習一套知識系統時，無形中就會吸收這套知識系統所承載的價值或認知世界的方式。一旦主體只囿於自身的知識系統或價值世界，無法跳脫自我本位的視角來看待其他不同文化、知識的他者，就會對他者產生「同一化的暴力」(Identifying violence)。

所謂的「同一化的暴力」，就是站在一個優越的姿態，以自我的價值來加諸在他者身上，一旦不符合我所認知的標準，就將之「分類」到較為次等或冠以「不好」、「醜惡」、「弱小」等等的名稱來加以定位。這也是《莊子》所說的「其分也，成也；其成也，毀也。凡物無成與毀，復通為一。」因為語言的命名而帶來的分類或分判，建構了一套認知系統，但也帶來了摧毀，世界萬物本身並不會將自己分類定位，那是人為所賦加上去的標籤。

上述的討論，也能幫助我們思考為何社會上會出現博愛座的「正義魔人」，當一個人把道德價值簡單劃分為是非、對錯、善惡，同時又對博愛座的適坐對象侷限在特定的族群身上，凡不符合他所認知的適坐族群，就會輕易地用道德尺度來加以評斷、譴責。受到評斷、譴責的人，往往也會覺得自己被汙名化為「不道德的人」。

成為「有用」的人就一定好嗎？

此外，社會的主流價值，最容易對他者造成壓迫、排擠。一旦社會主流標榜某事物或價值「有用」，那就意味著不符合標準的事物或價值就是「無用」的。《莊子．人間世》有一則故事：

支離疏者，頤隱於臍，肩高於頂，會撮指天，五管在上，兩髀為脅。挫鍼治繲，足以餬口；鼓筴播精，足以食十人。上徵武士，則支離攘臂而遊於其間；上有大役，則支離以有常疾不受功；上與病者粟，則受三鐘與十束薪。夫支離其形者，猶足以養其身，終其天年，又況支離其德者乎！

有一個叫做「支離疏」的人，他身形怪異不全，臉部隱藏在肚臍裡，肩膀高過頭頂，髮髻指向天，五官朝上，兩條大腿和胸旁的肋骨連在一起。他幫人家縫洗衣服，足以餬口；幫別人篩米糠，可以養活十個人。政府要徵兵和徵役時，支離疏的身形條件因為不符合「正常人」的標準，因此得以豁免，甚至政府在發放糧食救濟貧困病厄的百姓時，他可以獲得三鐘米與十束木柴。最後《莊子》說，支離疏因為身形怪異不全，故可以養身而終其天年，更何況是「支離其德」的人呢！這邊的「德」，要解讀為特定的價值形態，也就是說，我們要解構掉固定的價值成見，只要不被特定的價值形態綑綁，才能夠成為一個真正逍遙自在的人。

對一般人來說，完好的身體，象徵著健康、莊重、威嚴，因此要時時保持符合社會禮儀標準的身體才是價值之所在，這才是「有用之軀」，但《莊子》跳脫這樣的框架，反而用另外一個角度提醒我們，某種看似「無用」的東西，未必真的「無用」，有時候反而可以成為另一種「大用」。對此，《莊子》感嘆：「人皆知有用之用，而莫知無用之用也。」

現代社會的主流價值要求我們成為「有用」的人，其實是要我們成為一個會賺錢、有權力、有地位的人。在這樣的價值主導下，生命處於一種不斷追逐金錢、權位、名譽的拼搏過程，而為了達到目的，生命必須日夜盤算、衡量各種利益的關係，甚至與他人鬥爭。這樣的一種存在狀態，《莊子》描述為「其寐也魂交，其覺也形開，與接為搆，日以心鬥。」「與物相刃相靡，其行盡如馳，而莫之能止，不亦悲乎！終身役役而不見其成功，苶然疲役而不知其所歸，可不哀邪！」用所謂「有用」的單一價值來加諸在他人身上，不妨視為是「物化他者」，與此同時，也是一種「自我物化」，即把自我看成是不斷攫取利益的工具。

由此來看，符合社會大眾眼光的事物，對當事人而言不見得是最好的。若我們都只用主流的價值來衡量、看待他者，對他者而言，無異於將暴力加諸在他們身上。有時候，言語、眼光的汙名化和蔑視，是更為傷人的暴力。

小結

如果說，「他者」(other) 是一個被醜化、排斥、邊緣化的身分定位，那麼「他者化」(othering) 就是一種不斷製造他者的過程。《莊子》對於自我主體如何導致對他者的「同一化暴力」有深刻的反思與批判。這樣的批判，來自對他者的生命關懷。《莊子》所關懷的他者，很多都屬於文化的邊緣人或社會底層的人士，但這些脫離社會「正軌」的人物，往往也是「道」的代言人，他們或對主流的文化分子有所嘲諷，或對上位者的認知有所轉化，又或者行徑怪誕不羈，但他們的生命卻是最接近「道」的狀態。

《莊子》之所以能夠如此看重不同的「他者」，源自他對「差異」的肯定。在當代社會，被「他者化」的人，有黑人、猶太人、貧窮者、勞工、外籍新娘、女性、老人、病患、身心障礙者、同性戀者...等等，這些他者的「差異性」，應該要獲得政治上的承認 (recognition)。然而，《莊子》的智慧，要如何幫助我們承認他者？我們又要如何避免「他者化」的發生？他者對我而言，又有什麼意義呢？這些論題的探討，有待來日。

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