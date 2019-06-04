【六四，卅年】近代中國改革運動付出的代價與反思

2019-06-04 09:11 聯合新聞網 有讀小編



1989年六四天安門事件，北京知識分子在廣場前懸掛反對專制口號、標語。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

六四天安門事件，被稱為「八九民運」、「八九學運」。起因自1989年4月15日改革開放自由派人士前中共總書記胡耀邦猝逝，由北京知識分子發起悼念活動，過程中集會目的漸漸變調，轉變為對抗通貨膨脹、解決官員貪腐、新聞自由等民主運動，最終成為在天安門廣場上持續近兩個月的全國性示威抗議運動。當時局勢激進，促使400多個城市陸續集結抗議，期間最多有100萬人聚集在天安門廣場參與示威活動。最後，中國官方在6月3日晚間至6月4日凌晨期間，強行實施清場與控制（又稱為「六四清場」），與廣場上學生與民眾爆發流血衝突。結局震驚全球，中國人民解放軍、武裝警察部隊、人民警察集起開始進行武力鎮壓……。

有讀小編為大家整理一系列【六四反思】其中事件相關人物，及中國近代反思書單，邀您在六四這天一起回顧歷史事件，緬懷那些對抗威權的時代英雄。

（右）劉曉波與（左）王丹皆為參與六四天安門事件的重要人物。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

89年的今天，歷史上的大人物

巨大的歷史洪流將我們向前推駛，那些叫人惋惜的殞落，最終只能是一個遺憾，也是歷史事件下付出的代價。

近期上映電影紀錄片《劉曉波─反抗北京的人》，帶領我們重返歷史現場，看這位重要推手之一，劉曉波，一個被中國當局視為異議分子，獲得諾貝爾和平獎卻無緣親自領獎的人，這部片紀錄了他被（中國）捕前最後一次受訪的影帶，包含他的自述經歷六四與身歷其中所扮演的角色，紀錄片在5月30日已在臺灣公共電視─紀錄觀點播出。另外，一位歷史見證者，王丹，也是本次事件中重要的核心人物，比起劉曉波也算是較為幸運的流放者，但他的故事與觀點，也同樣值得我們關注與省思。

從他們的回憶與作品中拼湊六四天安門的蛛絲馬跡：

☞《末日倖存者的獨白：劉曉波的「六四」回憶錄》（時報出版，2017）

☞《我無罪：劉曉波傳》（時報文化，2012）

☞《王丹回憶錄：從六四到流亡》（時報文化，2012）

☞《時間的餘溫》（大塊文化出版，2012）

30年後的中國，究竟是變？還是不變？

30年前的今天，坦克戰車也已經開進北京城內，等待屠殺的命令的下達……。六四慘案真相至今尚未大白，然而30年過了，當年預估受難死亡人數從數百人到數千人都有，而這是數字中間的差距似乎找不到一個真相，六四天安門事件成為了中國不可明說的禁忌話題，「六四」、「8的平方」、「天安門」、「5月35日」等敏感詞，毫無意外在中國搜尋結果上已遭屏蔽；許多參與八九學運的有關人士都流亡海外，被政府強硬禁止回中國。

中國近代的轉變與不變，一直都圍繞在找到「獨裁威權」與「民主自由」兩者間平衡，然而，至今仍是一道難解的習題，特別是在中國。

從這些書中看見近代獨裁與民主，不同面向的差異與妥協：

☞《習近平大棋局：後極權轉型的極限》（讀書共和國／左岸文化，2016）

☞《主宰中國的太子黨》（聯經出版，2018）

☞《暴政：掌控關鍵年代的獨裁風潮，洞悉時代之惡的20堂課》（聯經出版，2019）

☞《滾出中國》（時報文化，2018）

☞《從集權到民主──看懂俄羅斯之一》（秀威出版/秀威資訊，2012）

☞《誰統治世界？主張民主人權的政府為何霸凌他國，勾結財團操控媒體、扭曲真相》（時報文化，2018）

☞《民主國家如何死亡：歷史所揭示的我們的未來》（時報出版，2019）