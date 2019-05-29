給創作者一對能飛的翅膀

《金創獎》是一種全新的催化、媒合計畫

為打造新的獎勵創作、扶植推廣模式，廣藝基金會推出2019第一屆廣藝表演《金創獎》，結合「獎勵創作」、「藝企投資」、「表演通路」，從創意源頭到發表展演一貫的作品推廣計畫。今年參與《金創獎》的五十組團隊，端出熱騰騰的新創作品，歷經評審團嚴選汰煉，根據作品的創造性、發展性、執行性三個面向綜合評估，評選出五組作品進入決選。

評審之一、故事工廠創辦人暨執行長林佳鋒肯定五組團隊都有相當的完整度：「金創獎給了創作者一雙飛翔的翅膀，希望各位拿到這雙翅膀之後，能讓好作品持續演出不落幕。」

首任臺中國家歌劇院藝術總監、現任建國工程文化藝術基金會執行長王文儀，肯定金創獎的啟動，代表台灣的創作變成一座基地。她也期許在場入圍團隊：「一但是start-up，就有無限的生命；一但是start-up，就會在明年不再是starting up，絕對是非常成熟的作品。」

臺中國家歌劇院藝術教育部創意發展組組張陳柏潔，樂見參賽團隊能從在地生活中發掘題材。她觀察到：「我發現入圍團隊最大的共同點是，追求高尚藝術已經不是最主要的一環，而是開始思考要怎麼跟觀眾溝通。」

王文儀肯定金創獎的啟動，代表台灣的創作變成一座基地。 廣藝基金會 分享 facebook

給勇於築夢者的掌聲

頒獎典禮首先揭曉頒布的是佳作得獎作品，由來自高雄的唱歌集音樂劇場的《我家大姊0空窗》獲獎，以音樂劇的形式描繪單身大齡女子的愛情風景，探討現代社會附加於女性身上的價值觀。評審總評：「都會題材容易被社會大眾接受，商業模式快速亦可發展，能將作品走得更久遠。」

唱歌集音樂劇場團長詹喆君致詞感概表示：「在南部做劇場不是一件那麼容易的事情，不管是觀眾開發、市場的規模，演員或是創作者願不願意來，對我們來說都是挑戰。這個獎項對我們來說意義非凡，今年是唱歌集十歲，這個獎是唱歌集最好的生日禮物。」

來自高雄的唱歌集音樂劇場的《我家大姊0空窗》榮獲佳作 廣藝基金會 分享 facebook

另一名佳作獲獎團隊是雞屎藤舞蹈劇場的《大事件 — 臺灣刁民林爽文》。以兩百年前發生的最大民變事件，並結合傀儡戲的敘事與儀式劇場氛圍，轉化為當代劇場語彙，獲得評審青睞：「有別於一般舞蹈作品，以台灣歷史為題材，可走向世界」。雞屎藤舞蹈劇場製作人陳慧勻：「希望未來能透過我們的作品，把遺忘的台灣的過去跟當代的觀眾連結在一起，這是我們最想要做的事情。」

雞屎藤舞蹈劇場的《大事件 — 臺灣刁民林爽文》榮獲佳作 廣藝基金會 分享 facebook

接著，進入頒獎重頭戲，由故事工廠創辦人暨執行長林佳鋒擔任銅獎頒獎人，由梅若穎與黃小貓一同創作的《生日派對之誰是江洋大盜》獲得本獎項，這部作品以兩人過去的歷練為基底，創造出屬於她們風格的相聲劇，側重於戲劇加上現場音樂，演繹一個既通俗又娛樂故事。評審肯定這是「非常有趣的跨界思維」。黃小貓代表領獎：「就像是把我們的孩子交出去，廣藝幫忙照顧孩子成長茁壯，我的心情就像是這樣，一切現在才剛開始，希望接下來越來越好。」

梅若穎與黃小貓一同創作的《生日派對之誰是江洋大盜》獲得銅獎 廣藝基金會 分享 facebook

銀獎由建國工程文化藝術基金會執行長王文儀頒發給盜火劇團的《幽靈晚餐》，此劇以臺灣當代都市傳說幽靈船以及《Retrace Our Steps》的攝影計畫作為靈感起源，從懸疑推理故事，通過人物的背景建立、回溯過往的同時，發現人性的脆弱之處。被評審大讚:「非常有潛力的製作概念，題材有趣，未來可結合密室逃脫、VR技術等創新跨界的元素。」盜火劇團導演何應權：「盜火劇團一直堅持原創故事，我覺得所有導演形式最終都是要服務故事本身，謝謝評審的肯定。」

盜火劇團的《幽靈晚餐》獲得銀獎 廣藝基金會 分享 facebook

年度大獎 《Debug-筆電的使用手冊》

頒獎典禮來到最高潮時刻，是由廣藝基金會執行長楊忠衡揭曉並頒發金獎，由三點水製藝文化有限公司的《Debug-筆電的使用手冊》抱回最大獎項，此作改編自知名台灣漫畫家 Nyaroro作品，除了展現都市繁忙辦公室特色外，情節也融合了台灣傳統宮廟文化，打造屬於台灣的 2.5 次元劇場。獲得評審一致青睞：「動漫主題內容與題材屬大眾文化，具商業可能及投資價值，且此演出模式在日本已有多個成功案例。」

三點水製藝文化有限公司製作人李啟源難掩興奮地說：「沒想到做製作還能拿獎，想做的事情還有很多，希望進劇場的觀眾能夠愈來愈多，這是我們的目標。」

三點水製藝文化有限公司的《Debug-筆電的使用手冊》抱回最大獎項金獎 廣藝基金會 分享 facebook

榮獲金、銀、銅獎之作品除獎金外，將獲得8月13日在廣藝廳公開試演機會及資金，試演成果通過評核標準的作品，將獲得投資運營機會，透過媒合表演公司、兩岸院線、藝術節、推介會等方式，《金創獎》願給創作者一對能飛的翅膀，希望讓有潛力的優質作品，得到更寬廣的資源和機會，讓藝術家的創意得到最大的釋放與發揮。