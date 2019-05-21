烹調慢煨歷史新味：二空眷村的飲食回憶

圖‧文｜吳如媚

你知道臺灣在去年已經正式宣告邁入「高齡社會」了嗎？也就是說，現在每七個人中就有一個是老人。

活到老，是個寶

面對高齡社會，許多人關心的是接踵而來的長照、扶養負擔等議題，然而，我們該如何保存高齡者們逐漸風化的珍貴記憶？對於肩負保存臺灣人共同歷史記憶為任務的臺史博來說，我們若能透過各式活動蒐集高齡者生命經驗，不但豐富館藏、提升服務，同時應用博物館資源促進高齡者身心活絡，正是共創雙贏的最佳詮釋。

「流轉的飯桌：我們的味道與記憶特展」即是如此應運而生。我們選擇了一個在眾人生命中皆不可或缺的「飲食」議題，作為與高齡者互動穿針引線的素材。我們前進臺南相當有代表性的眷村——二空，翻開眷村的初興與拆遷史，二空其實經歷了社會劇烈的變遷與人員流動，在逢年過節的重要時刻，最能表現出的凝聚力以及與其它眷村同中有異的特色，因此，我們決定以「年菜」主題作為高齡者計畫的起點。

你故事中有我，我故事中有你

計畫一開始我們邀請6位二空長者接受訪問，在他們的客廳和飯桌前，我們感受到每位長者獨特的生活氣息。有些長者熱情地拿出老照片分享，也有長者在談及當年從中國來到臺灣的經歷時眼眶泛淚，生命的曲折離散令人惆悵。然而日久他鄉是故鄉，彼時年幼的他們，如今多已兒孫滿堂，長者們一邊回憶一邊比劃著現在生活中的物件，如心愛的家具、家庭照片、書法才藝等等，歷經動盪年月後，如今滿足與認同是他們共同的心得。

臺南有名的「村長涼麵」正是我們受訪長者張長壽所經營，涼麵與獨門醬汁揉合了來自山東與四川的好滋味。 分享 facebook

串起記憶的味道

有別於大時代離合的無奈，談到吃，每個人的眼神都亮了！一位受訪阿姨提到因為來自四川的母親影響，自己擅長製作辣醬，她笑著說曾經因為小孩不太會吃辣而脫口說出「不會吃辣就不是我的小孩！」。另位高齡90歲的周阿姨燒得一手好菜得到全村公認，早年在眷村改建前她時常和鄰居利用空地包近百顆粽子四處分送，也習慣彼此交流過年菜色。周阿姨年前最是忙碌，她會細心多備幾份孩子指訂的年菜，等到圍爐團圓後，小孩還有大包小包的菜餚可以提回家繼續回味。

直到現在，二空眷村仍常有交流美食的聚餐聯絡感情，我們決定特別舉辦一人一菜的聚會，讓長者口中的菜餚如實呈現，並且跟拍記錄長者們製作拿手菜的精采過程。當天滿桌佳餚真是令人食指大動，各式年菜隆重上桌，八寶飯、珍珠丸、椒麻雞、手工蛋餃、紅燒魚、紅燒獅子頭，還有各式涼拌菜也不容小覷，尤其是特製醬料酸甜適中並加入辣味點綴，澆淋在涼粉、粉絲、皮蛋上，渾然不輸主食大菜呢！

已高齡90歲的周美貞女士在上海出生，以國軍眷屬身份來臺，為來訪的團隊示範做了一道紅燒蛋餃。 分享 facebook

以「圖像」述說生命故事

除了訪談與記錄年菜製作，我們也特別在拍攝形象照時結合長者的生活區域或工作場域，能緊扣其生命經驗，讓空間的歷史記憶與生命對話。

訪談過程中，許多長者都曾提及眷村拆建前如何利用空地製作與曬製年節的香腸臘肉、粽子等，過去的生活空間不復見而備感惋惜。於是我們安排了手繪地圖工作坊，邀請近二十位長者分組進行手繪社區地圖的活動，拼湊出印象中最熱鬧的二空。起初長者們因為對繪畫陌生而顯得退縮游移，到後來聊開了各自記憶中的房舍空間、人物和村中大小事，遇到記憶不盡相同之處，甚至七嘴八舌你來我往互不相讓，氣氛熱絡後，誰還管畫得好不好呢？拿起筆畫了再說！

二空眷村的長者們聊了各自記憶中的房舍空間、人物和村中大小事，遇到記憶不盡相同之處，甚至七嘴八舌你來我往互不相讓，氣氛熱絡。 分享 facebook

飲食為引，共創歷史

上面的成果，讓「流轉的飯桌特展」成為一個由訪談影片、年菜料理紀錄、形象照、手繪地圖等素材組合而成的展覽，以5面移動式展示木架和一組餐桌椅，組合出「移動歲月」、「伊人形象」、「年菜上桌」以及「手繪地圖」4個展區，讓觀眾們走完展區後，彷彿也參與了一次圍爐饗宴。無論哪一個故事觸動了你，臺史博將持續以多元的方式進行高齡者記憶、經驗及形象的保存，同時能連結、觸動跨世代的交流與傳承，將各個族群和年齡層的故事匯聚於此，讓博物館成為大家訴說故事、珍藏回憶的所在。

陽阿姨的八寶飯食譜 分享 facebook

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第41期「南洋 洋南」

展覽資訊

流轉的飯桌：我們的味道與記憶

展期時間 : 2018/12/20 - 2019/05/26

展覽地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓1樓大廳

地址：臺南市安南區長和路一段250號

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