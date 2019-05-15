我選擇讓你看見他們的抉擇： 專訪《1895火燒庄：最終抉擇》藝術總監李榮豐

「其實做這齣戲之前，我就做好受千夫所指的心理準備了。」李榮豐幽幽地說。這是哈旗鼓首次與現代劇場合作，傳統與現代的融合，必得妥協磨合，然而即便成果再好，恐怕都會讓固守傳統的人失望。

文／郝妮爾

以傳承客家文化為己任的李榮豐，於2004年成立哈旗鼓文化藝術團（以下簡稱哈旗鼓）。雖是任道重遠，然而論及源起為何，他卻爽朗一笑：「詭異的啦！一開始根本也沒想過可以吸引這麼多藝術家進來啊。」如舞蹈名家曾鼎凱，當初在進團之前只轉了個圈作為「面試」表演，李榮豐便二話不說給他一個位置，放其自由創作。時日一久，大家便有耳聞：李榮豐骨子裡冒險的精神、勇於擔當的魄力，給予許多藝術家一個揮灑自我的平台，以豐富活力的面貌發揚傳承客家文化。

2019年，李榮豐首次以藝術總監的身分，帶領哈旗鼓與創作社合作，將四年前於六堆叫好叫座的劇目《1895 火燒庄》帶上國家戲劇院，由王靖惇接手編劇，符宏征、李明哲攜手導演，重現日治初期影響客家人最慘痛的一場戰役。

哈旗鼓文化藝術團藝術總監李榮豐 分享 facebook

放下我的執著，才能讓你看見我的執著

「其實做這齣戲之前，我就做好受千夫所指的心理準備了。」李榮豐幽幽地說。這是哈旗鼓首次與現代劇場合作，傳統與現代的融合，必得妥協磨合，然而即便成果再好，恐怕都會讓固守傳統的人失望。「舉個例子來說，這齣戲我放下台詞裡只能說『客家話』的執著，可能一些客家人看了會無法接受吧？可是這就是現況啊，現實中就是這麼少人在說客家話，我不能違背世情的習慣。」然而，與現代妥協，是否就意味著背叛了自己經年累月的堅持？恰好相反。

李榮豐轉了一個彎，談他近年聽了許多企業家的演講，學到一個觀念：「從專一到多元」，更白話一點，就是「懂得變通」。他非常明白自己的作品絕無可能放棄客家元素，卻也深知這樣的擇善固執恐怕會讓愛者恆愛、卻永遠走不出既定的市場，於是打破同溫層就成為這齣戲最大的冒險。他說：「沒有被談的事情要如何永存？如果某種文化只活在少數人的生活裡，能怪別人把你廢掉嗎？」

是故，重製後的《1895火燒庄：最終抉擇》於焉誕生！戲中以五位好友共同創業的桌遊出發，選定火燒庄之役的題材，在舞台上穿越古今，引領眾人探問：面對一場必死無疑的戰役，為何還有人願意挺身而出？

《1895火燒庄：最終抉擇》故事以五位好友共同創業的桌遊出發。 攝影／唐健哲 分享 facebook

橫跨時空的大哉問

2015年最早的版本，僅是中規中矩講述火燒庄這段歷史，便在客家人心中引起軒然大波。「我做戲有個習慣，落幕之後會暗個三分鐘不開燈，否則有些老人家涕淚縱橫地走出去，很難為情。」李榮豐說：「很多時候，戲劇是會揚起記得的事情，但也有時候，戲劇是會看到自身所匱乏的。無論結果是那一種，挑起的情緒都很難整理好。」

不過，這樣的作品到了客家以外的文化圈恐怕就不大管用了？《1895火燒庄：最終抉擇》的重製困難，除了文化的隔閡，還多了一筆歷史與現代的鴻溝。團隊不斷思考歷史重現的意義為何？考古到底有沒有可能與此刻對話？這些難題最後匯流成一句大哉問：「當時的人，到底為何而戰？」

走到這一步，實已背向官方歷史論述，從人性的角度出發，尋找古今之連結。他們看的不再是戰亂的起始與結果，而是在看似眾心一致的抗戰史之中，有沒有人其實是希求逃亡的？有沒有人是猶疑不前的？團結是勵志故事或歷史解釋，但分崩離析的世事、愛恨交雜的矛盾，才是人心。李榮豐也終於明白，自己當初何以不斷受這史實牽引羈絆：或許就得一路尋尋覓覓，鬆開正規的解釋，才能更靠近所謂的真相。

必然的結果與千迴百轉的抉擇

「其實古往今來都一樣，守護家國的都不是那些官員，而是子民。」李榮豐說有時候，「守護」根本不帶什麼冠冕堂皇的原因，純粹是因為逃不了、走不掉。對庶民來說，土地與國族的概念其實都是在「家」之後才談的。「很多歷史事件看起來都是『必然』的結果，比如日軍大舉進駐，臺人如何能守住自己家園？但這些『必然的結果』依然經過了千迴百轉的『抉擇』。」

李榮豐一再重述「抉擇」二字。明白這一點以後，便能夠以不同的角度回望歷史，或者反向思考：自己曾經悔不當初、以為做了不同的選擇就會有不同的結果，這是不是也是一種妄想？如果真是如此，我們是不是能夠放下一點憾恨；如果真是如此，我們是不是能不再糾結於最終的結果了呢？

「談白說，做這齣戲我的確是帶著某些政治目的。」李榮豐大方地說，放眼現代各式媒體平台、混雜的視聽管道，「我們需要比過去更認真的端詳每一個收到的資訊。作戲也是，如何能不壓抑、不美化的將歷史呈現在眾人面前，讓他們能夠好好端詳？就是我們的責任。」

火燒庄之役的結果所有人都知道了，家破人亡的悲劇已然是一百多年的往事，然而人們做出抉擇的掙扎仍舊能燙傷現代人的心。至於觀眾將在那一幕被燙醒？這抉擇權就回交給看戲的人了。