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穿越「舊朝往事」！帝后權貴的榮辱繁華一次讀個過癮

2019-05-09 11:14聯合新聞網 有讀小編

悠悠歷史長河，卷卷靜好小說。閱讀頻道「舊朝往事」的專欄將帶您穿越時空，看見舊朝帝后權臣軼聞、歷史事件始末、朝代更迭喜悲，推薦您閱讀有深度歷史小說，最耐人尋味的閱讀，盡在「閱讀頻道舊朝往事」。

圖／Unsplash
圖／Unsplash
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文／有讀小編

你熱愛讀歷史嗎？

悠遠歷史長河脈絡之下，人人心中都有那麼幾位早已滾瓜爛熟三皇五帝、那些倒背如流的朝代表。縱使諾大宮殿遺跡猶存、出土文物完好如初，史官筆下帝后權臣、朝綱制度記錄相對客觀完整，然而歷史事件真的是這樣演進嗎？那些歷史人物所下的決策難道真的沒有其他考量或人情因素？還是說其實仍有尚未出土文物或考證？

歷史的盟軍：小說

就算面對足以蓋棺定論的史實，記載內容也滿足不了我們對那字裡行間的想像與期待，於是歷史偷偷的與小說結盟，歷史小說便如此橫空出世。

歷史小說遊走在一半真實一半虛構，找到完美的平衡點，不僅從食、衣、住、行著手描寫細節，確切的歷史人物、事發地點等事實相輔相成，還原典籍紀載的時空感之外，還佐以眾說紛紜的稗官野史、事件以及腦補情節，使得歷史變得更容易親近、更加生動起來。例如，清朝的康熙皇帝傳位給雍正皇帝，歷經九子奪嫡的風波，但你不會知道這場風是如何揚起撼動一整片天下的風沙？你也不會知道最後又是如何塵埃落定？因此像這樣的情節很值得透過小說，借力使力渲染成磅礡巨作呈現在你眼前。

(推薦閱讀：雍正奏摺的神回覆 大臣看了也臉紅)

未詳實記錄在卷的都是寶

除此之外，不得不提「女性」對於歷史小說建構的重要性。

過去，中國傳統是重男輕女的父系社會，有一定的階級分等，有身分地位的大人物身旁總少不了參謀、瞻前顧後的人，然而大多數「女性」、「庶出」、「身份低微者」等身分者是不允許被記錄或者不配詳細記錄在案，這意味著在正史脈絡之下，通常這些角色身上能夠發揮空間非常大，那麼創造小說獨特性與賣點也在其中。這也是為什麼近期經常看見有正史支持的影劇大戲不單單只介紹帝王，同時也愛透過身邊的妃嬪、宮女、太后等角色幫襯，加入大量史書上未詳實紀錄的人事物，利用側面描寫的方式讓帝王的形象更加立體、完整，不僅豐富故事的可看性，更巧妙迴避讀起正史的沉悶與不耐感，使得這些歷史小說接二連三被影視化，一部接一部樹立為經典之作。

（推薦閱讀：【作家誌】帝王作家二月河，自紅學中解放的斜槓中年）

有讀小編帶您穿越歷史現場，回看隱藏在各朝歷代正史中字裡行間中的蛛絲馬跡，推薦你不同朝代的歷史小說，讓您盡情陶醉在古色古香的的閱讀書海之中。

紛亂時代何愁無梟雄？

穿越朝代：春秋戰國B.C.770- B.C.221

領銜主演：春秋五霸、戰國七雄中你想得到猛將、風流人物都有

活躍場景：亂世哪有國土疆界？到處都是一線戰場

精選好書：

《春秋戰國（全三冊）（長篇歷史小說經典書系）》（長江文藝出版）

絕唱千古的明帝與女皇

穿越朝代：隋朝、唐朝A.D.518- A.D.705

領銜主演：隋煬帝、唐玄宗（李世民）、武則天（武媚娘）

活躍場景：長安城、大明宮

精選好書：

《曇花王朝：隋帝國的短暫與輝煌》（遠流出版出版）

《唐太宗（全三冊）（長篇歷史小說經典書系）》（長江文藝出版）

《武則天傳》（臺灣商務印刷館出版）

看見轉危求安的朱明王朝

穿越朝代：明朝A.D.1368- A.D.1644

領銜主演：永樂帝（明成祖）、張居正、崇禎帝

活躍場景：南京明故宮、北京紫禁城

精選好書：

《永樂大帝（全三冊）（長篇歷史小說經典書系）》（長江文藝出版）

《張居正（全四冊）（長篇歷史小說經典書系）》（長江文藝出版）

《大明傳國玉璽》（大旗出版社出版）

《大明亡國史：崇禎皇帝傳》（大旗出版社出版）

《明史演義（全二冊）（長篇歷史小說經典書系）》（長江文藝出版）

(➽編按：《明史演義》這本朝代跨度最大，是自秦始皇到民國期間2100多年中國歷史上發生的歷史事件整理唷！)

入主中原的清初江山

穿越朝代：清朝A.D.1559- A.D.1688

領銜主演：怒爾哈赤、孝莊太后

活躍場景：山海關、大草原、中原

精選好書：

《努爾哈赤（上／二版）》（大塊文化出版）

《孝莊皇太后》（長江文藝出版）

康雍乾盛世的帝王權謀

穿越朝代：清朝A.D.1654- A.D.1799

領銜主演：康熙皇帝、雍正皇帝、乾隆皇帝

活躍場景：紫禁城

精選好書：

《康熙大帝（全四冊）》（長江文藝出版）

《雍正皇帝（全三冊）（長篇歷史小說經典書系）》（長江文藝出版）

《乾隆皇帝（全六冊）》（長江文藝出版）



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