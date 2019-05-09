穿越「舊朝往事」！帝后權貴的榮辱繁華一次讀個過癮

2019-05-09 11:14 聯合新聞網 有讀小編



悠悠歷史長河，卷卷靜好小說。閱讀頻道「舊朝往事」的專欄將帶您穿越時空，看見舊朝帝后權臣軼聞、歷史事件始末、朝代更迭喜悲，推薦您閱讀有深度歷史小說，最耐人尋味的閱讀，盡在「閱讀頻道舊朝往事」。

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文／有讀小編

你熱愛讀歷史嗎？

悠遠歷史長河脈絡之下，人人心中都有那麼幾位早已滾瓜爛熟三皇五帝、那些倒背如流的朝代表。縱使諾大宮殿遺跡猶存、出土文物完好如初，史官筆下帝后權臣、朝綱制度記錄相對客觀完整，然而歷史事件真的是這樣演進嗎？那些歷史人物所下的決策難道真的沒有其他考量或人情因素？還是說其實仍有尚未出土文物或考證？

歷史的盟軍：小說

就算面對足以蓋棺定論的史實，記載內容也滿足不了我們對那字裡行間的想像與期待，於是歷史偷偷的與小說結盟，歷史小說便如此橫空出世。

歷史小說遊走在一半真實一半虛構，找到完美的平衡點，不僅從食、衣、住、行著手描寫細節，確切的歷史人物、事發地點等事實相輔相成，還原典籍紀載的時空感之外，還佐以眾說紛紜的稗官野史、事件以及腦補情節，使得歷史變得更容易親近、更加生動起來。例如，清朝的康熙皇帝傳位給雍正皇帝，歷經九子奪嫡的風波，但你不會知道這場風是如何揚起撼動一整片天下的風沙？你也不會知道最後又是如何塵埃落定？因此像這樣的情節很值得透過小說，借力使力渲染成磅礡巨作呈現在你眼前。

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未詳實記錄在卷的都是寶

除此之外，不得不提「女性」對於歷史小說建構的重要性。

過去，中國傳統是重男輕女的父系社會，有一定的階級分等，有身分地位的大人物身旁總少不了參謀、瞻前顧後的人，然而大多數「女性」、「庶出」、「身份低微者」等身分者是不允許被記錄或者不配詳細記錄在案，這意味著在正史脈絡之下，通常這些角色身上能夠發揮空間非常大，那麼創造小說獨特性與賣點也在其中。這也是為什麼近期經常看見有正史支持的影劇大戲不單單只介紹帝王，同時也愛透過身邊的妃嬪、宮女、太后等角色幫襯，加入大量史書上未詳實紀錄的人事物，利用側面描寫的方式讓帝王的形象更加立體、完整，不僅豐富故事的可看性，更巧妙迴避讀起正史的沉悶與不耐感，使得這些歷史小說接二連三被影視化，一部接一部樹立為經典之作。

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有讀小編帶您穿越歷史現場，回看隱藏在各朝歷代正史中字裡行間中的蛛絲馬跡，推薦你不同朝代的歷史小說，讓您盡情陶醉在古色古香的的閱讀書海之中。

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