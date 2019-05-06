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【好戲刊】百變西遊夏令營三部曲──樂遊好傳藝

2019-05-06 11:03聯合新聞網 臺灣戲曲中心

《好戲刊》2019年第4期07-08月號封面照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
《好戲刊》2019年第4期07-08月號封面照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
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國立傳統藝術中心所轄臺灣戲曲中心以滑稽詼諧、想像力破百的《西遊記》為基調，將於今年暑假推出「2019 百變西遊夏令營」，重新譜寫孩子們的美學觀。營隊分為「說學逗唱」、「布袋戲」、「皮影戲」等三部曲，在不同的專業

表演藝術團引導陪伴下，除了栽培出傳統文化教育種子，更要「遊於藝」，讓學習也可以很好玩。

七月正值農曆「季夏」，漫漫暑假，酷熱難消，參加夏令營是最好的選擇。對孩子來說，新奇好玩是必須的，體驗和平常不一樣的事物；對家長來說，有益身心是必須的，增進孩子的見識與創造力。身為臺灣首座國家級的傳統劇場，藝術軟硬體皆首屈一指的文化場域，推廣當代戲曲教育是必須的。尤其，本中心三團一館歷經多少前人的努力，整合成傳承與發展傳統戲曲、音樂、工藝等傳統藝術的創作基地，為向全球發聲的臺灣美學前哨站，孩子來此都是「玩真的」。

而《西遊記》不但是傳統神話文學的代表，也是浪漫文學的翹楚。因為和尚、猴王、肥豬、水怪與龍馬，鎮日喊「散夥」的「噗嚨共」組合，卻能因互助合作，歷八十一難，走十萬八千里，度十四寒暑，終於赴西天取得真經，完成不可能的任務。五百年來，它被改編成各種表演藝術形式，神怪鬥法，故事有趣，百看不厭。不但被無數地方劇種搬演，還翻譯成十六國語言、六十個版本，以推陳出新的載體在世界各地廣為流傳。

今年暑假推出「2019 百變西遊夏令營」帶領孩子超脫《西遊記》原典，重新詮釋故事...
今年暑假推出「2019 百變西遊夏令營」帶領孩子超脫《西遊記》原典，重新詮釋故事。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
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臺灣戲曲中心此次邀請文化部認證的優良團隊：台北曲藝團、臺北木偶劇團、高雄永興樂皮影劇團，皆以《西遊記》中〈火燄山〉、〈火雲洞〉等折子戲新編成教材。並從文本介紹，說故事到口白音樂、身段練習、編劇排練、製作道具，

最後公演舞臺，都是「國家級」規格。

「說學逗唱藝起來」夏令營由台北曲藝團規劃，以相聲、快板、廣播劇說演揉合經典文學《西遊記》，打破以往說唱營隊的思維﹐採用現代的兒童藝術教育的角度﹐用說唱結合品格與知識、文學與藝能，多元開發潛能、陶冶品行、提高素養，在快樂學習中養成善良、堅定、勇敢且明辨善惡的品格。最後通過「闖關」與「展演」讓學員不僅愛上說唱藝術、也在心間種下了傳統文化的小小根苗！

用布袋戲玩出新西遊記。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
用布袋戲玩出新西遊記。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
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「掌中戲偶弄乾坤」由臺北木偶劇團籌劃，傳統布袋戲為臺灣代表傳統藝術之一，操偶的演師除了須具備搬演戲偶的掌中技藝，其戲偶的製作、口語表達、音樂節奏的體會，及生活中小細節的運用等，都是身為一個布袋戲演師須具備的。本次，運用傳統布袋戲中的元素為主線，以輕鬆愉快的心情帶領孩子藉由布袋戲重新認識「自己」。課程包括：傳統布袋戲的認識與體驗、傳統工藝手作、台語文學體驗、戲偶DIY製作、戲劇搬演、傳統樂器及工尺譜的學習與體

驗、團隊合作等。

用皮影戲演出不一樣的西遊記。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
用皮影戲演出不一樣的西遊記。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
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「光影說戲玩皮影」由永興樂皮影劇團規劃，透過一系列傳統與當代光影的交錯學習，所謂的傳統或現代之別；就是使用當代藝術教育的系統教學，透過團隊遊戲的核心的凝聚力和肢體活動彼此的觀察力與集體創作由傳統與當代交互的學習、透過音樂性交互運用，無語言的視覺表達，兼具五感的全新體驗。今年，跟著猴王、八戒、鐵扇公主、紅孩兒等「超偶導師」從東方出發，一起冒險吧！


布袋戲西遊記夏令營台灣戲曲中心閱讀專題
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