空姐賴珮如首度挑戰音樂劇 林宥嘉讚「很會說故事的聲音」

身為空服員的賴珮如，好歌喉絕對不是都市傳說，年僅19歲時就曾參加過《超級星光大道》，2018年參加大型歌唱選秀節目《聲林之王》，被評審林宥嘉大讚：「很會說故事的聲音。」這回挑戰音樂劇作品《何日君再來》擔任主角，唱好唱滿不玩票，以真心誠意煉製，讓你聽見賴珮如詮釋過後的鄧麗君經典歌曲。

文／Qbo編輯台 圖／林育全

賴珮如於《何日君再來》裡飾演楊憶君，與馬來西亞僑生何天祥（陳彥廷飾）有段苦戀。 分享 facebook

鄧麗君對妳而言是個什麼樣的存在？

對我而言，鄧麗君就是七零年代最紅的女歌手，也是爸爸媽媽最喜歡的女歌手。

印象最深刻的是，我還在念國中的時候，上到蘇東坡的《水調歌頭》，老師就放鄧麗君唱的《但願人長久》。我忍不住開始跟著唱，還會模仿她的聲音，唱到老師說：「珮如你不要再唱了，讓大家認真聽！」

《何日君再來》這個故事最觸動妳的部分是什麼？

最觸動我的是憶君、美君、曼君跟房東太太四個人之間的感情，同住在一個地方，為各自的未來打拚努力的時候，彼此互相扶持的感情，是我最有感觸的。讓我想起參加歌唱比賽的時候，朋友到現場為我加油，我在台上唱歌，他們就在台下幫我祈禱。

從高中開始讀女校，大學讀外文系，畢業後在航空公司上班，身邊朋友幾乎都是女生，身旁很多女性的力量支持著我、鼓勵我，那個感覺很棒、很溫暖。

請介紹一下妳所飾演的角色，妳與「她」之間，最相似與最不像的地方？

我飾演的是憶君、她從南部上來台北，為了追求夢想，參加唱片公司的試演會，光是這個background，就真的跟我很像。我是從台中上來北部工作，後來有機會參加《聲林之王》的歌唱比賽，我們都一樣走在築夢的路上。在讀劇本的時候，覺得憶君她很活潑、很樂觀、很敢衝，跟我的個性也很像，心裡有想要做的事，就會不顧一切，做了再說。

最不像的，可能就是在「堅持」吧。憶君對於唱歌這件事很堅持，和男友論及婚嫁，即使男方家長不能接受，她還是不願意放棄，這是她很勇敢的地方。但其實我容易動搖，空服員和歌手兩個都是我的夢想，我還是會想追求穩定的生活，再去慢慢發展唱歌的興趣，很開心我現階段做的都是喜歡的事。

三位離鄉背井追逐夢想的女孩，遇上疼惜她們的房東太太，發展出惺惺相惜的友情。 分享 facebook

劇中讓妳最有感的一句台詞？

劇中憶君要去日本發展，跟好姊妹離別的時候，她說：「我才不會忘記你們呢。要不是有你們陪伴，我怎麼會有今天？」這句話讓我很有感覺。在追逐夢想的路上，有時候就是需要有人推你一把，告訴妳說：「你是很棒的！」我覺得憶君很幸運，身邊有這樣的好朋友。

歌手跨足音樂劇演出，對妳來說最挑戰的部分是什麼？

當然還是肢體動作跟跳舞。看完第一次排練的影片，我心想：「天啊，我動作太像小朋友了。」男友還說我跑步的樣子很像橄欖球員，反問我說：「女生跑步不是要小碎步嗎？」

感情戲也是一個很大挑戰。在戲裡要跟男主角眼神交流、肢體的碰觸，所以現在就是在家跟男朋友練習，逼他念台詞，幻想他就是劇裡的男主角天祥。加上導演交代的功課，我去看了瓊瑤的小說，林青霞、林鳳嬌主演的電影，開始試著揣摩那個年代女生該有的樣子。