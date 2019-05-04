五四百年，穿閱時空──歷史上的大人物們

2019-05-04 11:12 聯合新聞網 有讀小編



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五四運動不僅被視為是一場解放中華文化思想的啟蒙運動，對於新文化運動、白話文運動影響深遠，更是諸多教育家、文學家、愛國人士等挺身而出的覺醒時刻。

五四運動發生於1919年5月4日，至今年正好滿100週年，前一篇內容有讀小編從提及民主、科學的角度切入，看見兩者在五四運動中的影響力，以及為你精挑細選閱讀好書，(推薦閱讀：五四百年，穿閱時空──科學與民主進步)

一個世紀過去，有讀小編為你整理【五四百年，穿「閱」時空】精選閱讀書單，帶領你從這些「大師、才女們」的角度出發，看見百年前，那些前衛、新潮新的青年們，他們在這場運動中扮演多麼至關重要的角色，以及他們面對當時的困境、又是如何克服難關的過程。

(左)五四運起草者羅家倫，(右)新文化運動先驅胡適。（圖／聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

懷念經典名家：重要大師在臺灣

參與五四運動的青年與領袖非常多，不過其中有兩位非常重要的大人物根留臺灣，一位是五四主要發起者之一，當年的北京大學學生羅家倫，另一位則是新文化運動先驅者、當時北京大學教授胡適。

羅家倫他當天臨危受命，僅利用15分鐘就完成起草「北京全體學界通告」，提出「外爭主權，內除國賊」口號，在五四運動之中，之後又發表「五四運動的精神」文章，首次使用「五四運動」一詞，從此為後世沿用，成為一個指標。

節錄羅家倫起草《北京學界全體宣言》 「中國的土地可以征服而不可以斷送！中國的人民可以殺戮而不可以低頭！國亡了！同胞起來呀！」

(瞭解更多：【五四百年】李瑞騰／羅家倫與五四運動)

另外一位大人物，則是五四運動中扮演相當關鍵的推手─胡適。在五四運動帶領大家真正覺醒之前，胡適身為新式教育中的新一代青年，與陳獨秀、魯迅、蔡元培等人發起「反傳統、反儒家、反文言」於西元1915年發動的新文化運動思想革命才是真正的先鋒部隊。當年，在沒有facebook的社群軟體的年代，青年們只能透過報紙、雜誌、廣發宣傳單等方式，分享他們現代思想以及所見所聞，於是新式的文學、哲學、史學、教育學等等諸多領域的研究與革新，從此蔓生發展。

⏳《新文化運動與學生自覺──論新潮社在五四運動以前的發展》（致知學術出版社/思行文化出版，江濤作）

⏳《四十自述》（思行文化出版，胡適作）

⏳《倒退的時代──從梁啟超的憲政到《新青年》的民主》（秀威出版，邵建作）

⏳《五四運動的歷史詮釋》（秀威出版，歐陽哲生作）

新時代女性先驅

新思潮翻湧而至，學生運動上街發聲不僅僅只有男性，民國初年新時代女性也同樣並立其中，也許她們不像大師們一樣赫赫有名，不是主流，更不是媒體的封面女郎，不過，民初少女的故事散落在歷史的各個角落，女子不再是「無才便是德」，受教育機會提升後，「才女」輩出。才女們用創作作品對新時代宣告，是傳統中國女性自覺的最佳證明，在五四運動中也扮演極其重要的影響力。

⏳《才女多情──「五四」女作家的愛情歷程》（秀威出版，蔡登山作）

⏳《擁擠的灰色愛情世界：「五四女作家」小說之愛情書寫研究》（秀威資訊出版，楊雅琄作）

讀書吧│五四運動，穿閱百年時空

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百年前的青年們勇敢上街發聲，百年後的我們繼續用閱讀守護吧！

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