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五四百年，穿閱時空─民主與科學的進步

2019-05-03 12:11聯合新聞網 有讀小編

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文／有讀小編

五四運動發生於1919年5月4日，至今年正好滿100週年，起初這場運動起因第一次世界大戰結束後舉行的巴黎和會中，列強將戰敗國德國在山東的權益轉讓給日本，當時北洋政府未能捍衛國家利益，引發國人極度不滿，從而上街遊行表達。5月4日這天由北京青年學生主導號召包含廣大公民、市民、工商人士等中基層廣泛參與的一次示威遊行、請願、罷課、罷工和暴力對抗政府等多形式的行動，當時高聲喊出最著名之口號是「外爭國權，內除國賊」。

五四運動不僅被視為是一場解放中華文化思想的啟蒙運動，對於後續推動新文化運動、白話文運動的影響深遠，更是諸多教育家、文學家、愛國人士等挺身而出的覺醒時刻。更多五四運動百年紀念，推薦閱讀：

【五四百年】李瑞騰／羅家倫與五四運動

【五四百年】江才健／科學啟蒙再評價

一個世紀過去，當年五四運動所帶來的民主、科學與文化的進步，還在臺灣繼續綻放，有讀小編為你整理【五四百年，穿「閱」時空】精選閱讀書單，讓我們一起用閱讀守護百年紀念日。


德先生、賽先生，別來無恙

事實上，西方的啟蒙思潮早在18世紀的歐洲迅速蔓延，強調科學與理性，一路引領歐洲各國，各地革命也如雨後春筍冒出。不過，中國地區擺脫清末深受傳統封建、三綱五常的社會觀念是從甲午戰爭（1895年）後注入大量新思潮，也是現代化轉捩點。

五四運動中最重要的一個新觀念就是知識青年反思，並提倡追隨「德先生」（「民主」的英文「Democracy」）和「賽先生」（「科學」的英文「Science」），兩種理念奠定了思想與智力的基礎，秉持理性探究精神，激發思想、政治以及文化的影響力，這樣的轉變從青年學子身上播種，漸漸影響到廣大的民眾。

百年來民主與科學在臺灣落地生根，讀一本民主、科學的書，用閱讀守護百年紀念日，讓自己也跟著一起進步！


德先生書房：反思民主與自由

《美國的反智傳統：宗教、民主、商業與教育如何形塑美國人對知識的態度？》（讀書共和國出版，理察．霍夫士達特作）

《暴民創造自由民主》（大塊文化出版，拉迪斯．羅素作）

《誰說民主不亡國》（天下文化出版，張作錦作）

《誰統治世界？主張民主人權的政府為何霸凌他國，勾結財團操控媒體、扭曲真相》（時報文化出版，杭士基作）


賽先生書房：追求科學與解答

《別鬧了，費曼先生：科學頑童的故事》（天下文化出版，理查．費曼作）

《我們都是時間旅人：時間機器如何推動科學進展，影響21世紀的人類生活》（時報文化出版，詹姆斯．葛雷易克作）

《科學，從好問題開始：BBC專家為你解答500個為什麼》（紅樹林/城邦出版，英國廣播公司、《BBC知識》國際中文版作）

《霍金大見解：留給世人的十個大哉問與解答》（天下文化出版，史蒂芬‧霍金作）


讀書吧│五四運動，穿閱百年時空

你愛的不只是自由，是思想的嚮往。你看的不只是事件，是歷史的血淚。

你讀的不只是書，是民主、科學與文化的進步。

我們紀念的不只是100週年紀念日，是百年來不敢遺忘的曾經。

百年前的青年們勇敢上街發聲，百年後的我們繼續用閱讀守護吧！

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即日起至5/5前，緬懷經典名家，閱讀古今思潮，任選精選2本即享82折

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五四運動北京戰爭第一次世界大戰閱讀專題

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