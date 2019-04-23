世界閱讀日 選本書致敬「劇」人

2019-04-23 12:34 聯合新聞網 有讀小編



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文／有讀小編

今天是一年一度的世界閱讀日，4月23日自1995年聯合國教科文組織定為世界閱讀日（World Book Day，又稱世界圖書與版權日、世界書籍與版權日、世界讀書日），至今已行之有23年之久。今年2019年臺灣第三度響應國際級紀念日，在文化部號召，社團法人台灣閱讀推進協會承辦下，出版業、書店、圖書館、博物館等共襄盛舉，大家都聽過世界閱讀日，不過鮮少有人瞭解這個紀念日的由來。

世界閱讀日由來？

這個節日紀念方式最早源自西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）的聖喬治節，原本是一個富有濃厚宗教色彩的節日，西元303年的這一天，聖喬治因試圖阻止羅馬皇帝對基督徒的迫害而殉道，故由此命名為紀念日，西班牙慶祝聖喬治節的方式是人們會贈送戀人一朵玫瑰花、向孩子送一本書，以此寄託祝福之意。再加上，4月23日恰巧也是西班牙著名小說《唐吉軻德》作家塞萬提斯，以及英國大文豪與劇作家莎士比亞逝世紀念日，因此聯合國教科文組織選定這天重視閱讀，藉由這樣的祝福方式，致敬逝世那些為文壇卓越貢獻的作家，並鼓勵後繼堅持創作與出版，同時也歡迎大家成為讀書人，享受閱讀的樂趣。

你準備好陪伴你度過世界閱讀日的讀物了嗎？有讀小編為你精挑細選向「劇」人致意的13大經典讀物與劇本書，閱讀即刻起程！

致敬劇人：四百年來傳頌經典的劇作家

這一天致敬塞萬提斯和莎士比亞再適合不過。

西班牙作家塞萬提斯所著小說《唐吉軻德》，被譽為是西班黃金時代最具影響力的作品之一，宛如「西方黃粱一夢」的戲劇化想像情節，被視為是西方文學奠基及最早西方典範小說之一，不僅如此，內容上甚至摧毀中古世紀以來荒誕愚昧的騎士文學，是部讓人經典故事。英國史上最傑出的劇作家、也是西方文藝史上最傑出的作家、文學家、詩人之一，莎士比亞留傳下來的38部戲劇作品、154首十四行詩，部部是經典，至今仍有很多創作靈感來源於他的作品，莎翁的代表作《羅密歐與茱麗葉》、《威尼斯商人》都是世界各地反覆歌詠傳頌的經典表演劇目，不管事悲劇、喜劇還是荒誕劇目，這類作品隱喻深沉，當然值得一讀再讀、品味其中奧義。

推薦你世界閱讀日的讀物：

♦發明小說的人：塞萬提斯與他的堂吉訶德

♦莎士比亞戲劇故事集

♦莎士比亞不做的事

♦羅密歐與茱麗葉

致敬劇本：最有渲染力、「戲劇性」的書

科技進步後，人們的娛樂越來越多元，從電影、電視、電腦到現在的「人手一機」），然而在這些新產物發明之前，劇劇、舞台劇才是王道。

戲劇演進的長河中，舞台劇扮演十分重要的一環，從舞台呈現、情節推演、演員臨場freestyle等等都需要全面思考、排練作後盾。因此縱使沒有聲光效果和演員即興發揮的劇本書，肯定少了親眼目睹舞台劇的驚喜，不過絕對是最完備、精準、且全面的記載，相信你一定可以透過這些劇本書，幫助你腦補出最完整且戲劇化的想像。

推薦你世界閱讀日的讀物：

♦春眠：簡莉穎劇本集1

♦服妖之鑑：簡莉穎劇本集2

♦十八羅漢圖──劇本及創作全紀錄

♦賣橘子的字我解嘲：馮翊綱劇本‧極短篇

致敬劇書：粉絲最愛的收藏品

由電視劇、電影衍生出的影劇劇本書是鐵粉、迷妹最愛的收藏選選項之一，因為通常這類的劇本書會花費蠻大的篇幅在劇照排版上，再加上劇本書通常還會收錄演員面對棘手角色，如何轉化及演繹角色？是否有難以克服的演出障礙？是否有替角色量身打造演出亮點和標誌？或者，在鏡頭前導演喊出「Action！」之前，與「Cut！(卡)」之後的幕後花絮。

想要更加了解偶像、金牌演員？那你絕對不能錯過電視劇、電影的劇本書。

推薦你世界閱讀日的讀物：

♦《我們與惡的距離》創作全見：完整十集劇本＆幕後導讀訪談記事

♦祕密森林

原著劇本【上】

原著劇本【下】

♦黃金時代 ( 電影原創劇本 )

♦KANO

1：魔鬼訓練

2：前進甲子園

3：一球入魂

♦BBS鄉民的正義 原創小說

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