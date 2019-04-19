世界閱讀日 玩閱讀心測送好書

2019-04-19 18:31 聯合新聞網 讀.書.人



4月17日文化部部長鄭麗君（右）參加2019世界閱讀日的啟動記者會，鼓勵民眾透過閱讀培養思辨能力。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

1995年聯合國教科文組織定4月23日為「世界閱讀日」，鼓勵所有人重拾書本，發掘閱讀之樂，這場國際閱讀盛會已邁入第24年，在文化部的帶領之下，今年臺灣第三度響應世界閱讀日，即日起遍布全臺各地，已串聯起上百個閱讀空間、走讀路徑、書單均已陸續展開，最遠在離島的澎湖也有書店一起參與這場盛會，期望繼臺北國際書展後，創造今年第二波閱讀高峰。

為了迎接世界閱讀日，閱讀頻道同步推出「你為什麼而讀？」期間限定活動，邀請大家一邊玩閱讀心理測驗，一邊選好書，還能再拿專屬閱讀好禮！立即測驗！

你為什麼而讀？

為世界閱讀日揭開序幕的文化部部長鄭麗君表示：「閱讀是創作與分享的渴望，人不能沒有閱讀」，尤其是閱讀帶來的思辨力更是國家人才軟實力。教育部主任秘書長朱楠賢也認為：「閱讀能夠才能幫助培養深層思考的能力」，因此除了要發掘閱讀的樂趣之外，透過閱讀建立反思更加重要。在茫茫書海之中探索好書之前，你可以先問問自己，到底是為什麼而閱讀呢？

#成為更好的自己

你的身邊也一定有這樣「天使朋友」、「正能量女神」，做事積極進取，把自己的每一天都當成最天來度過，今天的自己一定要比作天更進步、更有收穫，或者面對壓力挫敗，用高EQ、微笑以對，總能夠與人打成一片，與他相處讓人好放鬆、沒有壓力。如果你渴望透過閱讀突破自我，成為更好的自己，也成為別人口中的「天使朋友」，那麼你一定不能錯過以下書單。

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#欲罷不能好故事

近年來影視化作品百花齊放，古今中外作品無數，無論是搬上大螢幕的電影，還是電視劇、影集情深霸屏推出，這些暢銷小說、經典故事就是值得一再回味、讓人欲罷不能。利用通勤空檔、慵懶週末時光，最適合重新感受字裡行間鋪墊出那些浪漫的、懸疑的、科幻的、溫馨的、悲愴的……書中世界。以下這些書單一定適合你細細品讀。

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#成功致富有方法

如果你存有「一舉成名」、「一夜致富」的幻想，那麼你應該想想這「一舉」、那「一夜」你應該做些什麼？

其實改變發生往往是以數個微小轉變積累而成，正所謂「不積跬步不成千里，不積細流不成江海」，沒有什麼是一蹴而就，聽聽理財大師給你的捷徑建議，再慎重其事了解未來大趨勢與方向，相信我萬里之行始於足下，從閱讀起步，永遠不嫌晚。

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讀書吧│你為什麼而讀？

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