親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
2019台北國際書展
中小學生讀物選介
讀書人專欄

言論自由與民主參與的對撞 該如何平衡考量？

獨／鄭進一自爆失誤才寫歌給韓國瑜 坦言老化失能了

世界閱讀日 玩閱讀心測送好書

2019-04-19 18:31聯合新聞網 讀.書.人

4月17日文化部部長鄭麗君（右）參加2019世界閱讀日的啟動記者會，鼓勵民眾透過...
4月17日文化部部長鄭麗君（右）參加2019世界閱讀日的啟動記者會，鼓勵民眾透過閱讀培養思辨能力。（圖／攝影 邱凡倩）
分享

1995年聯合國教科文組織定4月23日為「世界閱讀日」，鼓勵所有人重拾書本，發掘閱讀之樂，這場國際閱讀盛會已邁入第24年，在文化部的帶領之下，今年臺灣第三度響應世界閱讀日，即日起遍布全臺各地，已串聯起上百個閱讀空間、走讀路徑、書單均已陸續展開，最遠在離島的澎湖也有書店一起參與這場盛會，期望繼臺北國際書展後，創造今年第二波閱讀高峰。

為了迎接世界閱讀日，閱讀頻道同步推出「你為什麼而讀？」期間限定活動，邀請大家一邊玩閱讀心理測驗，一邊選好書，還能再拿專屬閱讀好禮！立即測驗


你為什麼而讀？

為世界閱讀日揭開序幕的文化部部長鄭麗君表示：「閱讀是創作與分享的渴望，人不能沒有閱讀」，尤其是閱讀帶來的思辨力更是國家人才軟實力。教育部主任秘書長朱楠賢也認為：「閱讀能夠才能幫助培養深層思考的能力」，因此除了要發掘閱讀的樂趣之外，透過閱讀建立反思更加重要。在茫茫書海之中探索好書之前，你可以先問問自己，到底是為什麼而閱讀呢？


#成為更好的自己

你的身邊也一定有這樣「天使朋友」、「正能量女神」，做事積極進取，把自己的每一天都當成最天來度過，今天的自己一定要比作天更進步、更有收穫，或者面對壓力挫敗，用高EQ、微笑以對，總能夠與人打成一片，與他相處讓人好放鬆、沒有壓力。如果你渴望透過閱讀突破自我，成為更好的自己，也成為別人口中的「天使朋友」，那麼你一定不能錯過以下書單。

分享


#欲罷不能好故事

近年來影視化作品百花齊放，古今中外作品無數，無論是搬上大螢幕的電影，還是電視劇、影集情深霸屏推出，這些暢銷小說、經典故事就是值得一再回味、讓人欲罷不能。利用通勤空檔、慵懶週末時光，最適合重新感受字裡行間鋪墊出那些浪漫的、懸疑的、科幻的、溫馨的、悲愴的……書中世界。以下這些書單一定適合你細細品讀。

分享


#成功致富有方法

如果你存有「一舉成名」、「一夜致富」的幻想，那麼你應該想想這「一舉」、那「一夜」你應該做些什麼？

其實改變發生往往是以數個微小轉變積累而成，正所謂「不積跬步不成千里，不積細流不成江海」，沒有什麼是一蹴而就，聽聽理財大師給你的捷徑建議，再慎重其事了解未來大趨勢與方向，相信我萬里之行始於足下，從閱讀起步，永遠不嫌晚。

分享


讀書吧│你為什麼而讀？

分享

即日起至4/28，全館電子書、雜誌單本9折，3本8折

立即完成閱讀心理測驗，想一想你閱讀的動力與原因，我們將依據您在測驗中做出的選擇，送您暢銷電子書、優惠E-coupon等好禮！ 活動詳情



心理測驗文化部教育部世界閱讀日閱讀專題
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

《黑色微光》 一封給大人小孩不一樣的溫柔情書

2019-04-19 14:20

星際大突破──中研院「星」成就，看見黑洞！

2019-04-11 11:11

林盟祐與他害人不淺的「家私們」

2019-04-10 10:00

我們與「餓」的距離─天龍國外的美味收穫

2019-04-05 15:54

我們與「餓」的距離─我吃我煮我驕傲

2019-04-04 11:52

我們與「餓」的距離─老饕必知食物妙趣聞

2019-04-03 11:52

我們與「餓」的距離─文學名家激推美食

2019-04-02 11:52

文學不純就砍頭？替推理小說辯護

2019-04-01 14:00

《單身租隊友》沒男友沒女友起碼也要租對好室友

2019-03-21 18:26

北科大與聯合線上，攜手創意穿梭臺灣五○年代 （下）

2019-03-21 15:00

北科大與聯合線上，攜手創意穿梭臺灣五○年代 （上）

2019-03-20 14:55

從偉人到神明：高雄旗津的蔣公廟

2019-03-20 09:00

自由帶來的意義危機——從查爾斯·泰勒的《本真性倫理》看香港青年的現代困境

2019-03-18 10:00

愛書人的秘境──臺南的二手書店

2019-03-10 09:00

好戲上場！百年崑曲的當代演繹──專訪蘇州崑劇院院長蔡少華

2019-03-07 09:00

「U好」係啥物？讀《為什麼我們不欠父母》

2019-03-06 10:00

【好戲刊】臺灣戲曲藝術節下半場──絕無冷場，一路精彩

2019-03-01 08:00

錯過可惜！從熱門遊戲《還願》看這四大話題書單

2019-03-01 08:00

《孫子兵法》的核心：形與勢

2019-02-26 08:00

當真有個「戲劇節」？

2019-02-21 08:30

流動的臺南像──四百年來，傳教士、冒險家、文史學者如何書寫臺南？

2019-02-19 08:00

請問音樂劇演員，令你驚豔的韓式工法？（下）

2019-02-06 08:00

《無痛失戀》: 若能洗掉一段痛苦的經歷, 你願意嗎?

2019-02-04 09:00

臺灣人琅琅上口的賀年歌是怎麼來的？──六首經典新年歌曲的誕生

2019-02-03 09:00

閱讀流年運勢──開運攻略懶人包

2019-01-30 18:00

閱讀流年運勢──迎戰未來搶先佈局

2019-01-30 18:00

閱讀流年運勢──文學經典漲人氣

2019-01-30 18:00

閱讀流年運勢──讀小說迎桃花

2019-01-30 18:00

閱讀流年運勢──來帖心靈解藥

2019-01-30 18:00

過去求生不得，如今不生不能——評中國政府的「計劃生育」

2019-01-22 09:00

搭輪船去日本畢業旅行、宮古座看戲，與葉石濤為友——阿公吳樹榮的昭和歲月

2019-01-20 09:00

請問音樂劇演員，令你驚豔的韓式工法？（上）

2019-01-17 10:00

府城巷弄裡 汕頭沙茶香

2019-01-10 09:00

你死透了沒？談數位時代中的死亡與永生

2019-01-08 14:00

【好戲刊】第二屆臺灣戲曲藝術節 推出三大系列節目（下）

2019-01-03 09:00

【好戲刊】第二屆臺灣戲曲藝術節 推出三大系列節目（上）

2019-01-02 09:00

詹傑的「基隆豆干包湯」

2018-12-27 10:00

街頭說書人—國寶楊秀卿的早期走唱

2018-12-21 10:00

「飛」起來了！劇場也有舞空術？

2018-12-14 09:00
看更多

熱門文章

【這個職業有祕密‧警察篇】蕭惠珠／願做擺渡人

2019-04-19 06:00

【追憶似水年華──1950年代6】張作錦／沒有進學堂‧想學寫文章──那些渴望讀書的流亡學生青年兵

2019-04-19 00:15

【話題徵文：相遇的那一天】黃長安／牽繫

2019-04-19 06:00

【青春名人堂】葉子／約定

2019-04-19 06:00

【文學遊藝場．童話詩 示範作】曹馭博／賣火柴的少女

2019-04-19 00:12

【聯副文訊】紀念五四百年，中央大學舉辦多項活動

2019-04-19 00:14

【文學遊藝場．童話詩 示範作】陳繁齊／實情

2019-04-19 00:11

《黑色微光》 一封給大人小孩不一樣的溫柔情書

2019-04-19 14:20

女力不再被安靜 下周五開講

2019-04-19 00:25

經典俄式芭蕾 早鳥優惠倒數

2019-04-19 00:25

德國樂團將於衛武營演出 邀觀眾上舞台或站或坐

2019-04-18 21:09

世界閱讀日 玩閱讀心測送好書

2019-04-19 18:31
看更多

留言

Top