《黑色微光》 一封給大人小孩不一樣的溫柔情書

文／曾云

2019年飛人集社劇團推出的劇目《黑色微光》，除了延續迷你偶戲的生活風格，也加入許多大膽、創新的元素。

飛人是台灣當代偶戲創作代表劇團之一，石佩玉帶領飛人耕耘偶戲已久，與法國藝術家合作的《一睡一醒之間三部曲》，透過精美的彩色光影戲，演繹不同階段的生命課題；兩年舉辦一次的《超親密小戲節》，讓越來越多人了解迷你偶戲的樂趣。

石佩玉說話明快，熱力十足，作品始終帶著溫暖的色調。此次的《黑色微光》卻不同以往，講一個讓人揪心的真實故事。

臺美雙導演石佩玉(左)與賴瑞‧李德（Larry Reed）聯手打造 黑白光影奇想劇場。（圖／攝影 歐佳瑞） 分享 facebook

寫給親子的生命教育手冊

討論這次演出的題材時，傅裕惠曾提供石佩玉建議，可以嘗試一個沒有那麼充滿陽光的故事。於是她以一個社會事件為靈感，想像一個家庭發生暴力悲劇，獨留失去雙親的小男孩，他要如何繼續活下去？

故事的前提是小男孩目睹了父母雙亡，於是他把自己封閉起來，退縮到內心的世界，不說話也不吃飯。在小男孩的想像世界裡，有他害怕的事，有對他很好的朋友，更有他想念的人。他是不是不願意醒來？他要在自己的世界裡待多久？

《黑色微光》要講的，並非社會事件本身，而是事發之後小男孩的內心處境。這對石佩玉而言是一次突破：「關鍵是我本身不是能夠那麼黑暗的人，當創作者不是這個狀態，就是很大的挑戰。」過程中，石佩玉不斷想，要用甚麼觀點去看待自己的創作。於是，她的樂觀開朗，就成為故事的基調，即使黑暗依然保有底層的微光。

《黑色微光》就像是生命教育手冊，告訴觀眾各種遭遇不一定都會前來叩門，但是卻能從他人的經歷中，學習面對困境，學習堅強，學習尊重他者與自身的生命。

擅長做親子劇的石佩玉強調，《黑色微光》不是兒童劇，因為兒童劇只服務兒童，親子劇是大人小孩都可以看的。當他們在劇中找到彼此交集的時候，一定會有兒童不懂的部分，那就是大人小孩互相討論的時刻。

別擔心去談出那些必然的傷痛，因為唯有如此，才能珍惜每個當下。別擔心《黑色微光》揭開了殘酷，因為樂觀開朗的導演會在說故事的同時，深深地將觀眾擁抱入懷。

《黑色微光》改編真實的新聞事件，訴說一個小男孩的內心世界。（圖／攝影 鄭雅文） 分享 facebook

忽遠忽近的距離

來看偶戲，看的是偶的姿態，偶的細節體驗，也是偶的距離和想像。

以往飛人的迷你偶戲都在小型空間觀看，《黑色微光》此次定調為中型劇場，各方面都是挑戰。「在中型劇場裡，會發現如果內容有四分之一以上，必須靠觀眾的內心小劇場去聯想的話，可能會有困難。」

石佩玉笑著說：「以偶戲來講，就算沒有光影，這些形式也夠複雜。」包括面具、執頭偶、半身偶在使用上不太相同，尤其必須各自擔負不同的表達形式，讓訊息的傳遞變得有點複雜。

故事講述小男孩長大後回憶敘述自己的經歷，所有角色都是從他出發。劇中「面具」都是白色的，白白的臉、白色衣服，「白」象徵害怕，是他對醫院不想回憶的部分，壓力的來源。「執頭偶」是一個一比一大小的九歲男孩，代表主人公小的時候，當男人說我記得不是這樣的時候，他會進入想像之中操作這個偶。「半身偶」則是另一個角色，男孩的阿公，也是以他記憶為主述的一個對象，阿公對他來講不見得是正面的印象，是有距離的。這些偶扮演不同的角色，傳達各種明示暗示，用隱喻作為想像的入口，開啟親子之間無限的對話可能。

面具、執頭偶、半身偶在使用上不太相同，必須各自擔負不同的表達形式。（圖／攝影 Hsin-I Lin） 分享 facebook

石佩玉特別談到，偶的各種形式除了角色上的提示，偶的特色更代表透過一定的距離觀看，而不是直接看演員的演出。「講到比較沉重的事情，用偶去表達確實會比較溫柔一些，我想這是為甚麼幼稚園老師會用偶去和小孩溝通的原因。」也是《黑色微光》相對溫柔的選擇。

敘事方式的激盪

《黑色微光》這次挑戰中型劇場，美國光影戲大師賴瑞‧李德（Larry Reed）的光影呈現是其中一個關鍵。他運用投影幕背後，多盞光源的輪流亮起，迅速切換畫面遠、中、近的場景，打造出恍如電影的大型舞台，非常創新。

「我很喜歡用影子表現的形式，本來以為像皮影那樣小小的，但是看過Larry的作品之後，發現他的影子是另外一種邏輯，其實是很powerful的，這件事讓我印象深刻。」石佩玉提到兩人首次合作的契機。

早在好幾年前就認識的兩人，一直希望能有合作機會。Larry和台灣的偶戲劇團有很深的淵源，也一直想推動光影戲在台灣的發展，剛好此次《黑色微光》在製作過程中資源逐步到位，石佩玉才終於把Larry找來了。

對Larry Reed而言，光影戲看起來無限可能，技術上其實有很多限制，以往他的作品是純光影，不需要考慮螢幕前面會有甚麼物件。而對石佩玉來說，要把立體戲偶和平面光影戲融合在一起，無疑會有許多敘事和視覺上的衝突，她形容：「Larry的敘事邏輯是電影思維，用不同媒介在做電影，包括鏡頭使用、切換、說故事的方法，這和偶戲用偶去表演，用較多的台詞推動劇情，是兩回事。」

太讓人好奇了！究竟透過一遍又一遍的嘗試，排練又推翻，成型再重建，偶戲和光影會激盪出甚麼火花？進場看《黑色光影》，絕對會有意想不到的收穫。

以偶戲結合美國光影大師賴瑞・李德(Larry Reed)獨創的「電影式光影」手法。（圖／攝影 Hsin-I Lin） 分享 facebook

活動資訊

飛人集社劇團《黑色微光》

【臺北場】時間：5/18-19、地點：淡水雲門劇場

【臺中場】時間：4/20-21、地點：臺中國家歌劇院中劇院

更多詳細介紹與查詢