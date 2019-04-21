「南洋」哪裡來？一個關鍵詞彙的身世之謎

文｜洪偉傑、圖｜國立臺灣歷史博物館

提到「南洋」，你會想到什麼呢？現在我們習慣稱作東南亞的地區？炎熱潮濕的氣候？多民族國家？海島、沙灘跟椰子樹？還是叻沙、打拋豬、河粉、肉骨茶等南洋料理？相信每個人都有自己心中對南洋的想像，不過要明確描述它是什麼，似乎仍是曖昧不明，比不上東南亞一詞所明確劃分出的 11 國邊界。 的確，現在我們多半使用東南亞一詞，南洋已逐漸少用。不過，其實這個詞彙擁有非常豐富的意象，也有它形成的特殊歷史脈絡。

實像南洋：時間與空間的南洋

對臺灣的我們來說，要了解南洋在哪裡、這稱呼何時出現，必須先回顧歷史，看中國與日本怎麼理解南洋。這兩個大國在「南洋」概念形成期間，一前一後統治臺灣，因此他們所乘載的世界觀知識，會直接影響臺灣人。

在中國，南洋一詞的出現，差不多是在明清時期。明代人口膨脹迅速，因此東南沿海的許多人只能持續往南、往西謀求新的耕地與住處。他們離開故鄉中國，搭船到中南半島沿海、菲律賓群島、印尼群島等地經商、做工，甚至與當地人通婚、定居，通稱「下南洋」。

因此，做為漢人移民新天地的南洋，開始有了明確的範圍與概念。不過，明清兩朝有海禁政策，所以這群移民基本上是非法偷渡出海，被當成天朝棄民，一直到 19 世紀中期才解除海禁。之後，大批移民更是源源不絕地移入南洋，成為今日東南亞各國族群構成的重要份子。

除了現今被稱為東南亞的地區之外，清代也會把江蘇省以南的沿海稱作南洋，跟以北的北洋做區分。舉例來說，大家可能都聽過李鴻章所領軍的北洋艦隊（在甲午戰爭時全軍覆沒的那個艦隊），但比較少人知道南洋艦隊的存在，它的領軍者很有名，就是牡丹社事件後跑來整頓臺灣的沈葆楨。

從南蠻到南洋

至於日本，在南洋一詞出現前，較類似的稱呼是「南蠻」。16 世紀中期至 17 世紀初，是織田信長、豐臣秀吉等人身處的戰國時代，也是歐洲西班牙、葡萄牙等國商船前來東亞尋求通商的大航海時代。這些金髮碧眼、帶著奇珍異物來做生意的外國人，日本人把他們稱為南蠻人，是因為他們多半是從南方沿著東亞航道北上的異族；而這個詞，則是源自中國對四夷的稱呼。

「南洋」一詞的真正出現，要等到明治開國期（1867年）。打開國門、銳意西化的日本，面臨的首要問題是處理江戶後期已然爆炸的人口，和改革後失去土地的廣大下層士族。為了減輕壓力，學習西方列強往海外拓殖，成為解方之一。

其中，主張向南拓殖的南進論者，就以同為海島的英國為例，強調控制海洋、掌握航線的重要性。然而，雖說要南下掌控航路，但靠近東亞大陸的航道沿線據點，早就被西方列強跟百年來不斷移入的中國人盤據了，日本人遂把腦筋動到太平洋上的無人島。

明治時代的南進熱潮

明治 20 年代（1880 年代）興起一波南進熱潮，許多日本青年滿腔熱血搭船出航，想在浩瀚的西太平洋找尋天然富源；那片北自小笠原群島、南至赤道，現今被稱作密克羅尼西亞群島的海域，就是當時這群人心目中的南洋。

這時期的南進熱潮有很高的浪漫成分，就跟航海王的魯夫一樣，日本人相信南洋藏著許多的大寶藏，而日本人有使命去探索這塊海域。潛藏在這股使命感之中的，則是西方列強進逼所帶來的壓力；日本必須脫離如同中國一般被割地殖民的命運，就是要證明自己有能力跟西方人一樣擁有海外領地。前進南洋，日後統治臺灣，都是這股向南推進的動力。

跟中國不一樣的是，依照南進路線的不同，日本所稱的南洋可分成「外南洋」與「內南洋」。外南洋是靠近東亞大陸，在臺灣以南的菲律賓群島、中南半島及印尼群島等地，內南洋則是指上段所述，赤道以北的西太平洋諸島。外南洋是西方列強、漢人與伊斯蘭教徒來往東亞的必經路線，天然資源豐富且族群多元，而內南洋則是散落在大海上的零星小島，在多半被視為是長途船運的中途補給站，戰略價值高於經濟價值。

根據日本南進論研究者矢野暢的說法，日本的南進路線有兩條。第一條抵達南中國海周邊地區，也就是外南洋。 另一條則較靠近太平洋，一直到現今被稱為密克羅尼西亞群島的海域，也就是內南洋。 分享 facebook

從浪漫到務實開發

到了大正期，日本對南洋的想像有所轉變。一次大戰時日本與英國結盟，攻占敵軍德國在太平洋上領有的南洋諸島，戰後國際聯盟於 1922 年將這些小島交由日本委任統治。日本終於領有了南洋，但他們也知道真正具有高度經濟價值的，是外南洋。因此，這時的日本人想法趨向實際，把目光轉到外南洋，開始呼籲在該地從事經濟投資事業。

大正期的日本人歷經明治維新及臺灣殖民經驗，開始有信心跟西方列強競爭，要共同開發南洋熱帶地區的資源。這種心態也一直持續到昭和期，成為南進政策的核心思想。

二次大戰結束之前，南洋一詞都是該地的主要稱呼。戰後，日本和中國才逐漸放棄這個詞彙，並改以有明確國界的東南亞稱之。

臺灣總督府官房情報課〈二千五百四十萬分之一大東亞共榮圈要圖〉 （臺史博館藏號2004.028.1307） 分享 facebook

虛像南洋：南洋是什麼

行筆至此，有關南洋在哪裡，以及何時出現的問題，都完整討論過了。然而，南洋是什麼呢？除了客觀的詞彙歷史來源及地理位置，我們內心又是如何想像南洋的呢？

從字面上看，南洋是指「南方的海洋」，但絕對不只是那麼簡單。就讓我們探討潛藏其間的一些性質，逐步建構出一個存在於普羅大眾心中的南洋形象。

會把某一地看成南方，代表使用這個詞的人（或文明）應該在北方。所以，身在臺灣的我們，自然是會把臺灣的南方，也就是包括菲律賓以南的廣大島鏈區稱作「南洋」。不過這裡要特別注意，南方是相對的，在叫別人「南洋」的同時，身在臺灣的我們也是更北邊的其他人（也就是中國跟日本）眼中的南方。

這種相對概念十分重要，因為臺灣跟南洋一樣，都是中國跟日本眼中的南方，都乘載了所謂的南洋、或對南方的想像。這樣的重層關係，也讓臺灣的角色曖昧不清，但正因如此，臺灣反倒成為東亞與東南亞之間的節點。

臺灣高雄椰子及高雄市街。日治時期為營造臺灣的「南洋」形象，並配合「南進政策」，政府於路邊、校園廣植椰子樹。（臺史博館藏號2002.007.0279） 分享 facebook

不過，看似相對的南方概念，卻也有絕對的一面。

地球的陸塊集中在北半球，南方大半都是海洋，或是散落各處的半島與大小島嶼。另外，世界上大多數重要文明皆源自北半球，多半是大陸型的文明，因此他們筆下描述的南方，就往往是屬於海洋的、非文明的未知異域。

這樣的想像自然也反映在「南洋」一詞上。地理位置的絕對不同，造就了人類對「南／海洋」與「北／大陸」的既定想像，再加上氣候、人文等條件，一個擁有潮濕氣候、多元種族、自然物產豐富的南洋，就這樣存在於人們的心中。

然而，南洋帶給人們的想像並不僅僅如此。南洋這個詞彙的負面形象，就像是被人強制烙上的印記，洗刷不掉。

前面提到，北方大陸文明多半將南方視為未知異域，加上文明發展程度不一，使得他們留下的文字史料，對南方的描述都偏向負面。這樣的現象在 16 世紀奴隸貿易、18 世紀自然環境決定論，以及 19 世紀種族主義興起時更被強化，膚色較黑的南島語族往往被描寫成懶惰成性、喜愛裸體、沒有男女之別的族群。

南洋的負面形象在 19 世紀中後期新聞報紙出現後，更是流傳迅速。那些明治期的「航海王們」出海壯遊，更會把在南洋的所見所聞投稿刊報，集結成書。因為描述海外奇珍異寶、驚險刺激的經歷，總能吸引國內民眾的目光。這些新聞除了餵養他們對南方未知異域的好奇心，也同時將這些負面印記深深植入人們的腦海。大眾媒體的興起與普及，建立起一個特定的南洋形象。

如今我們知道，西方白種人之所以強調南方有色人種在先天條件上的缺陷，是要合理化自身殖民統治的事實。像「熱帶物產豐富，當地土人只須採集食物即可維生，加上天氣炎熱，因此養成怠惰的天性」這種觀念，看似擁有科學根據，但這是 18 世紀西方資本主義興起後，才被西方白人建構出來的說法，目的是為了貶低當地人的能力，強調只有最優秀的白色種族才適合開發此地富源。因此，如何用客觀的角度去理解南洋、破除偏見，就成為我們必須持續學習的課題。

我們可以指出一個有邊界範圍的南洋，也可以指出一個人們心中想像的南洋。如今無論是經濟投資、外籍移工、跨國婚姻或旅遊，臺灣都與東南亞關係密切。透過了解南洋一詞的由來，除了加深對東南亞的認識，我們也能藉此反省對南洋的既存形象。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第41期「南洋 洋南」

活動資訊

「漫步在南方」2019世界閱讀日系列活動

【南洋．家鄉味】

活動時間：2019/4/27（六）14:00-17:00

參與方式：需提前報名參加

活動內容：「南洋．家鄉味」探尋的是「在臺南的東南亞特色料理」，而且是道地口味那一種，搭配臺史博的「南洋家鄉味地圖」，實際走進充斥東南亞特色店家的臺南火車站及臺南公園周圍，從飲食特色為起點，閱讀不同族群在臺南的文化與生活。

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