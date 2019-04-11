星際大突破──中研院「星」成就，看見黑洞！

2019-04-11 11:11 聯合新聞網 有讀小編



人類史上首張黑洞照片昨晚曝光，包含台北在內的六個城市同步直播。 （圖／中研院提供） 分享 facebook

就在昨晚，史無前例星際大事件揭曉。由中研院天文所主導的北極圈天文觀測站「格陵蘭」望遠鏡，將在昨晚臺灣時間20:30召開「事件視界望遠鏡（ＥＨＴ）首次成果發表記者會」宣布人類宇宙認知重大突破與新的里程碑，以及相當重要的研究成果，並於21:07透過線上與同步另外五座城市直播公布「黑洞」的真面目照片，就連前文化部長龍應台也於4月9日下午9:41社群平台上以貼文響應星際盛事，呼籲大家一起來關注這則「天大的事」，同時也讚揚中研院成果斐然、為臺爭光。

前文化部長龍應台也於4月9日下午9:41社群平台上以貼文響應星際盛事（圖／翻攝自臉書「龍應台-Lung Yingtai」的貼文照片。） 分享 facebook

中研院天文和天文物理研究所主導的「格陵蘭」望遠鏡在2017年正式加入此項國際大型黑洞觀測計畫，昨晚記者會與美國華盛頓、智利聖地牙哥、比利時布魯塞爾、日本東京、大陸上海等五座城市同步召開，向全球觀眾直播集合全球頂尖科學家以及望遠鏡之力，首次完成的黑洞影像創舉，解開宇宙最大的奧秘。

各場發表會主持人包括中研院長廖俊智、美國國家科學基金會主任France A. Córdova、歐盟研究科學創新執委會委員Carlos Moedas、ALMA天文台台長Sean Dougherty、歐南天文台台長 Xavier Barcons等，用中、英、日、西班牙等多國語言，向全世界宣布這個世紀發現，同時中研院長廖俊智也表示，在本次全球八個參與的觀測站中，中研院天文所參與三個觀測站，負責四個望遠鏡的建設與運轉，代表台灣在世界重要科學研究中占一席之地。

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