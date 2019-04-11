星際大突破──中研院「星」成就，看見黑洞！
就在昨晚，史無前例星際大事件揭曉。由中研院天文所主導的北極圈天文觀測站「格陵蘭」望遠鏡，將在昨晚臺灣時間20:30召開「事件視界望遠鏡（ＥＨＴ）首次成果發表記者會」宣布人類宇宙認知重大突破與新的里程碑，以及相當重要的研究成果，並於21:07透過線上與同步另外五座城市直播公布「黑洞」的真面目照片，就連前文化部長龍應台也於4月9日下午9:41社群平台上以貼文響應星際盛事，呼籲大家一起來關注這則「天大的事」，同時也讚揚中研院成果斐然、為臺爭光。
中研院天文和天文物理研究所主導的「格陵蘭」望遠鏡在2017年正式加入此項國際大型黑洞觀測計畫，昨晚記者會與美國華盛頓、智利聖地牙哥、比利時布魯塞爾、日本東京、大陸上海等五座城市同步召開，向全球觀眾直播集合全球頂尖科學家以及望遠鏡之力，首次完成的黑洞影像創舉，解開宇宙最大的奧秘。
各場發表會主持人包括中研院長廖俊智、美國國家科學基金會主任France A. Córdova、歐盟研究科學創新執委會委員Carlos Moedas、ALMA天文台台長Sean Dougherty、歐南天文台台長 Xavier Barcons等，用中、英、日、西班牙等多國語言，向全世界宣布這個世紀發現，同時中研院長廖俊智也表示，在本次全球八個參與的觀測站中，中研院天文所參與三個觀測站，負責四個望遠鏡的建設與運轉，代表台灣在世界重要科學研究中占一席之地。
看完記者會上黑洞照片後，還意猶未盡嗎？有讀小編精選「udn讀書吧」天文好書，準備好一邊閱讀、一邊增廣天文新知了嗎？讓精選好書陪你度過歡樂的「天文時光」吧！
作者：史蒂芬．霍金
出版社： 天下文化
出版日期： 2019-02-25
書籍簡介：
牛頓給了我們答案，霍金卻給了我們問題。 而且霍金所提出的問題，仍將在往後數十年間，持續引領出重大的突破與進展…… 我們將可歸因於，我們是站在霍金肩膀上的緣故。
——索恩（Kip S. Thorne），2017年諾貝爾物理獎得主
本書將是你最後一次能讀懂霍金的機會
霍金在這本全球矚目的遺作裡，提出了關於人類文明如何延續的十個大哉問，並且清晰說出自己的見解。
作者： 芭杜席雅克
出版社：貓頭鷹出版社／城邦文化
出版日期： 2018-07-05
書籍簡介：
◆全宇宙第一本黑洞的傳記！
◆2017年諾貝爾物理學獎得主的研究焦點！
◆美國物理科學寫作大獎二度得主、美國物理學會安德魯哲鎂大獎（此獎表彰年度物理科學最有貢獻者）得主最新力作 ！
黑洞是個古怪詭異的概念，是時空中的深淵——連光線都無法逃逸！科學家深信大自然不會這麼瘋狂亂來，簡直違反了所有的邏輯！
作者： 侯維恕
出版社： 聯經出版事業股份有限公司
出版日期： 2018-03-22
書籍簡介：
當我們體會人類的出現在漫漫時間中如何渺小，開始追問人類如何能夠認知過去所發生的事。這樣的「自覺意識」如何產生？地球上的生命在浩瀚宇宙中是否是孤單的呢？這些問題的探究將讓我們驚訝地認知到生命能從星塵中誕生背後是有多少的巧合條件。
最後，我們將認識隱含著空間與時間的「宇宙」本身，乃是誕生自極短時間的熾熱起源。當我們真正認知宇宙之大，而我們對其所有的理解又如此之少，人類將會自然學會謙卑，同時體悟生命格局的恢宏，要由自己來塑造。
作者：加來道雄
出版社：時報文化
出版日期： 2018-12-25
書籍簡介：
繼紐約時報暢銷書《2100科技大未來》後
弦論奠基人、當代物理學大師 加來道雄
預言改造火星、星際旅行、長生不朽與後地球時代的終極命運
21世紀地球的下一步是什麼？當鋼鐵人馬斯克揭露其醞釀已久的太空旅遊計畫、波音公司總裁米倫伯格表示太空發射系統已臻成熟，全球產業鏈移轉、科技股應聲上漲，新一波太空科技競賽宣告正式開打，年輕世代可望於有生之年在火星上踏出重要的一步。
作者： 余海禮等12人
出版社： 大塊文化
出版日期： 2017-10-03
書籍簡介：
．榮獲「第八屆吳大猷科學普及著作獎」創作類銀籤獎
．百年前由愛因斯坦一手建立的宇宙圖象與典範
．百年後中文世界首部本土創作之相對論科普著作
．記錄重力波天文學最新發展與觀測過程
．解開宇宙運作法則，重力波天文學研究新里程碑
作者： 吉姆．艾爾卡利里
出版社： 三采文化
出版日期： 2018-11-02
書籍簡介：
本書集結了各方領域的頂尖專家，帶著我們了解人口、氣候、能源、醫學、人工智慧、生物科技和宇宙探索的研究現況與未來展望。然而真正洞察未來走勢的科學作品，往往能善用對於未來的想像來反映世人當下的焦慮。
與其將本書看作是對未來的預測，不如說是「人類渴望的未來」。科學家們所提出的科技道德問題，讓身為科技使用者的我們有機會深度思考，在下一個五十年，我們的意圖與行動可以如何讓人類過得更幸福。
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