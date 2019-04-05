我們與「餓」的距離─天龍國外的美味收穫
【我們與「餓」的距離】是有讀小編精選相關飲食系列書單，前幾篇內容有提及文學名家激推臺北美食、老饕不可不知的飲食妙趣，以及吃貨驕傲的烹飪料理，這次要帶領你去發掘天龍國（意指臺北地區）以外美食。
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連續假期期間，闔家齊聚掃墓之餘，別忘了好好利用這段時間，讓有讀小編精選好書陪你度過歡樂的「吃貨時光」吧！
天龍國外的美味收穫
飢餓指數 ★★★★☆
美味程度 ★★★★★
臺灣灣是個寶島，集南北珍饈、天下之精華，真的好吃到讓人難以忘懷的食物還真不少，尤其是如果你有出國經驗，你就更能明白箇中滋味。（推薦閱讀：《我是留德華》留學生們都懂的餐桌難題）
想當然爾，就算大臺北地區少了幾間名店、酒樓又何妨？離開了臺北，還是有很多好吃的美食餐廳等著去發掘，如果你有機會前往歷史古都臺南、熱力四射的高雄尋找美食，你會發現這裡的每一樣食物都讓人心花怒放，各式各樣的美食應有盡有，猶如置身在「味蕾戰國時代」，地域特色小吃、經典美味、創意料理......，絕對能讓愛吃的人找到心目中首選新滋味。
作者：郭銘哲
出版社：讀書共和國 / 木馬文化
書籍簡介：
人情味的小吃，是高雄最美的城市風景。「在地人」推薦的私房美食，吃了一定會飆淚。
本書從企劃到完成，整整花了6年的時間，以誠品書店美食專欄「高雄味道」的文章打底，再進行擴充和延伸，為了做出區隔，強調「連高雄人自己都喜歡的小攤」以及「找出巷仔內的無名人氣小店」！
從三餐到宵夜、從茶水點心到團購伴手，全收錄，帶領你咀嚼這座城市背後更深層的文化內涵或是歷史積累出的春秋故事。
作者：魚夫
出版社：天下文化
書籍簡介：
魚夫優遊臺南10年，再現府城風華
50張手繪圖，細細描繪老城舊事
移民臺南10年，魚夫到處趴趴走，深入臺南各層肌理與時代堆疊的底蘊。
先東菜市吃個大肚皮，然後到赤嵌樓與大天后宮轉轉，再來碗炒鱔魚或牛肉湯歇歇腳……跟魚夫一起漫步臺南，繞著老建築，發掘說不盡的故事；吃在地美食，讓味蕾喚醒你封存的生活片段。
作者：魚夫
出版社：天下文化
書籍簡介：
書中收錄魚夫精細手繪七座古早火車站（基隆、台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄），以此為骨幹，探訪多元美食小吃及老城建築身世，並配以豐富手繪圖，加上親自拍攝與剪輯的影片（掃描書中各篇QR Code即可連結看影片），閱讀文字之餘，還能立刻飽覽當地風光，細細品味老城舊事。
臺北市長柯文哲推薦說：「有人問我你今晚吃了什麼？我常回答：反正就是醣類、蛋白質、脂肪之組合而已。我是完全和美食扯不上關係的人，結果這本書我竟然一口氣從頭到尾讀完還津津有味。」
作者：心岱
出版社：天下文化
書籍簡介：
曾是台灣中部第一大港的鹿港，在發展計畫中與縱貫鐵路擦身而過，亦不受高速公路青睞；雖如棄兒般被遺忘在時光的洪流裡，卻也隔絕了飲食文化的衝擊，因而得以保存台菜最原汁原味的經典味道。
打開鹿港背後的美食寶庫，鹿港知名作家心岱以「飲食」為題，親身走訪故鄉的各個角落，訪談在地耆老、餐廳廚師、糕餅師傅、小吃店家、市場攤擔，將鹿港三百年來的辦桌、食材、小吃、甜點、祭祀吃俗等飲食源流，詳實的呈現在讀者面前
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