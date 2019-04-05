我們與「餓」的距離─天龍國外的美味收穫

2019-04-05 15:54 聯合新聞網 有讀小編



臺北以外美食也很多，最近高雄夜市也經常擠進爆滿的人潮。記者林伯驊／攝影（圖片來源：聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

【我們與「餓」的距離】是有讀小編精選相關飲食系列書單，前幾篇內容有提及文學名家激推臺北美食、老饕不可不知的飲食妙趣，以及吃貨驕傲的烹飪料理，這次要帶領你去發掘天龍國（意指臺北地區）以外美食。

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連續假期期間，闔家齊聚掃墓之餘，別忘了好好利用這段時間，讓有讀小編精選好書陪你度過歡樂的「吃貨時光」吧！

天龍國外的美味收穫

飢餓指數 ★★★★☆

美味程度 ★★★★★

臺灣灣是個寶島，集南北珍饈、天下之精華，真的好吃到讓人難以忘懷的食物還真不少，尤其是如果你有出國經驗，你就更能明白箇中滋味。（推薦閱讀：《我是留德華》留學生們都懂的餐桌難題）

想當然爾，就算大臺北地區少了幾間名店、酒樓又何妨？離開了臺北，還是有很多好吃的美食餐廳等著去發掘，如果你有機會前往歷史古都臺南、熱力四射的高雄尋找美食，你會發現這裡的每一樣食物都讓人心花怒放，各式各樣的美食應有盡有，猶如置身在「味蕾戰國時代」，地域特色小吃、經典美味、創意料理......，絕對能讓愛吃的人找到心目中首選新滋味。

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