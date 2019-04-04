我們與「餓」的距離─我吃我煮我驕傲

2019-04-04 11:52 聯合新聞網 有讀小編



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【我們與「餓」的距離】是有讀小編精選相關飲食系列書單，前兩篇內容提到文學名家激推臺北美食，以及老饕不可不知的飲食妙趣，這次不僅聊飲食，更要跨足談烹飪。

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難得的連續假期今日正式展開，準備好一邊閱讀、一邊流口水了嗎？讓精選好書陪你度過歡樂的「吃貨時光」吧！

我吃我煮我驕傲

飢餓指數 ★★★☆☆

美味距離 ★★★★☆

身為專業吃貨，除了會吃、懂吃，似乎看得也多，也對做菜方法略知一二，甚至比起自己一個人享用，應該更喜歡全心全意投入做菜的感覺，或者更願意與人分享美食。（推薦閱讀：韓國大叔為癌妻下廚筆記：雜菜的眼淚）

毛奇（本名：蕭琮容）曾說過：「食物果然不會背叛，只要自己對感受生活的能力有足夠的信心，就能夠一點一點茁壯。」對她而言，對待食物有多用心、多認真，它們就會以同樣程度，甚或更加美味的姿態在你的唇齒間綻放，因此自己下廚的DIY料理，絕對是挑嘴吃貨最佳選擇。

如果想要與親密好友有一段難以忘懷的味蕾記憶，或者重要節日到來，為了紀念那些特別美好的時刻，不如親自下廚，「洗手作羹湯」吧！

書名：《灶邊煮語：台灣閩客料理的對話》 《灶邊煮語：台灣閩客料理的對話》 分享 facebook 作者：陳淑華 出版社：遠流出版 書籍簡介： 第一部閩客料理手法的文化事典，本書是金鼎獎與開卷年度好書獎雙料得獎作家陳淑華，費時三年田野調查、一年潛心創作的重量級飲食書寫。 全書分成「煮食語典」與「田野隨筆」兩大部分，13大類105個料理動詞 × 285道第一手灶間採集的私房菜譜 × 11式料理手路比較分析 × 12位說菜人的真情側寫 × 15種食物的脈絡考掘。 特別附錄「線上聲音註釋」，讀者可參照拼音，親耳聆聽閩、客料理動詞與相關菜譜名的真實發音

書名：《林姓主婦的家務事：「留著青蔥在，不怕沒菜燒」的新世代主婦料理哲學》 《林姓主婦的家務事：「留著青蔥在，不怕沒菜燒」的新世代主婦料理哲學》 分享 facebook 作者：林姓主婦 出版社：三采文化 書籍簡介： 新型態的主婦生活 X 關於料理和家的大小事 獻給在料理、家庭、育兒和生活間翻滾、做不成萬能主婦的廣大女性們， 從料理時的減法哲學到生活的智慧（五四三）傳授，林姓主婦用心內話陪你度過廚房裡的時光，讓你能笑嗨嗨迎向突然回家吃飯的老公，以及有時不賞臉的孩子；這是，一本現任與未來主婦必備的生活料理書。

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