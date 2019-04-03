我們與「餓」的距離─老饕必知食物妙趣聞
2019年絕對是大臺北地區，尤其是東區商圈，老饕們深感惋惜的一年。開春至今剛滿三個月，已傳出不少經營幾十年老字號、知名品牌連鎖店鋪因承受不住大幅飆漲店租，一間間歇業熄燈的消息，從1月18日臺北首間倒店的金鑛咖啡Crown&Fancy、2月19日忠孝東路四段江浙菜名店「永福樓」熄燈（推薦閱讀：【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕），以及3月31日著名港式飲茶「糖朝」也宣布熄燈，相當可惜！可想而知，接下來會有一群饕客、吃貨忙著梳理新的美食餐廳，心中美食地圖不免又得重新好好規劃一番。
有什麼方法可以留住味蕾的記憶，又能無縫接軌找到美食、不踩雷呢？
【我們與「餓」的距離】是有讀小編精選相關飲食系列書單，上一篇提到文學名家激推臺北美食（想知道更多臺北名樓、好餐廳？推薦你看：我們與「餓」的距離─文學名家激推美食）
難得的連續假期即將展開，準備好一邊閱讀、一邊流口水了嗎？讓精選好書陪你度過歡樂的「吃貨時光」吧！
老饕必知食物妙趣聞
飢餓指數 ★★☆☆☆
美味距離 ★★★☆☆
只懂得品嚐是不夠，還要懂食材、懂得如何吃才對味。知名美食專欄作家胡天蘭，將父親對她說過的一句話「愛吃不丟臉，不懂得吃才丟臉」奉為一生追求美食的至理名言。當你盡情大快朵頤的同時，想過它們是從何而來？對這些菜名、食材又瞭解多少呢？
要吃美食之前，先別急著找餐廳，或許你可以先讀讀以下輕鬆又趣味的好書，幫自己科普一下，讓專家、名家、大廚告訴你，怎麼吃是「真正的饕客」！
作者：曹銘宗
出版社：貓頭鷹出版社／城邦
書籍簡介：
從語言文化看懂台灣食物的前世今生！
全球美食天堂台灣，代表性小吃多不勝數：蚵仔煎、牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶……走過、路過、吃過這些美食，但你想過這些美食是怎麼來的嗎？它們的名稱又有什麼特殊意涵？本書旁徵博引，透過大量蒐集的資料，加上作者滿滿的好奇心與聯想力，帶領讀者從《黃帝內經》談到基督宗教聖歌，從網路閒聊說到字典考證，展開一場精采的百年美食文化考察之旅。
延伸閱讀：台灣飲食妙趣聞，考考你的台菜小常識
作者：曹銘宗
出版社：貓頭鷹出版社／城邦
書籍簡介：
從語言文化看懂台灣食物的前世今生！
全球美食天堂台灣，代表性小吃多不勝數：蚵仔煎、牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶……走過、路過、吃過這些美食，但你想過這些美食是怎麼來的嗎？它們的名稱又有什麼特殊意涵？本書旁徵博引，透過大量蒐集的資料，加上作者滿滿的好奇心與聯想力，帶領讀者從《黃帝內經》談到基督宗教聖歌，從網路閒聊說到字典考證，展開一場精采的百年美食文化考察之旅。
作者：焦桐
出版社：二魚文化
書籍簡介：
介紹臺灣特色美食，每一道美食從食材特色、料理方式到品嚐經驗，帶領讀者不只了解食物本身的典故由來、味蒏滋味，更進一步領略臺灣的人文發展與時空變遷，一份專屬於臺灣的臺灣味道。
以臺灣在地飲食為本書主角，作者以親身品嚐經驗，透過文字呈現每一道臺灣菜肴的滋味與故事。每篇主題文章不只談食物本身的味道、各地作法的異同，還有更多作者藉由每一道臺灣美食來追憶已奔馳離去的人、事、物。讀者可從本書中了解臺灣美食、歷史淵源、多元文化、生活方式以及屬於臺灣人的情感，是國內描述與刻劃臺灣味道的第一本美食文化書。
作者：吳家輝
出版社：墨刻／城邦
書籍簡介：
最內行的吃法‧最感心的老味道
在港、台兩地皆有工作的港仔吳家輝，每個月都會停留台北。秉持著港人對美味挑嘴的天性，三餐絕對沒有隨便吃吃的道理，尋覓美食便成了來台首要任務，往往更凌駕在工作之上。
有時候是朋友推薦，更多時候是自己一個人在台北巷弄街角晃悠，吳家輝總能發現隱身角落的小吃美食，挖出許多台北在地人也不知道的美味秘訣和小故事。
不知道要吃什麼？看看吳家輝的推薦吧
作者：陳兆麟、陳冠宇
出版社：麥浩斯
書籍簡介：
跨越了一個世紀的餐飲世家——宜蘭渡小月，從太祖開始，至今五代傳家；四代目總舖師是陳兆麟先生。
「有一天，人們的名字會被忘卻，但菜餚的名字會永遠流傳。」
——兆麟師
食物始終與時光日常緊密相伴，書中寫下的108道菜譜，是小吃、辦桌菜、家常料理的集大成，飽含著歷史、與家族的記憶。透過總舖師世家三代人的對話，我們嚐到的是渡小月的家傳技法，人情洋溢的辦桌文化。
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