我們與「餓」的距離─老饕必知食物妙趣聞

2019-04-03 11:52 聯合新聞網 有讀小編



「糖朝」以道地的港式飲茶餐點聞名。不過，3月底臺北忠孝店不抵租金壓力，結束營業。（圖片來源／聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

2019年絕對是大臺北地區，尤其是東區商圈，老饕們深感惋惜的一年。開春至今剛滿三個月，已傳出不少經營幾十年老字號、知名品牌連鎖店鋪因承受不住大幅飆漲店租，一間間歇業熄燈的消息，從1月18日臺北首間倒店的金鑛咖啡Crown&Fancy、2月19日忠孝東路四段江浙菜名店「永福樓」熄燈（推薦閱讀：【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕），以及3月31日著名港式飲茶「糖朝」也宣布熄燈，相當可惜！可想而知，接下來會有一群饕客、吃貨忙著梳理新的美食餐廳，心中美食地圖不免又得重新好好規劃一番。

有什麼方法可以留住味蕾的記憶，又能無縫接軌找到美食、不踩雷呢？

【我們與「餓」的距離】是有讀小編精選相關飲食系列書單，上一篇提到文學名家激推臺北美食（想知道更多臺北名樓、好餐廳？推薦你看：我們與「餓」的距離─文學名家激推美食）

難得的連續假期即將展開，準備好一邊閱讀、一邊流口水了嗎？讓精選好書陪你度過歡樂的「吃貨時光」吧！

老饕必知食物妙趣聞

飢餓指數 ★★☆☆☆

美味距離 ★★★☆☆

只懂得品嚐是不夠，還要懂食材、懂得如何吃才對味。知名美食專欄作家胡天蘭，將父親對她說過的一句話「愛吃不丟臉，不懂得吃才丟臉」奉為一生追求美食的至理名言。當你盡情大快朵頤的同時，想過它們是從何而來？對這些菜名、食材又瞭解多少呢？

要吃美食之前，先別急著找餐廳，或許你可以先讀讀以下輕鬆又趣味的好書，幫自己科普一下，讓專家、名家、大廚告訴你，怎麼吃是「真正的饕客」！

★更多美味好書推薦閱讀：

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