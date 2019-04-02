我們與「餓」的距離─文學名家激推美食

2019-04-02 11:52 聯合新聞網 有讀小編



臺北市忠孝東路上的「永福樓」2月底已熄燈，走入歷史。（圖片來源／聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

2019年絕對是大臺北地區，尤其是東區商圈，老饕們深感惋惜的一年。開春至今剛滿三個月，已傳出不少經營幾十年老字號、知名品牌連鎖店鋪因承受不住大幅飆漲店租，一間間歇業熄燈的消息，從1月18日臺北首間倒店的金鑛咖啡Crown&Fancy、2月19日忠孝東路四段江浙菜名店「永福樓」熄燈（推薦閱讀：【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永福樓，還有白冰冰與白曉燕），以及3月31日著名港式飲茶「糖朝」也宣布熄燈，相當可惜！可想而知，接下來會有一群饕客、吃貨忙著梳理新的美食餐廳，心中美食地圖不免又得重新好好規劃一番。

有什麼方法可以留住味蕾的記憶，又能無縫接軌找到美食、不踩雷呢？

【我們與「餓」的距離】是有讀小編精選相關飲食系列書單，難得的連續假期即將開始，準備好一邊閱讀、一邊流口水了嗎？讓精選好書陪你度過歡樂的「吃貨時光」吧！

文學名家激推美食

飢餓指數 ★★★★☆

美味距離 ★★★☆☆

已熄燈的名樓如「昨日之日不可留」，再不捨那些舊時的好滋味，終將隨著關店走入歷史。（推薦閱讀：【大叔齊步走】徐國能／人間已無京兆尹）所幸關店的名樓、名店還不算多，別擔心沒有好滋味。

這本書《台北‧職人食代》由10位由不同世代的飲食文學作家共同執筆，包含王瑞瑤、毛奇、林家昌、梁旅珠、魚夫、焦桐、番紅花、楊子慧、蔡珠兒、諶淑婷等人，作家們各自探訪一家在臺北市經營數十載的美食老店，透過文字娓娓道來每位背後的職人精神，默默烹煮與經營的經典美味，刻劃臺北在地美食底蘊。

敬愛的老饕們，如果這次再錯過這些美食，那才真正扼腕呀！

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