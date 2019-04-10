林盟祐與他害人不淺的「家私們」

文／洪瑞薇

「Sound man因case而成長，」柚仔師講，「你今天碰到了什麼，你開始會產生問題，你就要自己去找答案。」也因此他帶徒弟時總是用「點」的，「在關鍵點上告訴你不對，你要自己想辦法解決。」

人稱「柚仔」的林盟祐，是從Z80的年代一路闖蕩過來的。

Z80是啥？「8位元的CPU，真空管電腦的後一代……」再下來是一連串的型號、規格、設備名稱（以及它們的祖宗八代），咻咻咻地朝我們奔襲而來。

做為一名資深的音響工程師，柚仔師以同樣的熱切，持續關注著他的吃飯傢伙，舉凡耳機、喇叭、麥克風……，道行之高，可以在光華商場那類目不暇接的地方，一眼識得擱在櫥窗裡二十年無人聞問的好貨色。

資深音響工程師林盟祐(音控台前右一)（圖／攝影胡福財，林盟祐提供） 分享 facebook

遇上了現成設備不給力，更索性自己動手，運用學生時期在電子科習得的本事，把真空管、電容、線路、變壓器等零件一一安置妥當，並透過一次次的實戰經驗改版再改版，打造出讓演出者搶著打包帶走、讓下一組音響團隊很難做事的神物。明眼人一見這東西，便會呼喊：「柚仔擱來害人呀！」

如此這般「設備控」，爬上了他的臉書，張貼率最高的，竟不是這個那個器材，而是遍及世界各地的古怪樂器和瘋狂樂手，什麼音樂類型都有。進入音響這行雖然全憑偶然（在前一家公司幹得乏了，學長提起某某某待的樂器公司正缺人，要不要去上班），但是對音樂的熱愛、以及超強的音感，可是打小就累積起的。

「我爸算是蠻厲害的，白手起家，他呢，就騷包，有錢沒地方花，在我小學的時候，我們家就出現了四聲道音響，〈小步舞曲〉、〈圓舞曲〉、〈藍色多瑙河〉、〈雄壯的進行曲〉……，我家每天都在放這些。」

十六、七歲左右的柚仔師。（圖／林盟祐 提供） 分享 facebook

騷包的老爸，養出了離不開音樂的小孩。一張泛黃的老照片，記下了十六、七歲左右的柚仔師：他身著筆挺的管樂隊制服，意氣風發地站在自家客廳裡，背後是那架因為見到姊姊練琴時被老師敲手指、所以硬是不肯學的老鋼琴。沒有學鋼琴，倒是進了樂隊吹起伸縮喇叭，照片上那位剛從國慶大典 出征歸來的小伙子，大概沒有料到，往後他會以另外一種身分，繼續在這個場合出沒好些年。

沒頭沒腦進了樂器公司，本以為是去賣樂器，卻被分發到了PA音響組，負責販售專業的音響器材。可碰上了器材相關的問題，問遍了全公司卻沒人能解惑，為此苦惱了一兩年，他想：「這樣待下去好像沒什麼意義，乾脆找一間公司去學算了。」就這樣跳槽到音響公司，一幹就是十多年。

再然後，接觸了劇場，就此一栽不回頭。「進劇場的拘束性很高，有很多的規則，我們在外面做（演唱會等）比較自由，該做什麼照我們的就好，進劇場之後就開始要協同配合、遵守規範，因為演出場地就這麼大，需要協調工作時間……」聽起來不怎麼美妙呀？「難度比較高呀，有什麼關係。我們這種人，喜歡有挑戰性的工作。通常在劇場裡要做的東西，都比較有挑戰性，包括聲音的處理、收音的理念上；此外也相對有趣。」

如今是自由工作者的柚仔師，笑稱自己總是亂接一通，大概是同行裡類型跨最大的前幾名，「從Rock and Roll、Jazz、Orchestra、國樂、歌劇、歌仔戲、布袋戲……戶外室內都有，跟我自己聽音樂聽得比較雜也有關係。」而陪伴他闖蕩音響江湖的，有以下幾件重要「家私」：

聽得準的好耳機

這一款Sony MDR-Z900耳機，柚仔師總共擁有四支，這回出場亮相的是老三，脫了皮的耳罩，頗有歲月的痕跡。更新一代的也不是沒有，但聲音比較沒那麼喜歡，於是給冰在了家裡。

柚仔師愛用耳機。（圖／林盟祐 提供） 分享 facebook

在音響工作中佔有重要地位的聲音測試，聽起來相當抽象不理性，「聲音怎麼測試？你看不到呀？你確定你聽得懂？每個人的耳蝸，每個人喔，裡面的構造都不一樣，所以只要做出51%的人認可的聲音，就可算是成功了。」想要聽得準，首先必須經過訓練，練就好耳力，而後再搭配儀器。業內也有不同測試流派的分野，有以機器為主的、有依靠人聲或音樂的，最常見的是混著來。

無論如何擁有一副好耳機是基本。而柚仔師愛用的這款，其實爭議性頗大，因為低音較重的緣故，「有人很愛有人很不屑」。之所以博得柚仔師的歡心，關鍵還是音色和音準，他曾拿嚴苛的百萬級測試儀器試它一試，結果表現相當優異，無怪乎得人疼。這款耳機目前已停產，柚仔師先前曾託人從日本購買內銷版，這支老三則是逛光華商場時偶然發現的，已在櫥窗裡「懷才不遇」了二十年之久。

愛用麥克風：做為標準的以及拿來害人的

柚仔師上工時愛用的兩款麥克風，一款做為標準，一款拿來害人。做為標準的Shure SM58，是現階段全世界演唱會使用最多的演唱麥克風。音色雖然算不上非常完美，但是品質穩定，且價格可親，是音響出租公司的常備品。

拿來害人的則是Beyerdynamic TGX-81。「（台語）人說『味噌醬油』就是這！」使用這支麥克風，就像是為聲音添加調味料，愛唱歌的人很難抵擋它的誘惑。柚仔師的師兄曾經拿它贈予聲音渾厚的實力派歌手黃小琥，因為它尤其能夠承受很大的音壓。

柚仔師上工時愛用款麥克風。（圖／Qbo藝文頻道 提供） 分享 facebook

柚仔牌TUBE DI

另一件害人不淺的東西，是柚仔師自製的TUBE DI（以真空管製作的阻抗轉換器（direct box，簡稱DI）。樂器直接輸入混音器或音箱時，可能會受到電流干擾，導致聲音不夠乾淨，使用DI可幫助轉換成平衡式的信號，解決上述的問題）。柚仔師這台看起來很像古董的玩意兒，是專供空心吉他使用的。

柚仔牌TUBE DI。（圖／Qbo藝文頻道 提供） 分享 facebook

最初是用遍了出租公司提供的DI都不滿意，於是從尋找真空管開始，自力組裝、實驗，歷經三年時間、五次改版，才終於宣告定版。只要是為它好的，都通通做足了，好比說，安上了藍色小燈泡，不為了漂亮，而是「前幾年的音響雜誌，提到藍色燈光可以提升幾%的聽感。不知真或假，反正我全加就對了。」外殼上頭大大小小的簽名與貼紙，是曾經的使用者留下的痕跡， 用過的人裡，不乏想當場直接抱走的。

簽名與貼紙，是曾經的使用者留下的痕跡。（圖／Qbo藝文頻道 提供） 分享 facebook

「Sound man因case而成長，」柚仔師講，「你今天碰到了什麼，你開始會產生問題，你就要自己去找答案。」也因此他帶徒弟時總是用「點」的，「在關鍵點上告訴你不對，你要自己想辦法解決。」

這是一個自修度很高的行業，不僅要懂得聲學原理、電力系統，熟知各種樂器和器材（何止成千上百種）、適應不同的演出模式，還得培養自己的音樂性與對聲音的敏銳度，這些都是師父或公司訓練課程教不來的。說到底，再好的家私也只是輔助，努力把自己鍛鍊精實了，那才真正靠得住。

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