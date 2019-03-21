《單身租隊友》沒男友沒女友起碼也要租對好室友

舞台劇《單身租隊友》主演演員左起Lulu(黃路梓茵)、康康(何瑞康)、Kim(程鈺婷)、老爹(林家麒)、又仁(涂又仁)。（圖／楊景翔劇團提供） 分享 facebook

推薦給： ．為脫貧奮鬥、為脫魯拼命的你（與過來人） ．沒男友沒女友起碼也想要有個好室友的租屋一族 ．東西南北漂青年 ．有成家焦慮、或好奇另類成家方案的人

一層友達以上家人未滿的公寓

偌大都會中的一隅，一間古舊的老公寓，住著三名三十好幾、人生處處卡關的魯男魯女：一個是忙碌的女剪接師，最大的罩門是孤單一個人和鬼片，偏偏被交往十年的男友劈腿，還接到了一部號稱台灣史上最駭人的鬼片；一個是打死不肯出櫃的波麗士大人，經常出入Gay Bar卻是要去臨檢，年年不缺席同志大遊行，但永遠是擔當維安人員；還有一個是看似啥都能做的萬能女子，包辦多職只因老闆經常欠薪，為免斷炊只好斜槓到不行。友達以上家人未滿的三人湊在一塊，在狀況百出的共居生活中一起面對（製造？）彼此的人生難題。

口碑團隊＋人氣演員之狂想式愛情喜劇

《單身租隊友》頂著2019最強狂想式愛情喜劇的響亮稱號來襲，主事者是擅長以當代現象為題材、曾締造亮眼長銷票房紀錄的「楊景翔演劇團」。這個挾有口碑的創作團隊，既能掌握戰爭、殖民等深沉議題，也可以輕盈出手，挑戰觀眾們的笑肌。這回他們將以有經典美劇《六人行》既視感的輕快情境喜劇，探問當代成家意義。為示博君歡樂之決心，特邀新生代最近潛力主持人LuLu（黃路梓茵）、超人氣網紅又仁（涂又仁），以及劇場掛的喜劇能人Kim（程鈺婷）、老爹（林家麒）、「達康.come」之康康（何瑞康）等各方笑匠聯力發功。

多元成家╱多$圓$成家╱多♥緣♥成家

本劇也得力於劇本獎常勝軍吳瑾蓉，她在跨足影視圈多年後久違地回歸劇場，揉雜周身的各種荒謬事，加上扎實的田野調查，賦予劇中的單身魯蛇們直白的語言，聽起來嗆辣又過癮，哈哈大笑之餘，也得小心被冷不防地直戳心底。超單身時代來臨，幸福藍圖不再那麼單一，這年頭要成家，究竟是要多元、多圓（$）還是多緣（♥）？咱們劇場裡頭見分曉。

2019最強狂想式愛情舞台喜劇

單身租隊友

演出時間：4/6-4/21

演出地點：台北水源劇場

演出者：Lulu(黃路梓茵)、Kim(程鈺婷)、又仁(涂又仁)、康康(何瑞康)、老爹(林家麒)

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