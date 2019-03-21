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北科大與聯合線上，攜手創意穿梭臺灣五○年代 （下）

2019-03-21 15:00聯合新聞網 讀.書.人

有趣的是，這類文字報導之附屬，透過圖像創作者之視角，或寫實呈現生活情境，或誇張諷刺社會問題，讓現在的我們得以深入當下時空脈絡，以現在的視角重新檢視......


文／吳宇凡 (國立臺北科技大學文化事業發展系助理教授)

北科大文發系的圖像創意加值轉化

非虛構圖文的這條主軸上，課程規劃使學生接觸各項圖文創作議題，包括印刷術與文字載體、影視史與畫報插圖、潑克文化與臺灣漫畫發展、非虛構圖文書、漫畫編輯與臺灣文化在地轉化、從《賽德克˙巴萊》看電影／漫畫腳本分鏡製作、書籍裝幀與藝術，爾至桌上遊戲的設計、製作與文化涉入。有鑑｢報紙所留下的珍貴圖像，是當代的獨特脈絡與印記｣（備註1）， 在這樣的思維下，為使學生得以深入瞭解圖象背後的文化意涵，並實際進行創作與轉化，本次課程特別邀請聯合線上工作團隊共同進行合作教學，在課程教授上，由聯合線上於此次課程合作期間，依據所規劃之非虛構圖文主軸，於課堂上向學生說明1950年代《聯合報》圖像與社會、文化之意義與價值，並指導如何利用相關圖像進行加值之方法，及聯合線上依據相關圖像所製作之《老派的生活日曆》等實際案例；在學生加值創作上，則提供集結1950年代《聯合報》中標語、漫畫、廣告插圖而成之《懷舊廣告圖像庫》於課程合作期間使用，以作為修課同學觀察與創意發想之依據，並於學期末組織作品評選團隊，從而透過業界之視角評核學生作品。

學生作品舉隅（左起分別為黃郁婷、郭益銘、謝采君同學作品）
學生作品舉隅（左起分別為黃郁婷、郭益銘、謝采君同學作品）
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在這樣的規劃下，修課同學藉由課程所學知識與方法，針對1950年代《聯合報》各項標語、圖像進行轉化，於期末完成作品計54項，藉由聯合線上評定特優一名、優等三名、佳作六名，無法與其他作品共同評議，但卻極具想法與創意者則列特別獎二名。此次修課同學期末作品在技術上雖仍顯生澀，但卻充分展現學生靈活創意，藉由對《聯合報》圖像的瞭解，重新詮釋、轉化所欲表達之議題。如評定特優之黃郁婷同學，藉由不同圖像的組合，用色安排活潑生動，以立體、重新上色手法重現1950年代臺北夏日場景，讓大家再次感受當下的庶民生活；評定優等之郭益銘同學作品，其於1950年代《聯合報》圖像中，發現了過去漫畫家曾繪製當下社會名人局部肖像，讓觀閱者猜想所繪製人物為何，深覺誰是誰對社會大眾而言真的很重要嗎？名人局部肖像要大家來猜，本身就具有一種認知反差，也因此以此觀點設計潮Ｔ作品《誰在乎你是誰》，甚為有趣的轉化；評定為優等之謝采君同學，觀察到《聯合報》圖像中具有大量服飾插圖，這些服飾反映了1950年代臺灣之審美觀，別具特色，也因此巧妙地將這些服飾集結，印製於茶包上，並配合衣櫃與衣架包裝成適合女性飲用之茶飲，深具巧思；佳作彭盈瑄同學之作品《懷舊廣告口金包》，利用口金包懷舊的特性，與過去臺灣藥品｢胃母｣、｢三和素｣等廣告進行連結製作作品，完美地將圖像重新詮釋應用，形成完成度極高的作品。深具創意之作品不甚枚舉，在此不再贅述，亦顯示了參與此次合作教學課程同學之專注與用心。

學生作品舉隅（左起分別為彭盈瑄、許馨予同學作品）
學生作品舉隅（左起分別為彭盈瑄、許馨予同學作品）
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圖像轉化，歷史紀實的可能性

報紙，其本意在使民眾週知國家大事、導正社會風氣，所繪製圖像更有協助報導、提供娛樂、打發時間之效果，有趣的是，這類文字報導之附屬，透過圖像創作者之視角，或寫實呈現生活情境，或誇張諷刺社會問題，讓現在的我們得以深入當下時空脈絡，以現在的視角重新檢視，則不難感受所描述社會之真實生活情境。此次北科大文發系與聯合線上所進行之合作教學課程，在聯合線上極力的配合下，藉由1950年代《聯合報》中標語、漫畫、廣告插圖作為觀察與發想基礎，以此深入非虛構圖文與當下社會之間的關係與記憶聯繫，並思考與實際嘗試如何利用這些圖像進行轉化、製作作品，創意穿梭臺灣五○年代，展現學生圖像應用之感觸與巧思，使得歷史圖像不僅僅只是過去的須臾印記，更構築著與未來之間的連結。


備註：

1.嘖嘖，〈老派的生活日曆〉，2018/9/14


相關連結

➽《懷舊廣告圖像庫》 https://bit.ly/2pe8jLS

➽老派生活日曆 https://reurl.cc/M4gRL


閱讀專題文創廣告記憶非虛構圖文
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