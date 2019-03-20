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北科大與聯合線上，攜手創意穿梭臺灣五○年代 （上）

2019-03-20 14:55聯合新聞網 讀.書.人

｢沒有電視、沒有網際網路，當時的社會樣貌、風俗與流行，都是透過報紙媒介紀錄下來｣，報紙內之廣告標語、插圖、漫畫等圖像資料，則在創作者的巧思、感受與視角下，巧面地體現了當下社會共同記憶


文／吳宇凡 (國立臺北科技大學文化事業發展系助理教授)

為促進文化創意人才培育，使學生深入多元文化創意發展，國立臺北科技大學文化事業發展系（以下簡稱北科大文發系），於107學年度第一學期，透過筆者所開設｢文創語言｣課程，與聯合線上進行教學合作，以達產學互助、互補，相得益彰。在這樣的構想上，課程規劃考量著應如何使學生深入理解文化之底蘊，把握文化與創意之間平衡的拿捏？是否有具象的物件可讓學生感受變遷下的臺灣社會？在這樣的考量下，筆者注意到近年出版市場上受到各界關注的非虛構圖文（non-fiction graphic narrative）創作體裁，這類作品，透過真實人生、經驗為基底的自傳、他傳、史事回憶、生活片斷、文化描寫，讓社會大眾重新認識那些過往大家以為熟悉的社會情境，而作品寫實、文化連結與創作的特性，恰可作為本系學生以文化為基礎進行創作之觀察與發想附著。基於這樣的理念，課程與聯合線上合作，嘗試以1950年代《聯合報》廣告標語、插圖及漫畫內容作為紀實圖文之轉化主體，透過報社編輯、作者的視角與敏銳觀察，體現了當下社會情境的記憶連結，這樣的連結或為眾志成城的政治標語，或為詼諧嘲諷的社會寫照，在學生們的理解與想像中，將1950年代的臺灣以創意思維進行轉化，形成作品。


《聯合報》非虛構圖文的歷史紀實

2018年10月，以描述鄭成功攻臺之戰的《1661國姓來襲》(註1)， 一舉拿下第九屆金漫獎年度漫畫大獎和青年漫畫獎，在相同的評獎活動中，以亞洲國家文化寫實為主軸的漫畫集《熱帶季風》，及以臺北日常生活為背景的《台北小日子》，更分別獲得漫獎漫畫編輯獎及單元漫畫獎，一時間，以歷史、社會情境紀實為核心之作品充斥金漫獎活動，創作者及社會大眾對於非虛構圖文之關注程度可見一斑。到底非虛構圖文的魅力為何？臺灣大學社會學系助理教授李明璁在評論紀實漫畫《熱帶季風》時，將紀實影像視作獨立、新興的文類，並稱｢它可能比影像還衝擊、比詩還多義、比小說還奇幻、比報導還寫實｣，這類作品透過作者心境感觸的轉化，使觀閱者能夠深入不同文化、感受與記憶。(註2)

乍聽之下，或許以為非虛構圖文係一種嶄新的作為，然而事實上，以真實社會事件、情境作為圖文創作的方式早非新聞，過去攝影設備未能普及的情形下，報章雜誌多委請插畫家為報導、廣告繪製圖像，以補純文字在吸引人關注之不足，相關圖像或以寫實手法反映作者產品或社會情境，或延續二戰期間諷刺文學、潑克文化之潮流，以寫實、誇大、戲謔手法針貶時事，成為瞭解當下社會記憶之媒介，《點石齋畫報》、《申報》等插畫內容近來更為新文化史學者所關注。創制於1950年代的《聯合報》，報導內容忠實反映中華民國政府遷臺初期之社會現況，當下的臺灣社會，｢沒有電視、沒有網際網路，當時的社會樣貌、風俗與流行，都是透過報紙媒介紀錄下來｣， (註3) 報紙內之廣告標語、插圖、漫畫等圖像資料，則在創作者的巧思、感受與視角下，巧面地體現了當下社會共同記憶。

伯風以〈柳暗花明又一村〉反映當下違章建築。 （圖／伯風，〈柳暗花明又一村〉，《聯...
伯風以〈柳暗花明又一村〉反映當下違章建築。 （圖／伯風，〈柳暗花明又一村〉，《聯合報》，1954年6月18日）
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伯風作品〈一擲千金〉則是反映當時人口販售現象。 （圖／伯風，〈一擲千金〉，《聯合...
伯風作品〈一擲千金〉則是反映當時人口販售現象。 （圖／伯風，〈一擲千金〉，《聯合報》，1956年10月16日)
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相關圖像不勝枚舉，以《聯合報》〈成語新解〉漫畫專欄為例，此專欄刊登於聯合副刊，透過多位作者巧思，以詼諧漫畫重新詮釋成語內涵，原則上一日一則，一週七則，自1953年12月2日李太黑〈兇拳不打笑臉〉，至1956年11月21日伯風〈未卜先知〉，計近350則，其中，以漫畫家伯風170餘則為最。漫畫家伯風，本名佘殿臣，出身於河北正定，軍校砲科16期，曾身歷抗戰及戡亂等戰役，戰後以繪製漫畫、新聞攝影為主業，筆調輕鬆，先後在《大華晚報》、《聯合報》、《新生報》、《戰士報》、《中華日報》、《海外南洋日報》等報負責專欄。伯風於《聯合報》〈成語新解〉專欄中所繪製圖象，擅長觀察社會現象並為該現象擇選適合成語融入作品，其中，除醒世與政策宣傳2則、成語字面詮釋61則外，其餘109則則以社會觀察為其核心，內容包括社會問題、人民素養與公德心、政治與官場文化、社會現象、時事反映、社會物資與品質、賭博與彩券、日常生活、功利社會、婚姻與社會價值觀、各行各業、選舉、商業行為與商業道德、飲酒文化、送禮文化、教育等各項議題，忠實反映社會百態，為1950年代臺灣社會現況留下難得紀錄。

(待續)


備註：

1.自由時報，〈金漫獎得獎名單〉，2018/10/3

2.嘖嘖，〈熱帶季風〉，2018/2/6

3.嘖嘖，〈老派的生活日曆〉，2018/9/14


相關連結

➽《懷舊廣告圖像庫》 https://bit.ly/2pe8jLS

➽老派生活日曆 https://reurl.cc/M4gRL


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