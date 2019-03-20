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從偉人到神明：高雄旗津的蔣公廟

2019-03-20 09:00國立臺灣歷史博物館

文｜石文誠（副研究員) 圖｜林春生

近年來「拆蔣公像」的議題熱度不減，蔣中正這位中華民國總統的過去，牽扯了複雜多元的歷史情感與集體記憶。有人拆像，也有人崇祀他。

2012年底，臺史博獲得來自旗津實踐新村蔣公感恩堂的一塊木板。從這個物件，我們來談談蔣中正如何從人到神。

2007年二次重建前的舊蔣公神像。此時的造型接近一般公共空間看到的蔣公像。
2007年二次重建前的舊蔣公神像。此時的造型接近一般公共空間看到的蔣公像。
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神格化的蔣中正

高雄旗津海洋公園大門口的斜對面有間廟，外觀乍看與一般漢人的廟無太大差異，不過仔細觀察會發現廟前牌樓上方懸掛著國旗，牌樓上寫著廟名：蔣公感恩堂。國旗與蔣公的組合引人有一探究竟的好奇。通過牌樓進入廟門前，看到中殿主神是觀音佛祖，左殿奉祀蔣公，右殿則祀三官大帝。左殿龍門楹聯寫著：蔣氏英明拯救我中華民國，公正廉能建設爾寶島臺灣。

在這個以蔣公為名的廟裡，蔣公成了神明與觀音及三官大帝同祀，實在相當有趣。

這個蔣公感恩堂是旗津當地實踐新村的大陳人所蓋。大陳人是指原住在浙江外海大陳島上的人。1955年2月，在臺灣的國民政府與美國協商後，棄守最後的據點大陳，全島1萬8千多居民搭美國軍艦集體撤退至臺灣。到了臺灣後，政府在幾個縣市建置了共36個大陳新村，依照原職業取向半志願性的分別安置。位居旗津的實踐新村約有100戶，主要從事漁工、船工、碼頭工人等工作。

原只是間靈堂

為何旗津的大陳人會發展出祭祀蔣公的信仰？其實感恩堂的最前身是蔣公靈堂，那是1974年蔣中正過世後，居民發起興建靈堂，隔年大家募款改建成廟宇，蔣中正開始被神格化，成了廟宇的主神。1984年首次重建，2007年二度重建。二度重建時，蔣公被移到了左殿，讓位給觀音佛祖。根據現任總幹事林春生告訴我，這是因為幾年前「去蔣」風潮，高雄中正紀念堂的蔣中正銅像也被拆除，當地居民擔心蔣公廟會成箭靶，因此把觀音跟蔣公神像互換，主殿讓位給觀音，蔣公換到左殿位置。

2012年的農曆9月19日，廟方舉辦了一次燒法船的法會，目的是為了超渡當時隨蔣公來臺的三軍將士。也在當天早上，為樟木重塑的蔣公金身舉行開光安座儀式。居民主要以紙黏造了二艘中式帆船造型的法船，一艘是慈航號，一艘仁德中正號，上面都載滿了紙元寶。儀式最後，二艘法船同被推到海邊燒掉，也包括舊的蔣公塑像及燒給戰士們的退伍令，希望法船乘載數萬戰士同歸極樂。

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在2012年新的蔣公金身啟用後，舉辦燒法船儀式，將舊的蔣公神像與紙紮金元寶、給戰...
在2012年新的蔣公金身啟用後，舉辦燒法船儀式，將舊的蔣公神像與紙紮金元寶、給戰士們的退伍令等一同燒毀。
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2013年底臺史博開始籌備「來自四方：近代臺灣移民的故事」特展，我跟同仁吳佳霓來到旗津實踐新村，收集有關大陳人的故事。

來到蔣公感恩堂，我們注意到廟外放著一塊木板，上面有著像是軍徽或國民黨徽的圖案。問了廟的總幹事林春生先生，他說這是原先放在蔣公供桌下的一塊木板，從1975年用到2007年二度重建，蔣公供桌改為大理石後，這塊板子就棄置不用了。上面的圖案，根據林春生告訴我們，是由在地的戴炳元先生設計，圖案是代表陸軍軍徽。

蔣公感恩堂的供桌木板，因2007年重建工程後棄置，現成為臺史博館藏並於「來自四方...
蔣公感恩堂的供桌木板，因2007年重建工程後棄置，現成為臺史博館藏並於「來自四方」特展展出。
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這塊板子我們當下覺得可以作為展覽品，詢問之下，林先生很慷慨的答應提供展出，並打算展覽結束後捐贈給博物館。這塊木板當時被放置在臺史博「來自四方」特展的「大陳過臺灣」展區，為觀眾述說大陳人在旗津60年來的生活與信仰。

蔣公神像有規定

感恩堂原來的蔣公塑像是1975年所塑，符合臺灣普遍可見的蔣公形象，大致就是臺北中正紀念堂坐姿蔣公銅像的翻版。內政部在1975年曾頒佈了一個「塑造總統蔣公銅像注意事項」，規範蔣公銅像需採坐姿、神態慈祥、栩栩如生、穿著中山裝等。

基本上，感恩堂原有的塑像就是依著這些規定塑成。不過現在重塑後的蔣公像，改成中年時期著戎裝且配戴勳章的樣子。這個軍裝形象原來是軍事機關、部隊或學校才可以塑建的。目前這個樟木蔣公像，已脫離原先擬真人的樣子，更像座神明像了。

2012年農曆9月19日當天，等待開光安座前的新蔣公神像。此時神像已經比「上一代...
2012年農曆9月19日當天，等待開光安座前的新蔣公神像。此時神像已經比「上一代」更趨近於一般民間神像的模樣。
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目前的蔣公感恩堂內，左殿奉祀蔣公，中殿讓給觀音佛祖。
目前的蔣公感恩堂內，左殿奉祀蔣公，中殿讓給觀音佛祖。
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舊時代的蔣公像隨著法會的燒化而逝，經過開光安座的新蔣公像，被安立在神龕中。旗津感恩堂裡的蔣公已不是偉人銅像，是一尊神明塑像。或許可以這樣說，蔣公的逐漸「神格化」是一種另類的「去蔣化」，也許未來有一天蔣公廟會成了蔣王爺廟，燒法船成了燒王船，民間社會的創意活力與多元詮釋總是超出想像的。

※本文的完成，感謝旗津蔣公感恩堂總幹事林春生先生接受訪問，並提供相關照片。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第25期「臺灣男人」


閱讀專題臺史博移民蔣中正國旗

國立臺灣歷史博物館

國立臺灣歷史博物館是一座位於臺南、有「臺灣」也有「歷史」的博物館，「臺史博」是我們的簡稱，為了守護臺灣共同的歷史文化與記憶，2011年開館至今，已蒐藏了9萬2千多件藏品。臺史博的展覽以多元角度及跨族群視野，講述人與土地的故事，鼓勵所有生活在這片土地上的人以及國外訪客，來臺史博發現臺灣和自己。國立臺灣歷史博物館：http://www.nmth.gov.tw/
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