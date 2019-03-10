愛書人的秘境──臺南的二手書店

攝影‧文字｜張黛瑄

在臺南跟朋友說「走啊去逛書店」，幾乎就是指二手書店了。

臺南是島民心中不墜的文化古都，那些風格與規模各異的二手書店，安穩地各據一方，彷彿時光更迭就只是一本又一本書的來去；但這樣的狀況也已轉變。是因為閱讀人口流失？抑或常民生活習慣改變？

即使觀光風氣熱烈，遊古都、逛書店這樣文藝浪漫的想像，只是極少數人的行程表。在地老店「全民書店」於2016結束營業，知名的「草祭二手書店」、「城南舊肆」這兩年也先後熄燈。

但是，有一些店還在。

還在的書店1號

從遊客如織的小吃街國華街二段一路向南，到國華街一段的樸素住宅區，有間表情柔和但倔強的二手書店。

推門進去，書店的個性霍然舒展開來，每個角落都有驚喜，轉彎處又一個小房間。擺滿在地文創商品的大木桌，陳列古董舊物的天井；穿過比人高的CD牆，就是乾淨明亮的書之寶庫。書種並不特異，卻有收拾妥當的貼心。

櫃檯後方懸掛有「臺南」字樣、民俗風味濃厚的大海報，看似隨興又像有意。氣質素淨的老闆娘就坐在底下專心使用筆電，穿著圍裙的老闆走出來招呼。兩人是攜手打拼的夫妻，也是開店10年來僅有的工作人員。

店內幾乎每一寸都有擺飾品，而櫃檯後方懸掛有「臺南」字樣、具民俗風味的大海報，讓店的「第一進」有了視覺的中心，也深深感覺到即使風格常被歸為日系、這仍是一間臺南土生土長的店家，而不是某種異國風情的贗品。 分享 facebook

老闆娘是整個空間的創作者，開店故事要從她10年前從南科離職說起，「已經清楚公司的重重限制不適合自己，決定獨立創業。用離職後的時間旅行和思考，開始架構一間書店的藍圖；新書店的資金成本太高，二手書店門檻稍低一點。」

「很多人問為什麼不賣咖啡？不開民宿？除了資金問題，揹著一顆『房東隨時可能收回』的不定時炸彈，不敢投入太多資源。心中藍圖是10分，現實只能做到7分，做不了其他，就更專心在每一本書上面。」

從書牆看過去還是書牆的巧妙空間，讓愛書人心中泛起滿滿的幸福。 分享 facebook

為什麼店開在臺南？

「我們原本就臺南人呀！」老闆理所當然回答，語氣就像其他一生安於故鄉的臺南人，「不過，開店之後反而有了出走的念頭。」

他解釋，臺南市政府近年用心扶植獨立書店，舉辦結合觀光的書店串連活動等，但零星紅利遠遠不夠，「在臺南算是幸運，但終究要靠自己。」

老闆表情複雜地說，舊市區觀光興起，租金飛漲速度也驚人，「最『嚴重』的就是正興街那一帶，我們這裡算蛋白區，但蛋黃區逐漸擴張，也快被劃進去了。」勉強平衡的收支，追不上房租的成長，「有時想乾脆出走到外縣市算了。」

不意間聊起，他們曾捐贈一些珍本書畫予官方博物館，「那些都可以賣到很高價格，捐出去拿不到好處，甚至對方不一定感謝你，很傻，但老闆娘堅持那些書該屬於大眾，這就是她的個性。」

老闆指向我身後說，「大概就跟那本書一樣吧。」我回頭看，封面印著字體任意揮灑的書名——《這世界需要傻瓜》。

經老闆指點，才發現二樓的門簾後藏著一間迷你黑膠唱片行！內心的一聲「哇」差點從嘴裡跳出來。

二樓的一角，掀開布幕就突然走進迷你黑膠唱片行，由原本是熟客的朋友經營，也展現這間店勇於嘗試和改變的性格。 分享 facebook

「有個熟客有想創業的衝動和傻勁，我們房租壓力大，就便宜分租給他賣黑膠，魚幫水、水幫魚。從陌生人逛到變熟客、朋友，現在成為一起打拼的夥伴。」

最後問起未來計畫，老闆直率答：「我現在跟你講的，到未來又不一樣了。二手書店最重要的是『流動』，有些書放好幾年、換個位置突然就賣掉。我們是半路出家，邊做邊學，老闆娘的計畫藍圖隨時在變動，永遠不變的就只有一直在改變。」

這間書店很像一棵在生長的樹，甚至「長出」一間黑膠唱片行。在涼風習習的錯覺裡，翻閱新來乍到的舊書，彷彿看膩的周遭世界，都變新鮮了一點點。

還在的書店2號

成功大學勝利校區對面、距臺南一中校門不遠的騎樓，有個像停車場的入口，上方白色布條手繪店名，及「愛書人的秘境」、「老店新開、買書送書」等宣傳字樣。草根氣息生猛的這間二手書店，可說是南部的臺語文學基地，老闆和許多熟客都不是簡單人物。

鼓起一點勇氣才走進地下道，眼前出現熟悉的書店風景：身形清瘦的老闆頭戴偵探帽，坐在店門口閱讀。為何搬離十多年的老店址？老闆邊挑揀書邊說，「就等於被人家趕出來啦！房租漲了1倍。」

這間書店的入口需要一點勇氣才能走進去，據說過去曾經是撞球場。 分享 facebook

不過，搬到這裡倒是大樓主委主動邀請，要「搶救學生」，讓附近的成大、南一中學生有看書的空間。書店的第2號人物，瘦小但熱情幹練的潘姐說：「一中的學生都讀書讀到10點，6、7點出來吃飯，就順便來繞繞。」

「我們是2000年左右開的，加上老闆以前開的那間，現在進入第17年，搬來這差不多1年半。」潘姐邊說邊動手剝豆子準備晚餐。由於缺乏資金，裝潢就只有成排書櫃和軌道燈，斑駁的地面和牆面原封未動，但相當寬敞、分區有條有理，一眼望去像個書迷宮，有種混沌未開的神秘，藏個簡易小廚房真的不奇怪。

「我們這裡像洪荒之屋，不像嗎？」潘姐開朗自嘲。

有一面書牆上真寫著「洪荒詩屋」，全是詩人老闆挑選的藏書。老闆對店內布局如數家珍：「後面是臺灣政治，這邊是詩集、詩刊，這裡是臺語文學，這區是心靈勵志，古典文學那邊，這區都是大專的書，這裡是原文書，這裡是旅遊的……。」

特地為詩集區另取名字，老闆自己也是個詩人。 分享 facebook

有常見的暢銷翻譯小說，也有封面裝幀老派到不可思議的文庫本和舊雜誌。賣最好的是星象命理、投資理財等，但文學書數量最多，在老闆心中的重量也最重。

問起多年來的轉變，潘姐俐落地說：「整個生態環境當然有變，我們的客戶群也變了，以前多是中老年人，現在年輕人較多；可是年輕人沒有錢，年紀大的有錢但眼睛不好，沒辦法多看書。」

「另外一間故事館開晚上，那你兩邊跑不就很累？」我問潘姐。

「對呀，但我是有理想的老人啊！」潘姐邊

切洗開火邊說，「環境就是這樣，你看草祭他們不想要損失，乾脆就不做了，我們為了對文學的愛就要忍耐，我們不是生意人啦！」

整間店逐漸瀰漫飯菜香，老闆在看電視，不時出聲招呼遊逛的客人。

店內有簡易廚局，老闆的晚餐也在這裡解決，和書店生活在一起。 分享 facebook

舉辦詩人講座、讀書會，拿不敷使用的文化部補助辦《藏書之愛》雜誌，許多計畫誕生又消逝，十多年過去，老闆和潘姐仍舊在臺南，守著這間洪荒之屋，烹煮享用一頓又一頓簡單的晚餐。

結語

臺南只有二手書店、沒有獨立新書店，但二手書店真是次等的存在嗎？在流轉的圓環上、在喧鬧的北門路、在不知名巷弄裡，這些各有鮮活意志的店家，延續了書的生命，讓塵封密閉的紙頁有機會再次被打開，猶如連接現在與過去的精神時光屋。總覺得二手書店之於一座城市的意義，就像臺南古都之於臺灣一樣。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第40期「臺南印象」

活動資訊

南方共筆：輩出承啟的臺南風土描繪特展

演出時間：2018/10/02 - 2019/04/14

地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第2特展室

地址：臺南市安南區長和路一段250號