好戲上場！百年崑曲的當代演繹──專訪蘇州崑劇院院長蔡少華

文、側錄／陳韻如

劇照／蘇州崑劇院提供，許培鴻攝影

特別感謝／蘇州崑劇院蔡少華院長

2004年文學家白先勇與蘇州崑劇院合作，青春版《牡丹亭》匯聚藝術人文界大師，掀起了新一波的崑曲復興。十多年的光陰荏苒，白派崑曲新美學獨樹一格。今年由白先勇總製作，特邀崑曲名家岳美緹、黃小午、梁谷音、華文漪擔任藝術指導，由蘇州崑劇院蔡少華院長領軍，帶領演員俞玖林、唐榮、呂佳、屈斌斌、柳春林、沈豐英等，全新演繹經典崑曲劇目《白羅衫》、《潘金蓮》、《玉簪記》。

分享 facebook

戲開場，眨眼十多年

茶香繚繞的台北早晨，喝口家鄉帶來的龍井，回想當初與白老師的相遇，蔡院長仍記憶猶新。「2001年被聯合國科教文組織列為文化遺產之前，白老師便已推廣崑曲藝術十多年。2002年當我就任院長時，一直想與他合作。因緣際會下在一場講座上和白老師碰面，我說白老師您來做崑曲！我會盡全力地張羅。」兩人一拍即合，每天電話聯繫討論工作細節，春節連假不斷線，蔡少華笑說那時的長途電話帳單數字驚人，好在有白老師傾囊相助。兩岸戲緣一線牽、長達十五年的崑曲傳承之路，以湯顯祖的《牡丹亭》當作開端，他們期望能開拓年輕的觀眾族群，於是從崑劇院第五代「揚」字輩的小蘭花班，海選出一批平均年齡二十左右的崑曲演員，並邀請旦角祭酒張繼青與巾生魁首之稱的汪世瑜等前輩親自指導。

「學生向老師行古禮，透過拜師儀式表達對藝術崇高的敬意，我們啟動四個月魔鬼式的訓練，培養了新生代的柳夢梅『俞玖林』與杜麗娘『沈豐英』。」大陸首演選在蘇州大學，吸引了兩千多名觀眾爭相入座，青春版《牡丹亭》海內外巡演三百多場，清新的白派美學備受各界關注，衍生出一部部同樣膾炙人口的新版崑曲劇目，本次台灣巡演的三部作品便是代表。

折子裡的人生百態

「崑曲的藝術本身是文人藝術，它一定要有文學、美學支撐。對於傳統文化的傳承與表達，我們承載了折子戲的基礎，配合團隊各方面的引領，以整體的舞台表現來考量。」蔡少華與白先勇共同發展，思考甚麼是崑曲美學的精華？他們濃縮出四個面向：「抽象」、「寫意」、「抒情」、「詩化」，身為最古老的戲曲代表之一，崑曲承載的不僅是折子戲傳統，背後更是東方文人社會的思想總和。

人的情懷是創作核心，從角色出發演繹古典，我們看見《玉簪記》，書生潘必正與道姑陳妙常兩人為愛突破禁忌；《潘金蓮》呈現一個敢愛敢恨、有點可愛的少婦，困在舊體制之中的勇於突破。《白羅衫》主題描述為親情，兒子徐繼祖在父親的養育之恩與罪惡救贖間掙扎……折子裡的人活了，就在我們周遭，一段談得轟轟烈烈的愛情，法律與情義的難題，誰還說經典不夠新，離生活太遙遠？

《潘金蓮》，一改過去《義俠記》由武松出發的詮釋角度，由呂佳飾演女主角潘金蓮，演員柳春林分飾武大郎和西門慶，性格、外型跨度大。 許培鴻攝影 分享 facebook

分享 facebook

流行嗎？莫迪尼亞尼色

最近流行中間色調的設計，有人認為很像義大利「莫迪尼亞尼」的繪畫風格，因而取名代稱。假使我們探源東方的藝術史，會發現中色浪潮早於過去席捲，只是被時代遺忘。好險復古本身就是一場流行，如同白派崑曲的舞台視覺，每個場景美得像是一幅雋永的古典畫。

「我們感覺崑曲是柔美的中間色調，花雅之爭之後，雖然花部佔了主角，北方講究外的張揚，大家對傳統戲曲色彩，是大紅大紫、對比鮮明的印象。」蔡少華想：身為雅部的崑曲，該以甚麼姿態呈現？將蘇州小橋流水、粉牆黛瓦的形象融入，從第一部作品開始，邀請電影導演王童擔任舞台美術設計總監，整體質感帶著淡雅，服裝樣式遵循傳統，在低調處刻畫細節。

蘇州的工藝藝術讓蔡少華引以為傲，將兩千多年歷史的蘇繡應用在服裝，找來老師傅訂製。「機繡雖然發展的很快，但如果弄不好卻很容易變成死版。我們以手繡製作，絲線配到16絲，追求立體與整體感。為了呈現輕盈感，在選料與繡工皆下過苦功，更體現寫意的美感，將繡花的擺位放在服裝一角，採垂直式的呈現。」

《玉簪記》重現青春版《牡丹亭》經典的生旦搭檔，俞玖林、沈豐英再度攜手 許培鴻攝影 分享 facebook

走走走！永不止停

帶著一大家子跑遍世界，蔡少華開玩笑說這趟來台，崑劇院八十多位全體動員，只留一個人在辦公室接電話，從國家一級演員的前輩、中生代到揚字輩以下的零零後都來了。「傳承須要自成一個系統，比如台上與台下的互動交流，甚至是每個成員之間的共同合作」，老院長已達退休年紀，卻和白老師約定好下個十年，新戲有眉目，不過得保密，他眨眼說接下來，請大家拭目以待。