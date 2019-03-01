錯過可惜！從熱門遊戲《還願》看這四大話題書單

2019-03-01 08:00 聯合新聞網 有讀小編



翻攝自赤燭遊戲推出《還願》遊戲封面。（圖／聯合報系新聞資料庫） 分享 facebook

2月19日台灣赤燭公司開發上架Steam平台一款遊戲《還願Devotion》（以下簡稱為《還願》），這款以第一人稱視角的恐怖解謎遊戲，上架一週已銷售100萬套。遊戲上架當天，遊戲高手及各領域網紅紛紛直播試玩，在他們的推助瀾之下，已成功引起廣大電玩迷關注，後續又因為遊戲公司疏忽，使得話題性十足「遊戲彩蛋」引發強烈的輿論聲浪與討論度。雖然，目前已有不少玩家已成功破關，不過《還願》熱潮仍持續延燒中，撇除恐怖遊戲渲染力、意外挑起的兩岸敏感政治議題這兩大因素之外，還有一個因素，那就是遊戲本身營造出的「共鳴感」，從故事劇情、主題曲、畫面美感、探討故事背後的議題等等，各層面都有相當高水準的完成度，此外，遊戲中不乏精緻的設計細節，以及關聯性強的線索，使人能夠耽溺其中，反覆推敲完整劇情脈絡，回味無窮。

《還願》遊戲劇情主要設定在1980年代的時空背景，玩家將成為家庭男主人杜豐宇，為了尋找女兒杜美心，來回穿梭在1980-1987期間的杜家公寓，玩家必須在毛骨悚然氛圍下，根據找到線索、拼湊劇情，瞭解所有來龍去脈。以下由有讀小編針對該款遊戲量身精選四大話題書單，不管你《還願》沒？這些好書都非常適合在這個氛圍下來閱讀唷！推薦書單介紹微劇透，慎入

阿嬤家擬真器？ 懷舊公寓與陳列，飄濃濃古早味

《還願》故事一開始映入眼簾的就是杜家公寓的客廳，儘管大部分遊戲時間都處於幽暗、灰白的色調之中，但是畫面陳設的細節還是相當值得玩味，從時鐘、電視上播放的歌唱節目、藤編木椅、冰箱、木門、花磚浴缸、餐桌上佳餚……等，一切擺設都看起來好熟悉，咦，好像就跟阿嬤家一樣耶！（不管你的是奶奶還是外婆家，相信大家應該也跟小編一樣心有戚戚焉吧！）

因此才有網友笑稱：「《還願》根本就是阿嬤家擬真器！」，神還原阿嬤家的一景一物，仿佛帶你回阿嬤家走一趟，老屋直接喚起大家童年記憶，讓人備感懷念！

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(讀創故事也有許多充滿復古、懷舊風情的的小說唷！)

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➽故園烽煙舊時影

➽上海灘三貴婦

➽重生七零守則

妖魔鬼怪現身！ 驚嚇指數破表再破表

故事持續進行，身為遊戲主角的你，將拿著微弱的打火機，在森冷的公寓長廊、詭異廚房等場景中走動。你以為是一個人翻找線索，完成遊戲指令嗎？不，時不時出現詭譎配樂，還有突如其來的鬼影都會一路陪你到底……。

《還願》作為驚悚解謎遊戲，的確藏著滿滿的恐怖元素，等著玩家身歷其境，尤其第一人稱視角的畫面，臨場感十足，相信對於熱愛刺激、懸疑，以及驚悚劇情的人來說，絕不會失望！特別是遊戲中還有很多經典的「撞鬼畫面」，例如：鏡子出現鬼手、自己移動椅子等等，通通都讓人起雞皮疙瘩、抱頭尖叫。

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推薦愛看鬼故事的你，閱讀以下8本【妖魔鬼怪】好書：

➽百鬼夜行誌【妖怪卷】

➽妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌‧妖鬼神遊卷

➽魂歸大稻埕

(讀創故事的鬼故事還真不少，嘿嘿，不怕鬼的朋友歡迎通通收藏！)

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➽請神容易送神難

➽看見死亡的眼

➽異遊鬼簿Ⅰ之一：乾嬰屍

➽愛上惡鬼

➽墓虎

萬事都能求神問卜？ 宗教、民間信仰只在一念間

遊戲之名「還願」，本就是信徒祈求的願望實現後，報答回饋神仙、聖者甚至妖魔等的行為，所以遊戲主軸也都有緊扣這個主題，圍繞在主角杜豐宇迷信奉養「慈孤觀音」，以及他求願和還願的過程。

信仰之於人，相當於運動之於身體，漸變過程不明顯，有沒有都沒有關係，但是選錯方法，或者過於執著時，那影響就顯而易見了。尤其在臺灣這麼開放的民主社會中，對宗教信仰的包容力更加寬容、種類更加多元，但是信仰力量不可小看，如果你也一樣好奇有哪些宗教信仰和常見的民俗，那麼你絕不能錯過以下好書唷！

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推薦好奇宗教信仰的你，閱讀以下6本【宗教迷信／民間信仰／民俗】好書：

➽籤詩密碼：神明誠徵專屬解籤人

➽神‧鬼‧祖先：一個台灣鄉村的民間信仰

➽神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科

➽台灣舊俗圖集

➽台灣鬼仔古：從民俗看見台灣人的冥界想像

➽出發吧，一起來認識宗教：從觀點、現象與體驗，揭開宗教的奇幻面紗

情感與關係維繫，其實沒有你想像得那麼難

最後一點，其實也是《還願》這部遊戲成功之處，在於它成功帶出「親情」與「關係修復」的探討，這也是值得大家重視的議題。

例如，遊戲時，杜豐宇答應家族旅行，但後來言而無信，對期待已久的女兒來說，是沉痛的打擊，也對爸爸的信任感大打折扣；妻子龔莉芳，因為受不了丈夫迷信如著魔，溝通無效，最後關係破裂，悲劇收場。面對生命中的重要他人，當你有情緒但無法適度排解、溝通時，就猶如一顆「未爆彈」隨時隨地都有爆炸的危機。因此，善用這些書單，審視自己，用正確的方法維繫良性互動，也讓社會少一件悲劇發生，多一點善循環。

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