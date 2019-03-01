親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
2019台北國際書展
中小學生讀物選介
讀書人專欄

華為引爆大陸愛國心！秀出手機 買這些統統免費

錯過可惜！從熱門遊戲《還願》看這四大話題書單

2019-03-01 08:00聯合新聞網 有讀小編

翻攝自赤燭遊戲推出《還願》遊戲封面。（圖／聯合報系新聞資料庫）
翻攝自赤燭遊戲推出《還願》遊戲封面。（圖／聯合報系新聞資料庫）
分享

2月19日台灣赤燭公司開發上架Steam平台一款遊戲《還願Devotion》（以下簡稱為《還願》），這款以第一人稱視角的恐怖解謎遊戲，上架一週已銷售100萬套。遊戲上架當天，遊戲高手及各領域網紅紛紛直播試玩，在他們的推助瀾之下，已成功引起廣大電玩迷關注，後續又因為遊戲公司疏忽，使得話題性十足「遊戲彩蛋」引發強烈的輿論聲浪與討論度。雖然，目前已有不少玩家已成功破關，不過《還願》熱潮仍持續延燒中，撇除恐怖遊戲渲染力、意外挑起的兩岸敏感政治議題這兩大因素之外，還有一個因素，那就是遊戲本身營造出的「共鳴感」，從故事劇情、主題曲、畫面美感、探討故事背後的議題等等，各層面都有相當高水準的完成度，此外，遊戲中不乏精緻的設計細節，以及關聯性強的線索，使人能夠耽溺其中，反覆推敲完整劇情脈絡，回味無窮。

《還願》遊戲劇情主要設定在1980年代的時空背景，玩家將成為家庭男主人杜豐宇，為了尋找女兒杜美心，來回穿梭在1980-1987期間的杜家公寓，玩家必須在毛骨悚然氛圍下，根據找到線索、拼湊劇情，瞭解所有來龍去脈。以下由有讀小編針對該款遊戲量身精選四大話題書單，不管你《還願》沒？這些好書都非常適合在這個氛圍下來閱讀唷！推薦書單介紹微劇透，慎入


阿嬤家擬真器？　懷舊公寓與陳列，飄濃濃古早味

《還願》故事一開始映入眼簾的就是杜家公寓的客廳，儘管大部分遊戲時間都處於幽暗、灰白的色調之中，但是畫面陳設的細節還是相當值得玩味，從時鐘、電視上播放的歌唱節目、藤編木椅、冰箱、木門、花磚浴缸、餐桌上佳餚……等，一切擺設都看起來好熟悉，咦，好像就跟阿嬤家一樣耶！（不管你的是奶奶還是外婆家，相信大家應該也跟小編一樣心有戚戚焉吧！）

因此才有網友笑稱：「《還願》根本就是阿嬤家擬真器！」，神還原阿嬤家的一景一物，仿佛帶你回阿嬤家走一趟，老屋直接喚起大家童年記憶，讓人備感懷念！

推薦念舊的你，閱讀以下10本【復古/懷舊/老屋/古早味】好書：

分享

➽影劇六村活見鬼

➽臺灣沒說你不知+續，共2冊

➽舊巷

➽老屋顏(臺灣本島)、再訪老屋顏(離島)，系列共2冊

➽臺北城‧城內篇：你不知道的老建築、古早味60選

➽臺南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食

➽台北大稻埕，遇見舊城新風景

(讀創故事也有許多充滿復古、懷舊風情的的小說唷！)

分享

➽故園烽煙舊時影

➽上海灘三貴婦

➽重生七零守則


妖魔鬼怪現身！　驚嚇指數破表再破表

故事持續進行，身為遊戲主角的你，將拿著微弱的打火機，在森冷的公寓長廊、詭異廚房等場景中走動。你以為是一個人翻找線索，完成遊戲指令嗎？不，時不時出現詭譎配樂，還有突如其來的鬼影都會一路陪你到底……。

《還願》作為驚悚解謎遊戲，的確藏著滿滿的恐怖元素，等著玩家身歷其境，尤其第一人稱視角的畫面，臨場感十足，相信對於熱愛刺激、懸疑，以及驚悚劇情的人來說，絕不會失望！特別是遊戲中還有很多經典的「撞鬼畫面」，例如：鏡子出現鬼手、自己移動椅子等等，通通都讓人起雞皮疙瘩、抱頭尖叫。

分享

推薦愛看鬼故事的你，閱讀以下8本【妖魔鬼怪】好書：

➽百鬼夜行誌【妖怪卷】

➽妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌‧妖鬼神遊卷

➽魂歸大稻埕

(讀創故事的鬼故事還真不少，嘿嘿，不怕鬼的朋友歡迎通通收藏！)

分享

➽請神容易送神難

➽看見死亡的眼

➽異遊鬼簿Ⅰ之一：乾嬰屍

➽愛上惡鬼

➽墓虎


萬事都能求神問卜？　宗教、民間信仰只在一念間

遊戲之名「還願」，本就是信徒祈求的願望實現後，報答回饋神仙、聖者甚至妖魔等的行為，所以遊戲主軸也都有緊扣這個主題，圍繞在主角杜豐宇迷信奉養「慈孤觀音」，以及他求願和還願的過程。

信仰之於人，相當於運動之於身體，漸變過程不明顯，有沒有都沒有關係，但是選錯方法，或者過於執著時，那影響就顯而易見了。尤其在臺灣這麼開放的民主社會中，對宗教信仰的包容力更加寬容、種類更加多元，但是信仰力量不可小看，如果你也一樣好奇有哪些宗教信仰和常見的民俗，那麼你絕不能錯過以下好書唷！

分享

推薦好奇宗教信仰的你，閱讀以下6本【宗教迷信／民間信仰／民俗】好書：

➽籤詩密碼：神明誠徵專屬解籤人

➽神‧鬼‧祖先：一個台灣鄉村的民間信仰

➽神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科

➽台灣舊俗圖集

➽台灣鬼仔古：從民俗看見台灣人的冥界想像

➽出發吧，一起來認識宗教：從觀點、現象與體驗，揭開宗教的奇幻面紗


情感與關係維繫，其實沒有你想像得那麼難

最後一點，其實也是《還願》這部遊戲成功之處，在於它成功帶出「親情」與「關係修復」的探討，這也是值得大家重視的議題。

例如，遊戲時，杜豐宇答應家族旅行，但後來言而無信，對期待已久的女兒來說，是沉痛的打擊，也對爸爸的信任感大打折扣；妻子龔莉芳，因為受不了丈夫迷信如著魔，溝通無效，最後關係破裂，悲劇收場。面對生命中的重要他人，當你有情緒但無法適度排解、溝通時，就猶如一顆「未爆彈」隨時隨地都有爆炸的危機。因此，善用這些書單，審視自己，用正確的方法維繫良性互動，也讓社會少一件悲劇發生，多一點善循環。

分享

推薦徬徨不安的你，閱讀以下6本【心靈療癒／親子關係】好書：

➽人際剝削：為什麼我們離不開有毒的人際關係？78個原則，贏回人生主導權

➽擁抱脆弱：心的缺口，就是愛的入口

媳婦的辭職信：在婚姻裡我選擇不當媳婦，勇敢?下婆家束縛後，奇蹟竟一一出現

➽標籤不能決定我是誰：破土而出的黑色生命力

➽記得出生前，神跟我說……

➽旅途：一段走了四十年的母女和解之路



民間信仰老屋建築大稻埕媳婦

相關新聞

【好戲刊】臺灣戲曲藝術節下半場──絕無冷場，一路精彩

2019-03-01 08:00

《孫子兵法》的核心：形與勢

2019-02-26 08:00

當真有個「戲劇節」？

2019-02-21 08:30

流動的臺南像──四百年來，傳教士、冒險家、文史學者如何書寫臺南？

2019-02-19 08:00

請問音樂劇演員，令你驚豔的韓式工法？（下）

2019-02-06 08:00

《無痛失戀》: 若能洗掉一段痛苦的經歷, 你願意嗎?

2019-02-04 09:00

臺灣人琅琅上口的賀年歌是怎麼來的？──六首經典新年歌曲的誕生

2019-02-03 09:00

閱讀流年運勢──開運攻略懶人包

2019-01-30 18:00

閱讀流年運勢──迎戰未來搶先佈局

2019-01-30 18:00

閱讀流年運勢──文學經典漲人氣

2019-01-30 18:00

閱讀流年運勢──讀小說迎桃花

2019-01-30 18:00

閱讀流年運勢──來帖心靈解藥

2019-01-30 18:00

過去求生不得，如今不生不能——評中國政府的「計劃生育」

2019-01-22 09:00

搭輪船去日本畢業旅行、宮古座看戲，與葉石濤為友——阿公吳樹榮的昭和歲月

2019-01-20 09:00

請問音樂劇演員，令你驚豔的韓式工法？（上）

2019-01-17 10:00

府城巷弄裡 汕頭沙茶香

2019-01-10 09:00

你死透了沒？談數位時代中的死亡與永生

2019-01-08 14:00

【好戲刊】第二屆臺灣戲曲藝術節 推出三大系列節目（下）

2019-01-03 09:00

【好戲刊】第二屆臺灣戲曲藝術節 推出三大系列節目（上）

2019-01-02 09:00

詹傑的「基隆豆干包湯」

2018-12-27 10:00

街頭說書人—國寶楊秀卿的早期走唱

2018-12-21 10:00

「飛」起來了！劇場也有舞空術？

2018-12-14 09:00

不要感情用事？有沒有人性啊你——讀《道德情感論》

2018-12-13 09:00

跨越兩個時代的學習筆記——面臨日文換中文的戰後學生

2018-12-11 10:00

阿爸的手撐仔：早期安平載運民生用品的單桅帆船

2018-11-20 09:30

【好戲刊】豬入門，百福臻；看好戲，過好年（下）

2018-11-13 09:00

為什麼要上學？──近代學校出現後的臺灣社會

2018-11-12 09:00

仁心巧手「換臉」術 長庚顱顏新秀張呈欣

2018-11-08 08:00

【好戲刊】豬入門，百福臻；看好戲，過好年（上）

2018-11-06 17:01

19世紀熱愛採集地質標本的外交官——李仙得的臺灣紀行

2018-11-06 09:00

安平金小姐身世之謎

2018-10-26 10:14

「可能當初我也失戀了吧」 ——鄭義信的心裏話 ft.快問快答

2018-10-10 09:00

日本時代的高校少女——臺灣客籍女詩人杜潘芳格憶往

2018-09-27 09:00

清代官員眼中的臺灣──《裨海紀遊》與采風圖

2018-09-20 09:00

「不讀書」沒關係！看排懶人包 關於《不讀書俱樂部EP.2》你可能不知道的五件事

2018-09-19 08:00

在生死一懸的醫病現場，哲學可以帶來怎樣的思考？

2018-09-17 10:00

「音樂劇讓我做自己喜歡的事」 ──《不讀書俱樂部EP. 2》專訪Judy周定緯

2018-09-07 09:00

深究法治本質 唐獎法治獎得主學術貢獻殊偉

2018-08-29 09:00

現代絲路 唐獎漢學獎得主建構中國古典與西方研究的橋樑

2018-08-22 09:00
看更多

熱門文章

【翰墨知交情】莊靈／忍從圖畫認江山

2019-03-01 00:15

錯過可惜！從熱門遊戲《還願》看這四大話題書單

2019-03-01 08:00

【記憶藏寶圖】莊詠程／陌生而無法接近的愛

2019-03-01 06:00

【繽紛超連結‧網路徵文】今宵多珍重

2019-03-01 06:00

周昀萱／阿蓮姊教我的事

2019-03-01 06:00

2019第16屆台積電青年學生文學獎徵文辦法

2019-03-01 00:12

【好戲刊】臺灣戲曲藝術節下半場──絕無冷場，一路精彩

2019-03-01 08:00

【青春名人堂】金磊／海豬年開工

2019-03-01 06:00

龐畢度兒童工作坊 獲家長好評

2019-03-01 00:03
看更多

留言

Top