【好戲刊】臺灣戲曲藝術節下半場──絕無冷場，一路精彩

《好戲刊》2019年第3期05-06月號封面照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供） 分享 facebook

臺灣戲曲中心落址芝山後，推廣傳統戲曲藝術的腳步不曾停歇。過去近兩年來，戲曲中心在教育推廣上不遺餘力，「朝戲講堂」、「戲曲練功房」、「戲曲中心的日常」培養出一批樂於親近戲曲的民眾；「傳藝金曲獎」給予努力不懈的藝術家及團隊實質的鼓勵。不僅如此，在展演活動上，除三團一館外，每年年初讓人歡騰期待的「賀歲系列」、充滿青春熱血的演員新秀舞臺「承功」、培育傳統戲曲人才的「看家戲」系列、鼓勵戲曲新血勇敢突破的「戲曲夢工場」等，無不展現傳藝中心保存與推廣傳統戲曲藝術的用心。其中又以每年春天舉辦的「臺灣戲曲藝術節」最能看出中心的脈絡與視野。

臺灣戲曲藝術節進行到第二屆，相較於去年，今年增加的不僅是演出檔次，更多了幾分促成傳統戲曲與當代對話的努力與企圖，盡顯其中。繼去年的旗艦製作《月夜情愁》以戲班故事演繹臺灣過去時光後，今年由《當迷霧漸散》接棒，同樣選擇了以戲中戲與臺灣歷史互相映照的方式，將書寫題材開疆闢土至林獻堂迭起的一生與臺灣史密不可分的連結。人生與戲，戲與人生，在認識這塊土地的追尋上，富有歷史的戲曲，或許是最佳的媒介。

多元化的演出風格是臺灣戲曲藝術節的特色。真快樂掌中劇團將帶來《一丈青》的精彩演出，故事敍述布袋戲賣藥團，不停地走村撞鄉，演出一丈青的故事。每個路草生疏的地方，要看人眼色，這是江湖的祕訣，也是生活的本事。扈三娘，水滸群雄最受尊敬的女子，人稱「一丈青」，從名門閨女轉化為戰場上英勇得勝的女將軍，身處大丈夫堆裡的一抹璀燦青眉，如何察言觀色，帶領水滸群雄作戰，在被劫持的人生裡闖出一片天。

《一丈青》演出劇照， （圖／臺灣戲曲中心提供 提供） 分享 facebook

信手捻來，布袋戲偶在阿爸手裡靈活醒轉，文彬最記得亂臭蓋的父親領著千面英雄廖添丁，遁入孫悟空、濟公、武松、潘金蓮曲折身世。當一封隔了三十幾年才寄達的訣別遺書，銳利劃開小家庭的平靜日常，文彬這才發現有一雙更大且不可見的手，惘惘然，讓失智老父如戲偶般迷途在失落年代。這回，說書人要緩緩道來自己的故事。這是由同黨劇團演出的《白色說書人》，這部作品曾獲第十六屆台新藝術獎年度入圍作品。

《白色說書人》演出劇照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供） 分享 facebook

跨度四個月的戲曲藝術節，最終以香港西九文化區戲曲中心帶來的新編粵劇《霸王別姬》收尾，故事敍說：深秋蕭涼，西楚霸王意氣盡。楚歌四起，戰馬悲嘶，項羽大勢已去。沙場月下，英雄末路，虞姬自刎訣別。面對烏江，霸王彷彿聽見虞姬寄語勉勵，留待有用之身，伺機東山再起；又看見將士亡魂要求拚死一戰，眼前一切在虛實之間徘徊⋯⋯

小劇場粵劇《霸王別姬》海報。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供） 分享 facebook

香港西九文化區戲曲中心的腳色定位與臺灣戲曲中心有些許類似，都肩負著傳承與推廣的期許，以兩個戲曲中心的攜手合作來做為本次藝術節的尾聲，似乎也有著在這條路上，各方交流、共濟並進的正面象徵。

傳統戲劇藝術絕非過時的老套，而是能夠扣緊時代脈動，以其獨特之姿照映萬象的一面澄鏡。戲臺上唱著彷彿古遠的紛紛擾擾，其中人情卻又與今朝並無二異。讓更多人識得其美好，是臺灣戲曲中心成立的初衷；引領觀眾用現代的眼光欣賞傳統戲曲藝術，是中心一直以來的期許。戲曲藝術節的策展詮釋，僅為中心步伐的代表之一，未來好戲接連不斷，值得我們共同期待。