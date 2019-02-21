當真有個「戲劇節」？

文／Qbo編輯部

2月15日戲劇節 分享 facebook

看來是個冷門的節日，網路和書裡可以爬到的相關訊息並不是很多。主要的說法是源自對日抗戰期間，上海、南京相繼淪陷後，大批避居武漢的戲劇團體及戲劇工作者，期待用戲劇的力量相挺家國，於是在1937年底於當地組織了「中華全國戲劇界抗敵協會」，後又遷往重慶，成為大後方的戲劇運動中心。

該協會訂定每年的10月10日國慶日為全國戲劇節，展開多樣性的戲劇活動，內容多與抗日救亡宣傳有關，目標是激勵士氣民心，同時提供精神撫慰。首屆即出動一千餘人的演出大軍，分成二十多個劇隊巡演各鄉鎮，並製作了大型公演《全民總動員》（又稱《黑字二十八》，宋之的、曹禺合編），在為期二十多天的活動中，觀眾規模達數十萬人，迴響熱烈。

雖然因為政治形勢遽變，協會在短短幾年間活動日減，政府單位為了給予這群熱血的戲劇工作者肯定，於1944年明文訂定了「戲劇節」，但因「未便與國慶節合併舉行」，改為每年的2月15日舉辦。

時至今日，這節雖然沒有存於現行的「紀念日及節日實施辦法」中，卻也穩當的年年出現在內政部建置的「中國民國國民曆」裡。臺北藝術大學的學年行事曆，也年年不落地標注了這個日子（只是不知為何，每年的時間點有些差異，不一定是在2月15日這天，有時是落在它的前後，追問了幾位北藝大相關人士，尚沒人能解惑，也沒誰曾注意到有什麼相關活動）。

關注過這個節日的還有個意想不到的單位：郵局。中華郵政曾幾度選在戲劇節的當天，發行相關主題的紀念郵票，例如民國55年的中國戲劇臉譜系列，民國71年則以京劇經典劇目《古城會》為題材，選用其中幾幕精采橋段之劇照做成郵票。

民國55年2月15日戲劇節發行之中國戲劇臉譜郵票 分享 facebook

循著這「戲劇節」追查了一番，發現如今大概沒什麼人在過這節了，不過也沒什麼可嘆的，畢竟過節只是一時，在日常生活中親身感應戲劇與我們的交互作用，無疑更為實在。

新年伊始，以下為讀者們條列台灣近期的幾個重要戲劇節，歡迎一塊開展與戲劇同在的生活。

民國71年以京劇《古城會》為題材發行之戲劇節紀念郵票 分享 facebook

大稻埕青年戲曲藝術節 台北 2/16- 3/31

兩廳院2019台灣國際藝術節 台北 2/16-4/21

歌劇院2019台灣國際藝術節 台中 3/9-6/16

草草戲劇節 嘉義 3/1-3、8-10

2019KSAF高雄春天藝術節 高雄 3/9-7/14

2019臺灣戲曲藝術節 台北 3/28-6/2

參考資料：

石曼，《重慶抗戰劇壇紀事：1937年7月—1946年6月》，中國戲劇出版社，1995。

〈365天的故事〉，《國語日報網站》，https://www.mdnkids.com/calander/calander.htm

曹樹鈞，〈中華全國戲劇界抗敵協會〉，《華人百科》，https://www.itsfun.com.tw

〈郵票寶藏〉，《中華郵政全球資訊網》，https://www.post.gov.tw/post/internet/W_stamphouse/default.jsp