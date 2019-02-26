《孫子兵法》的核心：形與勢

文／洛沉雪

本文轉載自哲學新媒體

《孫子》〈形〉篇：「勝者之戰〔民也〕，若決積水於千仞之溪者，形也。」 Photo by Rostam Torki on Unsplash 分享 facebook

之所以開始這一篇，起源於自己對《孫子兵法》的一個疑惑：就是《孫子兵法》這本書的核心觀念究竟是什麼？在透過不斷閱讀原文以及參閱一些相關書籍後，我認為《孫子》十三篇的核心觀念就在於「形勢」上面。

我這一篇文章，旨在針對《孫子》的「形勢」進行粗淺性的說明。另外，「形勢」概念不是個易理解的概念，所以我在此文中舉了歷史上的戰役進行說明，希望讀者可以透過古代戰役，對我在談的東西能更清楚的理解。

最後，我想勉勵各位讀到我這篇文章的人，讀《孫子》最佳的方式是搭配古代戰爭史一起讀。如果讀者願意除了文中的例子外，再去搜尋其他古代戰役進行理解，我相信會更加清楚掌握住《孫子》的思維方式。

形勢

在《孫子兵法》裡面，最複雜也最核心的概念是「形勢」這一個概念。形勢可以拆成「形」與「勢」兩個不同的概念理解，但在閱讀《孫子》時，讀者又往往會發現，這兩個概念的界線不是那麼的明確，反而模糊。在有些脈絡裡，孫武明明是寫「形」這個字，但他其實是在講「勢」，這個時候，最好將形當成勢理解。我相信，這是大多數人在讀《孫子》時最大的麻煩與困難。除此之外是他又常用比喻的方式解釋抽象概念，而不用定義的方式，這對現代讀者而言，往往造成理解上的麻煩與困難。

形

如果我們要知道孫武所說的「形」是什麼，通常我們會直接翻到《孫子》的〈形〉篇。不過悲劇的是，當我們讀完之後將會發現，除了最後一句話有出現「形」這個字外，整篇沒有一句話有出現「形」字。

勝者之戰〔民也〕，若決積水於千仞之溪者，形也。

這句話的白話翻譯是：在實力對比上取得優勢的一方，使用人民作戰，就像從千仞之高的溪谷往下放積水，這就是「形」啊。

一開始讀到這句話時，我還是不明白孫武到底是在說什麼，因為這和我們通常的結論不太一樣。通常我們的結論往往會是定義形態的東西，不會是如這種比喻形態的東西。這是孫武的寫作方式，越是困難的概念，越不給人一個定義，反倒是用比喻的說法，讓人去體會。

接著我們看孫武的另一句話：

強弱，形也。

這句話出現在《孫子》的〈勢〉這一篇裡面。這是一句比較像是定義性的話。翻成白話文是：強大與虛弱，屬於「形」。這裡有個問題是，此處的強弱是指什麼意義下的強弱？

我們先再回去看〈形〉篇裡的其中一段話：

兵法：一曰度，二曰量，三曰數，四曰稱，五曰勝。地生度，度生量，量生數，數生稱，稱生勝。 白話翻譯：出軍之法包含了五個環節：一是丈度，二是稱量，三是人數，四是比較，五是勝利。土地產生土地面積的丈度；土地面積的丈度決定糧食產量的稱量；糧食產量的稱量決定可養農戶和出兵的人數；可養農戶和出兵的人數決定敵我力量的對比；敵我力量的對比決定勝負。

這段話給了我們一個提示，孫武的「強弱，形也」裡的「強弱」，基本上是就著國家實力上的問題而談。我們都知道，大國可以養出龐大的軍隊，小國都寡民了，要養出足以攻克大國的軍隊實在有難度。

大國的軍隊往往給人的印象是，人數多、兵器精良和補給充足。這種軍隊一但開往戰場，擺出來的陣仗，就會給予觀者一種霸氣十足、我軍必勝的威勢。這種未開打就先贏一半的勝利，我們稱之為「形勝」。

可是我們得要先謹記著一件事，形勝就真的只是勝一半而已，也就是孫武從開書第一篇不斷強調的一個觀念：可知之勝。

但是可知之勝還不是真正的勝利，充其量不過是紙面上的勝利，畢竟這段過程中只單就著表面可見的實力做比較，尚未在實際的戰役中見真章。如果我們去考察戰爭史，其實不難發現，其實在戰爭史上，以小勝大、以弱形勝強形的狀況還是有的。能導致出這種情形出現的另一決定性觀念，就是接下來要說的「勢」。

勢

北大的李零教授將《孫子》的〈勢〉和〈虛實〉歸類在論勢的部分，他認為孫武將勢分為〈勢〉與〈虛實〉兩篇的主因是這兩篇談論的層次問題。雖說這兩篇的層次不同，但〈勢〉與〈虛實〉這兩篇有著共通點，那就是「眾寡之用」。基本上，我是打算利用這個共通點，橫跨這兩篇介紹「勢」。

奇正

首先，我們先看以下孫武說的這句話：

戰勢不過奇正，奇正之變，不可勝窮也。 作戰的態勢不過「奇正」，但「奇正」的變化，是不可窮盡的。

孫武在〈勢〉的第二段就直接指出，他要談的重點是「奇正」這個概念。為什麼標題是勢，而孫武卻說要談奇正？我想這個問題的合理回答是：孫武要告訴我們，勢的核心是奇正，只有明白什麼是奇正，我們才能理解什麼是勢。

孫武這句話的重點無非就是在說，戰場上的戰勢就只有「奇正」兩種。但奇正的變化沒有窮盡，善於運用者，必能在戰場上奪得勝利。有句話說：出奇制勝。就是在指奇正之用的奇，是人們料想不到、反常的，簡單來說，就是可以帶給人驚喜的概念。

相較於奇，正就是正常到人人都想得到，且近乎於無聊、毫無驚奇感的概念。

論到此處，我相信已經有些人的腦海裡出現兩軍對陣的場景，就在雙方大軍彼此衝殺的時候，突然有一支別支隊往著敵方大將的本陣殺去。通常我們都會認為，這支往敵方大將殺去的別支隊是「奇兵」，一開始在戰場中央衝殺的是「正兵」。

但我希望各位再多想一下，如果敵方大將夠聰明，難道他不會早就算到你會搞別支隊這種把戲。於是他也派遣一支精銳突襲你的別支隊，再派遣另一支精銳襲擊你的駐紮營地，讓你連退路和補給全消失。之後再會合這兩支精銳與大軍在戰場上將你包圍殲滅。

我之所以提出這個例子是希望提醒讀者一件事，不要以為孫武所說的「出奇制勝」是件簡單可以理解的事情。或許道理上來講，可能就如白開水般清淡無味，但若只以為出個奇兵就可以殺個對方措手不及，就是過於天真的想法。因為這個例子的第一種狀況，是人人都想得到的狀況，已經毫無任何「奇」可言。相反的，因為無奇可言，反而只剩下正。明白講就是，你沒辦法給人驚喜。

不要忘記，給人驚喜，讓人意想不到才是奇。

前面提到〈勢〉與〈虛實〉的共通點就是「眾寡之用」。換個角度講，勢的核心：奇正，其重點就是在這眾寡之用上，也就是兵力的分配。

不知道各位是否聽過桶狹間之戰，那是一場讓織田信長一戰成名的戰役。因為信長一方的兵力約只有今川義元的十分之一，信長卻通過奇襲的方式，突襲今川義元的本陣並將其殺死。

桶狹間之戰 (圖片來源：Wikimedia Commons) 分享 facebook

這場奇襲我需要各位注意一下雙方兵力的問題。在前面論形的時候，我說過形與實力相關。通常，往往實力強大的一方，也更容易把握住形勝；擁有形勝者，在戰場尚未開打就先贏了一半。

在桶狹間之戰裡，擁有形勝的一方是今川義元，織田信長基本上是沒什麼勝算。在兵力上輸給今川一方的織田，如果還硬是要在戰場上投入大量兵力與今川交鋒，然後派一隻別支隊於戰場上襲擊今川這種毫無新意的戰術，那麼織田信長真的就是如他年少時期的綽號所說：尾張的大傻蛋。

實際上，信長到底是如何突襲今川，目前流傳的說法大多數只是可能性說法。但重點就在於，信長他的兵力分配。他並未將大多數兵力留於守城，因為他清楚知道，即便將大多數兵力留於守城，以守勢抵擋今川的攻勢，結果是戰敗；將大多數兵力投於戰場與今川正面交鋒，也是戰敗。所以他只將少數兵力留於守城，其餘兵力和他一起搞奇襲。

今川的想法其實就是大多數人的想法，也就是正常想法。他帶了那麼強大的兵力，並且在戰場上連連戰勝，且許多地方的土豪鄉紳都向今川進貢，所以只要順著這種破竹之勢，慢慢地進軍，照舊可以將信長秒掉。但今川沒有想到的是，信長竟然放棄搞防守，放棄搞正面迎敵，反而帶著大多數人馬和他一起搞奇襲這一條路。

我們可以發現，這一場桶狹間之戰，就將孫武的「奇正」之用表現出來。面對大軍的時候，通常人們大多想到的是防守和找救援，只要堅持到援兵來到，一切都有希望。防守是大多數人的想法，也是有少數人認為應該與敵正面交鋒，因為如果防守不見得能保證存活，與敵交鋒或許能換來奇蹟，就算沒奇蹟，奮戰至死也可流芳百世。

防守與正面交鋒都只是「正常想法」，根本上，今川義元就是這麼認為才導致他的輕忽。他沒想到，也就是他意料之外的是，織田信長竟然主動出襲，只不過不是正面交鋒，而是搞奇襲。也因此，織田信長給了今川義元一個大驚喜，這就是出奇制勝，這就是「奇兵」。

從奇正到虛實

讓我們考慮以下這段話：

故形兵之極，至於無形。無形則深間不能窺，智者不能謀。因形而措勝於眾，眾不能知。人皆知我所以勝知形，而莫知吾所以致勝之形，故其戰勝不復而應形於無窮。 所以部屬兵力的最高水平，是達到無形可見。無形可見，則潛伏再深的間諜也無法刺探，足智多謀的人也無法揣測。運用分散集結的變化引導士兵奪取勝利，士兵無法瞭解。人們都知道我取得勝利的態勢，卻不知道我是怎樣造成這種勝利態勢的，所以每次作戰取勝都不會重複舊的方法，總是能順應各種形式變化而不斷地變換戰術。

這段話出現在〈虛實〉一文裡。雖然這段話並不能為勢做個總結，卻可以幫助我們更加認識勢。前面論形的開頭我提過，孫武的形與勢概念邊界往往不是那麼明確，這裡就是其中一例。我們可以看到，這裡不斷出現形這個字，如果不加以注意，我相信許多人會以為孫武是在論形。但這裡其實是在論勢。

我認為這段話的眼睛就在於「形兵」。形兵的形在這裡當動詞用，因此，和我們之前所說的形不同。之前所說的形，其主要意思是實力，這裡形兵的形，主要的意思是利用兵力的分配，製造出取勝的態勢。所以這裡的形，如果是以前面的實力概念認識，難以真正理解孫武所要表達的意思。因為這裡的形，較適合以勢的概念進行理解。這就是讀《孫子》最令我感到麻煩的地方。

這段話的宗旨，就是在告訴人們要懂得利用兵力的分配，製造出利己取勝的態勢。兵力分配，就是在某些地方兵力要多一點，某些地方兵力可以少一點；某些地方讓兵力看起來多，實際上少，某些地方兵力看起來少，實際上多。總之，就是回到前面的奇正之用，製造出虛實不清的樣子，讓除了自己之外的人，都不知道自己在想什麼。最後只留下大家都知道你是用什麼方式戰勝的結果，卻不知道你是如何製造出可以讓這種方式取勝的態勢。

前面我們提到過，《孫子》裡的〈勢〉與〈虛實〉雖然都是放在「勢」的概念架構下理解，但這兩篇有著層次上的問題。根據北大教授李零的說法，《孫子．勢》裡的「奇正」是針對點上的兵力分配談；《孫子．虛實》裡的「虛實」是針對面上的兵力分配談。

我相信大多數讀者看到這裡會產生一個問題，那就是點與面分別是指什麼？

首先我們要想到的是，所謂的戰爭除了一些後勤及物質實力等條件外，通常還需考量整場戰局以及單點的戰鬥。

單點的戰鬥，指的是會戰地點上，兩軍相遇，彼此排兵部陣，準備衝殺一番，這就是我們所說的點。就是為了應對點上的兵力分配問題，在冷兵器時代，才會有如長蛇陣、八卦陣等諸多陣形出現。戰局上的兵力分配，就是面上的兵力分配。也就是說，透過許多假消息，讓自己的兵力時而分散時而集結，以及迂迴前進，讓敵方弄不清自己的實際兵力有多少，以致於造成會戰地點上的兵力差異。這種會戰地點上的兵力差異，就是孫武所談的虛實。

打個比方好了，假使你今天與對方的實力（形）不分伯仲，雙方都率領十萬大軍出征，如果今天你和對方在戰場上全軍投入正面擺陣，那麼結果有很大的機會是五五波，難以分出高下。

但如果你今天透過迂迴前進、放出假消息，總之就是透過各種方式，讓你的對手誤以為你將從東面進軍，會戰地點將會是在東面的某個地方，於是他就把絕大多數兵力投入於東面。結果你實際上從西面進軍，直接殺進對方的大本營。這時對方大本營裡的軍力必然呈現稀少狀態（虛），而你是以強大的軍力攻擊（實）。這就是孫武所談的以實擊虛、虛實之用。

事實上，孫武所談的虛實之變化充滿著主動性。也就是說，孫武認為，我們要以主動的方式製造出彼虛我實的戰場態勢，而不是以等待對方出錯的方式，產生出彼虛我實的戰場態勢。畢竟，兵貴勝速。

我們回到前面的引文來看，當孫武講「形兵」的時候，其實就已經將主動的態度表明得很清楚。我們不能等敵人犯錯，所以要懂得製造出戰場上利於取勝的態勢。這種制人不制於人的想法，其實才是孫武〈虛實〉的重點。唯有善於調動「對方」的兵力，才難真正將勝利納入自己的口袋。這也是戰爭史上，小國勝大國的主要依據。

誠如唐太宗所說，〈虛實〉的重點就是「制人而不制於人」。在歷史上，一個典型的例子就是圍魏救趙。

對戰國史稍有了解的人都知道，戰國時期的魏國魏武卒是批精悍的軍隊，所到之處，往往戰無不勝。話說當時魏國的大將龐涓領著魏國的精銳圍攻趙國的國都邯鄲，趙國派人向齊國救援。通常這種時候，齊國應該派出大軍直奔趙國，與魏國的主力軍隊戰鬥，以解趙危。但是孫臏提出圍攻魏國，以救趙國的想法。

圍魏救趙這一著的巧妙之處，就在於攻其所必救這一點上。什麼叫「必救」？就是敵人絕對不能失去，且一旦有危險，就會不顧一切，火速救援的地方。魏國的大梁就是魏國的國都，孫臏指揮齊軍圍攻大樑，致使龐涓兼夜疾馳，以急行軍的速度回救大梁。

這裡我們要注意兩件事情，第一件就是龐涓的班師回救大樑。我們知道，當齊軍圍攻大梁時，魏軍已經和趙軍交戰一段時日了；特別是魏軍在攻城，這就更為耗損魏軍的戰力。第二件就是龐涓的急行軍。我們知道，當一支軍隊急行軍時，身上所帶的輜重之類的東西其實有限，而且急行軍會加速消耗士兵的體力，使得將士疲乏。當這兩件事加總在一起，其結果就是龐涓軍隊的整體戰力大幅下降。接下來發生的事情我們都知道了，就是孫臏在桂陵這個地方設伏兵，將戰力虛弱的魏國軍隊打敗。

回到我們前面所說，孫武論虛實的重點就在於調動敵人，使敵人照著我想要他行動的方式而行動，並造成敵人在會戰地點上的實力虛弱。孫臏的這著圍魏救趙，就展現了虛實的精隨。

首先孫臏不跟尚在圍攻趙國的魏軍直接交鋒，避開了魏軍實力鋒銳的狀態；並遣齊軍圍攻魏國都大梁，成功調動了龐涓的軍隊，使得魏軍必須離開趙國往魏國都大梁緊急回師。接著於桂陵（會戰地點）設置伏兵（也可算是奇兵），攻擊此時戰力已經虛弱的魏軍。這就是避實擊虛，以及出奇制勝的綜合運用；也就是說，這就是孫武「勢」概念的整體綜合運用。

戰場上不存在傳統、常識、規則

我想大多數讀者讀到這裡應該已經忘記前面談過的一些東西，我在這裡稍做點整理。

首先，我們先回頭讀《孫子．計》的一句話：

計利以聽，乃為之勢，以佐其外。勢者，因利而制權也。 計謀有利並得到執行，才去製造「勢」，用來輔佐出兵國外後的行動。「勢」，就是利用優勢，製造機變。

孫武所說的形與勢，其實在開卷第一篇就已經出現。這裡的計利以聽，其實就是在說關於戰略上的各種客觀要素已經掌握，例如補給線、軍力、大將、可用的人才、法令、謀劃，以及其他諸多和實力相關聯的東西，我方已經擁有非常充分的準備；亦即形勝。

孫武在這裡告訴我們，所謂的勢，就是因利制權。什麼是「權」？權就是指權變；亦即隨著情況的不同而變化，不執著於既有或者固定之手段。簡單來說，只要能夠破敵致勝，什麼手段都是手段。換句話說，戰場上並不存在傳統、常識與規則；唯一的傳統就是沒有傳統，唯一的常識就是沒有常識，唯一的規則就是沒有規則。因此，取勝的手段不在新舊、不在好壞，而在有效。

基本上形與勢乃為不可分的二者，有形必有勢，有勢則有形。我這裡說的形是就著實力意義上所說的形，而非前面所說形兵，也就是勢意義上的形。

我在這裡要特別強調，孫武絕對不會笨到鼓吹他的讀者，只專注在小聰明上，而忽略基本功。一個簡單的比喻就是，形就像是一個練武之人的基本功。只有馬步練扎實了（形），才能在不同的招式上玩出不同的花樣（勢），否則無異於花拳繡腿。當然，徒有基本功（形），卻不懂得靈活運用招式（勢），也是個笑話。

所以我們可以這麼理解，孫武不是不重視國家、軍隊的基本實力，只重視詐術。唯有充分的基本實力（形），才能靈活應對甚至是製造戰場上的各種變化（勢）。

總的來說，《孫子兵法》的「形勢」概念是全書的重要關鍵點，也是這組概念，使得歷史上許多小國或者戰敗之將，有崛起與翻身甚至是戰敗大國的可能。