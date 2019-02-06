請問音樂劇演員，令你驚豔的韓式工法？（下）

文／Qbo與《傾城記》演員們

都說韓國的音樂劇很威，可究竟是厲害在哪裡，有什麼比親身驗證還具說服力。藉著台韓首度跨國合製中文音樂劇的機會，Qbo前往C MUSICAL《傾城記》的排練現場，邀請參與其中的表演者們與讀者分享，這回與韓國音樂劇工作者（導演韓圭晶、歌唱指導金仁馨、編舞鄭皓準）共事的過程中，在第一線感受到的亞洲百老匯獨到之處。

Q：請問音樂劇演員，令你驚豔的韓國工法？

陳品伶：用精準的量化方式，為觀眾創造享受

韓圭晶導演是一個蠻全方位的導演，因為他自己本身也是演員、也懂唱歌，所以可以更瞭解演員的狀況。不像有些導演偏好意象、感覺式的描述，他給的指令是比較具象化的，主要是從角色間的關係著手，關係決定了距離、姿態、行動速度等，用直接可被量化的東西來呈現感受，而不是要求演員立即生出某種情緒，這是這個導演特別擅長的。他很清楚他要什麼畫面和節奏，該怎樣說這個故事，觀眾才看得懂，並且覺得滿足。他也常常丟出不是我們最直覺想到的東西，演出中的那些不可預期性，是被他用很精準的方式計算出來的，讓觀眾可以有很享受的感覺。

三位韓國老師做事的態度都非常著重在解決問題，而不會流於情緒或責備，當下有什麼問題，就是解決它，而且非常地有效率，知道怎麼一步一步帶著大家，讓大家是可以執行的。這讓我們很可以依靠、信任他們，相信他們給的可以讓這個戲變得更好。跟他們工作，可以從他們身上一點一點累積再學習，蠻愉快也很幸福。

陳品伶飾 「被死亡」的謎樣少女王以寧。 圖／C MUSICAL製作提供 分享 facebook

葉文豪：跳脫「唱歌模式」，把力氣貫注在一整個表演裡

這次與韓國的歌唱指導合作，感受到韓方的唱歌方式比較直接，多是從聲帶出發，而台灣音樂劇的歌唱指導一般是聲樂出身，強調打開身體不同的空間，如頭腔、鼻腔等，這讓我在歌唱技術上有很大的獲得和思考。我意識到，或許我們在唱歌方面做了太多的事情，當在演出中開始演唱，便會進入「唱歌模式」，就想要唱得好聽、唱得美美的，花很多力氣顧唱歌，卻與戲分開了。他們則把唱歌這件事變得簡化、不過度偉大，把多餘的力省下來，可以貫注在一整個表演裡。

在工作程序上，與台灣一般的情況不同，這次導演、創作、演員可以很密集地一起工作，擁有足夠的時間在排練場上發生它應該要發生的事情，導演會在現場做許多即時的修整，這很考驗演員的能力，變動性和調整性必須要更強。這次也感受到韓國音樂劇工作者整體能力的優異，導演、歌唱指導甚至編舞家，他們本身的唱功都很厲害，音樂性也很強。

葉文豪飾 似乎知道很多但卻不能說的警察大冠。 圖／C MUSICAL製作提供 分享 facebook

江翊睿：張力強烈、充滿能量的聲音與舞蹈

特別要提的是歌唱老師金仁馨，她的聲音非常好，對於聲音的使用和訓練方式也很有自己的一套，跟著她上課有種很聚焦的感覺，可以很快地調整自己的聲音，這對唱了很多年的我而言，是個很新鮮的刺激。之前曾去韓國看過一些音樂劇，感覺真的比較drama，很強烈、很有張力，起承轉合都非常地明顯；他們的聲音非常清亮、很有存在感，這次在仁馨老師身上完完全全看到這樣的體現。藉由這次合作，我也試著把自己的聲音能量釋放出來。

我的另一個新嘗試是，這次有比較重的舞蹈，不像以前大多是擺擺姿勢，這次是真的要跳，皓準老師編的舞是沒有在開玩笑的，很滿很滿，要求也很高，一種很有能量的舞蹈方式。既然被賦予了這樣的功課，便想去達到它，這讓我覺得很有挑戰，也是一個新的刺激。

江翊睿飾 崇拜者眾、宛如「Seafood」的補教天王殷士陽。 圖／C MUSICAL製作提供 分享 facebook

林姿吟：唱歌的時候有說話的感覺

導演希望我們在唱歌的時候有說話的感覺，這聽起來很容易，可是做起來很難，往往會被音樂的旋律給牽制住。身為音樂劇演員，我一直努力去嘗試，用什麼樣的方式唱歌，可以讓觀眾不是聽到我在唱歌詞，而是聽到我在說話，感受到某種角色的內在動機。在這次的合作中，我覺得韓方的要求，更體現了這件事情。

關於角色、以及角色之間的關係和結構，演員一直在場上找新的可能，導演也很能幫我們組織。充足的排練時間，讓我有心力去想自己的角色怎麼長根，我也一直在觀察和感受，導演如何與演員溝通，用什麼樣的方法讓我去理解和執行，我感覺它更像是遊戲，一邊遊戲一邊完成了工作的內容，達到了導演想要的樣子。好可惜我不是觀眾，很想坐在下面看看成果。

雖然我已是資深演員，自己也是歌唱老師，但這次的合作過程也讓我重新再思考、整理自己唱歌的方法和位置，對我來講有點像是修行或進廠保養，同時也執行了我很想做的事，讓我非常過癮和享受。

林姿吟飾 操煩女兒操煩老公的李勛太太。 圖／C MUSICAL製作提供 分享 facebook

張書閩：所有演員「常在」養成的工作默契

最初來參加甄選是因為喜歡音樂劇，也知道C MUSICAL，倒是沒有考慮到與韓國共製的部分。在與他們合作的過程中，意外地有很多的發現，特別是聽他們談韓國音樂劇的情況。我覺得最不一樣的是，在韓國，整個排練過程是每一位演員都會一直在的，那就是他們在那段時間裡固定的工作。但台灣的環境不同，大家有需要支撐生活等各自的原因，不一定每次都能到齊，韓方對這件事情感到很驚訝，我也很驚訝於他們的驚訝。假如能像他們那樣，我覺得會好很多，演員彼此間的工作默契一定很不一樣。

在這次的演出中，唱歌和跳舞的部分對我而言都蠻有挑戰的，正在很努力地追上進度。很早以前就聽說韓國的音樂劇產業很厲害，一直很想去韓國看看，這次與他們合作之後，更想實現了。

張書閩飾 群隊演員。 圖／C MUSICAL製作提供 分享 facebook

劉睿筑：不要輕易放過自己

仁馨老師教的發聲方式和我過去的經驗很不一樣，譬如要讓聲音一直處於一種很真實的狀態，所謂真實，就是不要輕易放過自己，去做假音轉換或是漂亮的處理，得先達到聲音最真實的狀態，才可以去做修飾和細節。這件事我覺得很難，但仁馨老師教了我們一些很特別的方法，運用肌肉和想像去達到。

令我印象深刻的還有舞蹈的強度，韓國老師在編舞時不會先考量演員做不做得到，而是針對這個作品，想要這個效果、這個肢體的狀態、這個畫面或用力的方式，覺得應該要到那樣的程度，就會先拋出來，如果你做不到，那就是練。而台灣比較習慣針對演員的程度為他們量身設計，似乎因此一直無法讓演員的肢體有更多的提升，這有點本末倒置。舞蹈出身的我，覺得這齣戲一定能讓每個人的肢體都有很大的學習和突破。