《無痛失戀》: 若能洗掉一段痛苦的經歷, 你願意嗎?

文／John

本文轉載自哲學新媒體

失戀能「無痛地」發生嗎？若可能的話，又會是一個怎麼樣的過程？不像最近走紅的影集《黑鏡》(Black Mirror)，大談科技的濫用如何暴露了人類荒誕的處境，《無痛失戀》彷彿向觀眾提供了一個思想實驗：若能刪除一段痛苦的經歷，你願意嗎？

電影《王牌冤家》中帶有尼采的哲學觀念。 電影(圖片來源：Wikimedia Commons) 分享 facebook

這次談的是 2004 年由 Jim Carrey 與 Kate Winsley 主演的愛情電影 Eternal Sunshine of a Spotless Mind（台譯為《王牌冤家》，港譯為《無痛失戀》）。失戀能「無痛地」發生嗎？若可能的話，又會是一個怎麼樣的過程？不像最近走紅的影集《黑鏡》(Black Mirror)，大談科技的濫用如何暴露了人類荒誕的處境，《無痛失戀》彷彿向觀眾提供了一個思想實驗：若能刪除一段痛苦的經歷，你願意嗎？

記憶刪除服務

男主角 Joel 與女主角 Clementine 因一次爭執而分手。二人為軸的生活秩序一復不返，Clementine 一下子陷入失序的狀態。古老的方法是待悲傷的風暴肆虐完，然後目送它離開，但記憶刪除的技術讓 Clementine 用 "undo" 的方式來面對。她光顧一間叫 Lacuna 的診所，專門提供記憶刪除服務，來忘掉所有與 Joel 有關的回憶。

原本打算修補關係的 Joel，意外發現對方完全不認得自己。親人的告知下才發現，Clementine 已把與自己有關的記憶刪除。不甘心被狠甩的 Joel 也以其之道，還其之身。這舉動也刻劃了愛情的痛——因為我愛你，所以我感到傷害。只有把你忘掉，我才不會再痛。

決意洗去記憶的 Joel (圖片來源：Flickr) 分享 facebook

科技的便利一下子免卻了這些痛苦的經歷。但人有因為這樣變得快樂嗎？電影的另一條愛情線或許能得到線索。

Lacuna 的女助理 Mary 搭上了她的老闆 Howard，成為了第三者。最後女方被告知要終斷關係，於是接受了記憶刪除服務，把與 Howard 之間的經歷刪除。從不快的經歷解放出來後，她依舊繼續日常的工作。吊詭的是，Mary 最後還是對 Howard 暗生情愫。這一段戲道出了一個老生常談：人必須經歷過創傷才能成長。人成長，必然從狀態 A 進入狀態 B（非 A 的狀態）。推動這種轉變背後，往往由事件 (event) 造成。

愛與成長的事件性

事件有一種基本屬性，它是以一件出乎意料的方式出現的新東西，它的出現總會改變既有的穩定架構，而且整個過程是不可被理性計算，預先被計劃而成。我無法預計我會愛上誰。我為她心動前，時間一直是線性流動著，經過很多偶然的碰面蘊釀，直到對方不經意的笑容，引發了愛情。它是基於一組偶然因素互相交織出來的結果。當我意識到時，我已經沉浸於愛河中。這個人介入了你的生命，也改變了你如何看待自己的框架。愛情的降臨常把我們放進一個情境：對方的一舉一動牽動我們的情緒時，我們如何作出相應的反應，揭示了關於我這個主體的一些面向，構成了新的自我認知。

與愛情一樣，成長由事件出現開始，並往往具有偶然性。人生中通常不如意的事都是超出我們預期。現實殘酷的地方在於，現實的混沌不能按照理性所設下的框架所把握。理性就好像一個蛋糕模型烤盤，當現實所發生的超出理性所預期時，好比麵糊溢出模型的容量，出現過剩的情況。溢出理性期待框架的冗餘物便是創傷。例如，某天回家路上，期待著打開門時，情人給自己一個擁抱，但回到家後，對方卻而收拾一切，字條也不留便消聲匿跡了。儘管如此，創傷卻促使人成長的要素。它的出現會改變看待自己的框架。若然進入關係前，認定自己能為戀人無所不能，最後卻因為不願意為戀人的慾望妥協而分手，那麼失戀便揭示了某些不乎合自己想像的一面，並要學著面對與接受這一面的自己。

永恆輪迴

尼采曾說，假若我們願意我們的命運以相同的方式永恆回歸，不管苦與樂，那是對自己命運的愛。比起尼采提出的，女助理 Mary 經歷的才是真正的「永恆輪迴」。她經一事，洗一次；落得的下場，只會是不斷被雷同的關卡卡住，闖不過去。戀上 Howard 的記憶確實被洗掉，一時減輕痛苦便利卻剝奪了自我反省的機會，無助於她認清有些人注定不能愛上的事實，因此回到愛上有婦之夫的下場。導演透過 Mary 的遭遇暗示，若你願意無痛失戀，那麼你得重新經歷所有的痛苦，不斷在原地打轉，不能前進。

另一邊的主角 Joel 又如何呢？他原本決意要洗掉 Clementine 的回憶。 記憶刪除的過程中，Joel 不斷回到與女友過去甜密的情境。他後悔這個決定，嘗試把這些正在消逝中的回憶留住，最終還是阻止不了 Clementine 從自己記憶中消失。導演可是安排了他們重新遇上，並再次成為情侶，這個安排，導演彷彿在說「難道，創傷一點正面的價值都沒有嗎？」

Eternal Sunshine of a Spotless Mind 劇照 (圖片來源：Flickr) 分享 facebook

錄音帶的救贖

知悉自己曾是 Howard 小三的 Mary 離開了 Lacuna 治療所後，決定向所有曾在 Lacuna 接受記憶刪除服務的顧客，發回他們接受記憶刪除初衷的錄音帶。兩度成為情侶的 Joel 與 Clementine 收到錄音帶後，聽到自己不斷痛斥對方的不是，深感震驚；女的投訴男的懦弱，男的認為女是一名蕩婦，四處跟人上床。Joel 嘗試挽回抽身離去的 Clementine，並對她說「我無法在你身上找到一樣令我生厭的事」，Clementine 回他「…但你終有一日會。我會容易感到被你束縛，然後對你生厭。我便是這樣的人！」整部戲，Joel 最後用了一句 "It's okay" 來接受 Clementine 的不完美而結束。

收錄音帶那刻是最具事件性的一刻；錄音帶代表的是真相，不只是分手的真相，更是他們自認是對方理想情人的認知。當他們還為剛開始的關係充滿幻想之際，錄音帶的內容戳破了這種由逃避建立的美好。原本看待雙方關係的框架迅即被打破，理想突然落得千瘡百孔，雙方不得不重構對彼此關係的認知。筆者特別喜歡雙方在錄音帶的播放下嘗試和解這一幕。知悉雙方曾經惡言相向，互相傷害了對方，在血淋淋的告白下，換來的是「我也不是個好東西」的「悟」。這也肯定了創傷對這段關係昇華的作用：重新接受大家的不完美。

創傷的價值

Mary 最終得要獨自面對失戀，Joel 與 Clementine 卻因為 Mary 的不平而挽回一段關係。兩條感情線的對照下，帶出了不把問題處理掉，只會被問題找上門的道理。不同的是，前者只能默默承受愛情中的痛，後者二人卻從痛的經歷得到愛情救贖。如何面對創傷乃是無痛失戀的母題。面對情感創傷，本質上與面對死亡無二——兩者的經驗都是粗暴地強加於個體生命，人只能被逼內化這些經驗。不論這些經歷如何不符合理性預期，它都有其價值所在。創傷的價值在於，經過它的洗禮後，我們會體現一個不同的自己，一個對痛苦承受力提高的自己。